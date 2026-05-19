Homero Pettinato intentó conquistar a Karina Jelinek y recibió una respuesta inesperada

Ante las cámaras, Homero Pettinato intentó conquistar a Karina Jelinek y terminaron protagonizando un desopilante momento (Soñé que volaba - Olga)

Las mañanas de Soñé que volaba (Olga) se convirtieron en un verdadero semillero de anécdotas, risas y momentos espontáneos que rápidamente saltan de la pantalla a las redes sociales. En una de sus últimas emisiones, la química entre Homero Pettinato y Karina Jelinek se robó la atención del público, regalando un segmento repleto de coqueteos en vivo, bromas cruzadas y comentarios que dejaron a todos los presentes, y a los seguidores en redes, pendientes de cada gesto y cada frase.

Todo comenzó de manera casual, con Karina lanzando su clásico tono de simpatía al aire. “¿Cómo es tu nombre?”, preguntó la modelo a Lucas Fridman, mientras el panelista se acomodaba en su silla, mate en mano y celular en la otra. “Lucas”, respondió él, sin imaginar que la conversación sería el punto de partida para una secuencia de guiños y comentarios que pondrían a Homero en el centro del juego. “Lucas, mirá vos con el mate, divino. Él acá tranquilo, con el celular”, bromeó Karina, dando pie a una ronda de chicanas y complicidades que irían en aumento.

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Pettinato, fiel a su estilo, no tardó en intervenir. “¿Vos le estás tirando onda?”, deslizó mirando a Karina y Lucas, mientras el panelista intentaba defenderse: “Yo no le estoy tirando onda”. Pero lejos de dejarlo pasar, Homero insistió: “Vos le estás tirando... Hoy dormís afuera, perrito”. La modelo no se quedó atrás y sumó: “Tiene una mirada muy dulce”, mientras Lucas agradecía el cumplido y Homero remataba con ironía: “Ah, tiraste tu miradita de picarón”.

Homero Pettinato y Karina Jelinek protagonizan un divertido segmento de coqueteos y bromas en "Soñé que volaba", generando furor en redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El intercambio siguió con la respuesta de Karina: “No dio la mirada dulce, chicos. No me tiró onda ni nada de eso. Homero, vos sos terrible, vos sos así”. “¿Yo?”, respondió él, haciéndose el desentendido. La conversación, lejos de perder ritmo, se trasladó al terreno personal. “¿Y soltero?”, preguntó Jelinek, quien recibió una respuesta afirmativa y continuó: “¿Estás contento?”. “Estoy contento, sí”, respondió el panelista, abriendo la puerta a una charla sobre el amor y las relaciones a casi un año de terminar con su romance con Sofi Gonet.

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Jelinek, con su estilo directo, no dudó en preguntar si Homero volvería con una expareja, pero él, sin perder la sonrisa, aseguró: “Siempre buscando, porque el amor es lo más lindo”. La modelo le aconsejó: “No, tenés que buscar”. Pettinato, rápido de reflejos, cambió el foco: “¿Vos estás soltera?”. “Yo estoy bien”, contestó Jelinek, dejando el tema abierto a interpretación, días después de haber escrito que estaba sola en sus historias.

El momento más divertido llegó cuando Homero, sin filtro, preguntó: “¿Te interesa este cuerpo?”. Karina, entre risas, fue contundente: “No”. Lejos de incomodarse, Pettinato sumó humor: “Bueno, porque está re en oferta esto. Tengo un bidón de detergente arriba de la cabeza”. Ella, con su frescura habitual, respondió: “Te lo digo dulcemente. Sos copado, sos como el amigo que uno quiere tener”. “¡Eh! Salgamos”, insistió Homero. “¿A dónde?”, retrucó ella. “Vamos a tomar algo”, propuso él. En ese momento, Migue Granados intervino para sumarse al juego: “¿Querés que me vaya yo de acá? Me voy”. “No, bueno, ¿pero vos qué tenés que ver?”, preguntó Homero. “Porque me estoy copando yo y no tengo nada que ver”, cerró Migue, sumando una cuota extra de humor y desparpajo a la escena.

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Karina Jelinek no dudó en rechazar la oferta de Homero Pettinato ante Migue Granados (Captura de video)

El cruce entre Homero y Karina es un reflejo del tono descontracturado y la química que caracteriza al programa. Entre risas, bromas y confesiones a media voz, el programa renueva cada mañana el interés de su audiencia, convirtiendo cada anécdota en un pequeño fenómeno viral. Esta vez, el intento fallido de Pettinato quedó inmortalizado en la memoria colectiva del streaming, y los seguidores ya esperan el próximo round.