Teleshow

Homero Pettinato intentó conquistar a Karina Jelinek y recibió una respuesta inesperada

El panelista no perdió oportunidad y lanzó una propuesta al aire, pero la reacción de la modelo marcó el tono divertido dentro del estudio de Olga

Guardar
Google icon

Ante las cámaras, Homero Pettinato intentó conquistar a Karina Jelinek y terminaron protagonizando un desopilante momento (Soñé que volaba - Olga)

Las mañanas de Soñé que volaba (Olga) se convirtieron en un verdadero semillero de anécdotas, risas y momentos espontáneos que rápidamente saltan de la pantalla a las redes sociales. En una de sus últimas emisiones, la química entre Homero Pettinato y Karina Jelinek se robó la atención del público, regalando un segmento repleto de coqueteos en vivo, bromas cruzadas y comentarios que dejaron a todos los presentes, y a los seguidores en redes, pendientes de cada gesto y cada frase.

Todo comenzó de manera casual, con Karina lanzando su clásico tono de simpatía al aire. “¿Cómo es tu nombre?”, preguntó la modelo a Lucas Fridman, mientras el panelista se acomodaba en su silla, mate en mano y celular en la otra. “Lucas”, respondió él, sin imaginar que la conversación sería el punto de partida para una secuencia de guiños y comentarios que pondrían a Homero en el centro del juego. “Lucas, mirá vos con el mate, divino. Él acá tranquilo, con el celular”, bromeó Karina, dando pie a una ronda de chicanas y complicidades que irían en aumento.

PUBLICIDAD

Pettinato, fiel a su estilo, no tardó en intervenir. “¿Vos le estás tirando onda?”, deslizó mirando a Karina y Lucas, mientras el panelista intentaba defenderse: “Yo no le estoy tirando onda”. Pero lejos de dejarlo pasar, Homero insistió: “Vos le estás tirando... Hoy dormís afuera, perrito”. La modelo no se quedó atrás y sumó: “Tiene una mirada muy dulce”, mientras Lucas agradecía el cumplido y Homero remataba con ironía: “Ah, tiraste tu miradita de picarón”.

Ilustración de Homero Pettinato con auriculares y Karina Jelinek con gorro, ambos sonriendo frente a micrófonos de estudio, con guitarras y una pared de ladrillo al fondo.
Homero Pettinato y Karina Jelinek protagonizan un divertido segmento de coqueteos y bromas en "Soñé que volaba", generando furor en redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El intercambio siguió con la respuesta de Karina: “No dio la mirada dulce, chicos. No me tiró onda ni nada de eso. Homero, vos sos terrible, vos sos así”. “¿Yo?”, respondió él, haciéndose el desentendido. La conversación, lejos de perder ritmo, se trasladó al terreno personal. “¿Y soltero?”, preguntó Jelinek, quien recibió una respuesta afirmativa y continuó: “¿Estás contento?”. “Estoy contento, sí”, respondió el panelista, abriendo la puerta a una charla sobre el amor y las relaciones a casi un año de terminar con su romance con Sofi Gonet.

PUBLICIDAD

Jelinek, con su estilo directo, no dudó en preguntar si Homero volvería con una expareja, pero él, sin perder la sonrisa, aseguró: “Siempre buscando, porque el amor es lo más lindo”. La modelo le aconsejó: “No, tenés que buscar”. Pettinato, rápido de reflejos, cambió el foco: “¿Vos estás soltera?”. “Yo estoy bien”, contestó Jelinek, dejando el tema abierto a interpretación, días después de haber escrito que estaba sola en sus historias.

El momento más divertido llegó cuando Homero, sin filtro, preguntó: “¿Te interesa este cuerpo?”. Karina, entre risas, fue contundente: “No”. Lejos de incomodarse, Pettinato sumó humor: “Bueno, porque está re en oferta esto. Tengo un bidón de detergente arriba de la cabeza”. Ella, con su frescura habitual, respondió: “Te lo digo dulcemente. Sos copado, sos como el amigo que uno quiere tener”. “¡Eh! Salgamos”, insistió Homero. “¿A dónde?”, retrucó ella. “Vamos a tomar algo”, propuso él. En ese momento, Migue Granados intervino para sumarse al juego: “¿Querés que me vaya yo de acá? Me voy”. “No, bueno, ¿pero vos qué tenés que ver?”, preguntó Homero. “Porque me estoy copando yo y no tengo nada que ver”, cerró Migue, sumando una cuota extra de humor y desparpajo a la escena.

Migue Granados con barba y sudadera negra, riendo frente a un micrófono. A su lado, Karina Jelinek con gorro beige y auriculares, pensativa
Karina Jelinek no dudó en rechazar la oferta de Homero Pettinato ante Migue Granados (Captura de video)

El cruce entre Homero y Karina es un reflejo del tono descontracturado y la química que caracteriza al programa. Entre risas, bromas y confesiones a media voz, el programa renueva cada mañana el interés de su audiencia, convirtiendo cada anécdota en un pequeño fenómeno viral. Esta vez, el intento fallido de Pettinato quedó inmortalizado en la memoria colectiva del streaming, y los seguidores ya esperan el próximo round.

Temas Relacionados

Homero PettinatoKarina JelinekLucas FridmanMigue GranadosSoñé que volabaOlga

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Marcelo Tinelli y su regreso a la pasión original: así fue la presentación que ya palpita el Mundial 2026

El conductor habló de su histórica conexión con el fútbol y del desafío de cubrir nuevamente una Copa del Mundo, ahora para Infobae, en un evento que contó con su hijo Francisco como DJ

Marcelo Tinelli y su regreso a la pasión original: así fue la presentación que ya palpita el Mundial 2026

Marcelo Tinelli presentó su ciclo en Infobae para el Mundial: “Es un día muy emotivo porque vuelvo a mi pasión”

El conductor regresa a sus inicios en el periodismo deportivo junto al equipo de Daniel Hadad en la gran cita futbolera. La energía y el entusiasmo de siempre para marcar una etapa innovadora en la narración digital

Marcelo Tinelli presentó su ciclo en Infobae para el Mundial: “Es un día muy emotivo porque vuelvo a mi pasión”

Wanda Nara enfrentó las críticas tras ganar su Martín Fierro y habló de la situación judicial de Martín Migueles

Luego de una noche en la que APTRA la consagró como mejor conductora, la empresaria habló de las reacciones de sus colegas y sembró dudas sobre su estado sentimental

Wanda Nara enfrentó las críticas tras ganar su Martín Fierro y habló de la situación judicial de Martín Migueles

Georgina Barbarrosa habló del abrazo con Moria Casán después de 25 años: “Me dijo algo muy lindo”

Luego del encuentro que compartieron con Carmen Barbieri en plena emisión de los galardones, la conductora de Telefe expresó su postura sobre las versiones de reconciliación con la One

Georgina Barbarrosa habló del abrazo con Moria Casán después de 25 años: “Me dijo algo muy lindo”

Martín Fierro 2026: cuál fue el rating de la gran fiesta de la televisión

La ceremonia organizada por APTRA y emitida por Telefe se llevó buena parte del encendido en la noche del lunes. Los números

Martín Fierro 2026: cuál fue el rating de la gran fiesta de la televisión

DEPORTES

Conmoción en Inglaterra: descalificaron al Southampton de la final por el ascenso tras el escándalo de espionaje

Conmoción en Inglaterra: descalificaron al Southampton de la final por el ascenso tras el escándalo de espionaje

La frase del Dibu Martínez sobre la Copa América que Argentina le ganó a Brasil a horas de jugar una final histórica con Aston Villa

Boca se juega su futuro en la Copa Libertadores en un duro choque ante Cruzeiro: hora, TV y formaciones

El cambio climático agrava el riesgo de calor extremo en el Mundial 2026 en Estados Unidos

Franco Colapinto palpitó el GP de Canadá tras cosechar su mejor resultado en la F1: “¡Es una buena dosis de adrenalina!”

TELESHOW

Marcelo Tinelli y su regreso a la pasión original: así fue la presentación que ya palpita el Mundial 2026

Marcelo Tinelli y su regreso a la pasión original: así fue la presentación que ya palpita el Mundial 2026

Marcelo Tinelli presentó su ciclo en Infobae para el Mundial: “Es un día muy emotivo porque vuelvo a mi pasión”

Wanda Nara enfrentó las críticas tras ganar su Martín Fierro y habló de la situación judicial de Martín Migueles

Georgina Barbarrosa habló del abrazo con Moria Casán después de 25 años: “Me dijo algo muy lindo”

Martín Fierro 2026: cuál fue el rating de la gran fiesta de la televisión

INFOBAE AMÉRICA

Arrestan a 60 delincuentes sexuales en EEUU por usar Facebook, Instagram y Snapchat para delinquir; varios tenían material de abuso infantil

Arrestan a 60 delincuentes sexuales en EEUU por usar Facebook, Instagram y Snapchat para delinquir; varios tenían material de abuso infantil

Ucrania premia con drones y equipamiento a los soldados que más blancos destruyen en el frente: así funciona el sistema que revolucionó la guerra moderna

Gobierno de Guatemala elimina comedores de la Policía Nacional Civil y establece bono de bienestar retroactivo

“Es el comienzo de nuevas oportunidades”: Nuevo contingente de salvadoreños viajará a Canadá para trabajar de forma legal

Cabecilla de red acusada de estafar RD$200 millones a entidad financiera es sometido a la justicia en República Dominicana