Guatemala

El gobierno de Guatemala refuerza el sistema penitenciario ante el crimen organizado

La administración encabezada por Bernardo Arévalo puso en marcha medidas para transformar los centros penales y combatir actividades ilícitas internas, priorizando la creación de instalaciones y la profesionalización del personal de seguridad

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Montaje de dos imágenes: arriba, reos en celdas de malla metálica; abajo, un hombre tatuado con grilletes en manos, rodeado por policías
Miembros del Barrio 18 aislados en módulos de alta seguridad de una prisión en Guatemala, con uno de ellos siendo trasladado bajo estricta vigilancia policial. (Ministerio de Gobernación)

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, anunció una serie de medidas estructurales dirigidas a transformar el sistema penitenciario y enfrentar la narcopolítica y el crimen organizado, un compromiso que considera central en su gestión. Tras años en los que las cárceles fueron descritas como focos de caos y centros de operación criminal, el gobierno sostiene que comienza una nueva etapa orientada a renovar la esperanza de la población mediante acciones concretas, informó el propio Arévalo en conferencia de prensa en el Palacio Nacional este martes.

Aunque Arévalo destacó los avances en infraestructura educativa y sanitaria, así como el crecimiento económico, fue la cuestión carcelaria la que protagonizó la agenda pública. El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, precisó que el sistema penitenciario arrastra un abandono histórico y reporta una sobrecapacidad del 340%, dato aportado durante su comparecencia. La falta de infraestructura adecuada agravó la seguridad interna y permitió que reclusos peligrosos continuaran operando desde prisión, según el funcionario.

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Hombre de traje oscuro en atril con micrófono. Otro hombre de traje gris observa a su lado. Pantalla azul con logo 'La Ronda' detrás
Un oficial habla en un podio con micrófono mientras otro observa, durante un evento de oratoria pública en el que se emiten declaraciones importantes. (Diario de Centroamerica)

Por lo cual, el gobierno ha ejecutado recientemente el traslado de un grupo de pandilleros recluidos en el Centro Renovación I al recién habilitado Centro de Aislamiento Penitenciario de Canadá, inaugurado en condiciones de total confidencialidad la madrugada del sábado. De acuerdo con Villeda, estas nuevas instalaciones cumplen con los más altos protocolos de seguridad para aislar a los reos considerados de mayor peligrosidad y cortar los vínculos con el exterior que posibilitaban la continuación de delitos y extorsiones desde las cárceles. El funcionario enfatizó: “Estas celdas están reforzadas y cumplen con todas las garantías y protocolos de seguridad exigidos para reos de alta peligrosidad”.

En camino nuevas cárceles y fortalecimiento del personal penitenciario

La construcción de nuevos penales es una prioridad subrayada en el plan gubernamental, ante el hecho de que en casi medio siglo no se ha levantado una cárcel nueva en Guatemala, según cifras presentadas por Villeda en su intervención. El proyecto más avanzado, la cárcel de Masagua, en Escuintla, que estuvo bloqueado durante un tiempo por irregularidades administrativas detectadas en la fase de preinversión, pese a que ya se habían invertido 15 millones de quetzales del erario. Tras resolver esas trabas, el proceso de licitación está a punto de comenzar, indicó el ministro de Gobernación.

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Hombre de traje y gafas pronuncia un discurso detrás de un podio de madera con un emblema dorado. El fondo es azul oscuro con texto "Gobierno de la República"
El presidente de Guatemala pronuncia un discurso durante un evento oficial, presentándose ante el público desde un podio con el emblema nacional. (Diario de Centroamerica)

Otro de los proyectos estratégicos enfrenta actualmente un amparo provisional otorgado por la Sala de Apelaciones de Izabal, la cual – según el ministro Villeda – no tendría competencia legal sobre esta materia. El Ministerio de Gobernación interpuso una apelación ante la Corte de Constitucionalidad el 31 de marzo, en espera de que se autorice la obra a más tardar en un año.

La administración de Gobierno también impulsa la formación de nuevos guardias penitenciarios. Para junio iniciará el entrenamiento de 300 aspirantes, quienes se graduarán hacia finales de octubre. Se prevé un siguiente contingente de otros 300 guardias para principios del próximo año. Villeda remarcó la necesidad de profesionalizar este cuerpo, dotándolo de mejor formación, salarios y jerarquización a fin de evitar las prácticas corruptas que históricamente han afectado al sector.

Hacinamiento, ley antipandillas y nuevas estrategias de control

El reto principal reside tanto en reducir el hacinamiento como en establecer un control efectivo para evitar que los presos sigan ordenandos ilícitos a distancia. La reciente readecuación de los centros carcelarios, impulsada en cumplimiento de la ley antipandillas, concreta una de las fases clave según lo ordenado por la legislación vigente.

Frente a la persistencia de la criminalidad que emana desde las cárceles, Villeda afirmó: “Nuestra labor consiste no solo en reducir el hacinamiento, sino también en garantizar el cumplimiento de los protocolos de seguridad necesarios para impedir que estos delincuentes continúen operando desde el interior de los centros penitenciarios”.

Las reformas emprendidas forman parte de un programa más amplio que, en palabras del presidente Arévalo reproducidas por Infobae, busca dar respuesta a las deudas históricas del Estado con la ciudadanía y transformar sustancialmente las siguientes generaciones de guatemaltecos.

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