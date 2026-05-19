Economía

La inflación mayorista se aceleró a 5,2% en abril y duplicó al IPC

Impulsado por la suba del petróleo, el indicador saltó 1,8% respecto a la medición de marzo y dobló al 2,6% de los precios minoristas

Guardar
Google icon
La inflación mayorista registró una aceleración de 1,8 puntos porcentuales en abril. REUTERS/Matías Baglietto
La inflación mayorista registró una aceleración de 1,8 puntos porcentuales en abril. REUTERS/Matías Baglietto

La inflación mayorista de abril fue de 5,2%, lo que representa una suba de 1,8 puntos respecto a marzo. En los últimos doce meses, el alza acumulada alcanzó 30,8%, mientras que en el primer trimestre del año la variación fue de 11,6 por ciento. El dato mensual duplicó al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mismo mes.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el índice de precios internos al por mayor (IPIM) subió 5,2% frente a marzo, impulsado por aumentos de 5,3% en productos nacionales y 2,5% en importados. Entre los productos nacionales, los mayores aportes al alza provinieron de petróleo crudo y gas, productos refinados del petróleo, sustancias y productos químicos, alimentos y bebidas, y artículos de caucho y plástico.

PUBLICIDAD

El índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) también tuvo un incremento, en este caso de 4,8% en el mes, con una suba de 4,9% en productos nacionales y 2,5% en importados.

Por último, el índice de precios básicos del productor (IPP) creció 4,8% en abril, explicado por un avance de 7,5% en productos primarios y 3,7% en productos manufacturados y energía eléctrica.

PUBLICIDAD

En abril de 2026, el IPIM estuvo fuertemente condicionado por el aumento del precio del barril de crudo a nivel mundial, producto de la guerra en medio Oriente. Ese fuerte incremento, que consolidó al commodity por encima de los USD 100 el barril e impulsó los valores hacia arriba.

En efecto, mostró las siguientes variaciones respecto al mes anterior, según los datos del Indec. El mayor incremento se registró en “Petróleo crudo y gas”, seguido por “Productos Pesqueros”, “Productos refinados del petróleo” y “Sustancias y productos químicos”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, apeló a sus redes sociales para asegurar que “si bien el número es alto, es importante aclarar que la variación es explicada casi en un 85% por la suba en el precio del petróleo y productos vinculados, producto de la guerra”.

“Las divisiones Petróleo Crudo y Gas, Productos Refinados del Petróleo, Productos de Caucho y Plástico y Sustancias y Productos Químicos aportaron 4,4 puntos porcentuales de los 5,2 p.p. del nivel general. Excluyendo estas cuatro categorías relacionadas con el shock externo, la variación del resto del índice se estima en torno a 1,1% en el mes, 4,4% acumulado hasta abril, y 23% interanual”, indicó Caputo en X.

Los 10 rubros mayoristas que más aumentaron

  1. Petróleo crudo y gas: 22,9%
  2. Productos pesqueros: 16,8
  3. Productos refinados del petróleo: 13,6%
  4. Productos de caucho y plástico 7,4
  5. Sustancias y productos químicos: 5,1%
  6. Muebles y otros productos industriales: 4,6%
  7. Tabaco: 3,3%
  8. Productos de minerales no metálicos 3,1%
  9. Papel y productos de papel: 2,6%
  10. Impresiones y reproducción de grabaciones: 2,4%

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Inflación mayoristaInflaciónPreciosIPCIndecPetróleoÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una por una, cuáles son las billeteras digitales que más pagan por tener saldo en cuenta

Las cuentas remuneradas y los fondos money market ganan espacio como alternativas que permiten generar intereses diarios y acceder al dinero sin restricciones

Una por una, cuáles son las billeteras digitales que más pagan por tener saldo en cuenta

El dólar operó estable, pero el blue tocó su precio más alto en dos meses

El tipo de cambio mayorista continuó debajo de los $1.400 con un elevado monto operado. Al público en el Banco Nación terminó por tercer día seguido a $1.420

El dólar operó estable, pero el blue tocó su precio más alto en dos meses

Las entradas para el Mundial 2026 son las más caras de la historia: cuánto sale ver a Argentina

Las cifras para conseguir un lugar en los estadios de la Copa del Mundo superan todos los registros anteriores, según una investigación de The Economist, y generan un debate sobre el acceso y el ambiente en los partidos

Las entradas para el Mundial 2026 son las más caras de la historia: cuánto sale ver a Argentina

Disparidad regional: cuánto pagan de luz y gas los usuarios de cada provincia y por qué la brecha es tan grande

Las tarifas varían considerablemente entre las diferentes jurisdicciones, incluso dentro de un mismo segmento de hogares

Disparidad regional: cuánto pagan de luz y gas los usuarios de cada provincia y por qué la brecha es tan grande

La definición de un economista experto en industria: “La macro es sumamente importante, pero hay que atender la micro”

El debate por el desarrollo y la competitividad se enfoca en temas de productividad, financiamiento y estabilidad para los sectores formales y PYMES

La definición de un economista experto en industria: “La macro es sumamente importante, pero hay que atender la micro”

DEPORTES

Boca se juega su futuro en la Copa Libertadores en un duro choque ante Cruzeiro: hora, TV y formaciones

Boca se juega su futuro en la Copa Libertadores en un duro choque ante Cruzeiro: hora, TV y formaciones

Conmoción en Inglaterra: descalificaron al Southampton de la final por el ascenso tras el escándalo de espionaje

La frase del Dibu Martínez sobre la Copa América que Argentina le ganó a Brasil a horas de jugar una final histórica con Aston Villa

El cambio climático agrava el riesgo de calor extremo en el Mundial 2026 en Estados Unidos

Franco Colapinto palpitó el GP de Canadá tras cosechar su mejor resultado en la F1: “¡Es una buena dosis de adrenalina!”

TELESHOW

Homero Pettinato intentó conquistar a Karina Jelinek y recibió una respuesta inesperada

Homero Pettinato intentó conquistar a Karina Jelinek y recibió una respuesta inesperada

Marcelo Tinelli y su regreso a la pasión original: así fue la presentación que ya palpita el Mundial 2026

Marcelo Tinelli presentó su ciclo en Infobae para el Mundial: “Es un día muy emotivo porque vuelvo a mi pasión”

Wanda Nara enfrentó las críticas tras ganar su Martín Fierro y habló de la situación judicial de Martín Migueles

Georgina Barbarrosa habló del abrazo con Moria Casán después de 25 años: “Me dijo algo muy lindo”

INFOBAE AMÉRICA

Arrestan a 60 delincuentes sexuales en EEUU por usar Facebook, Instagram y Snapchat para delinquir; varios tenían material de abuso infantil

Arrestan a 60 delincuentes sexuales en EEUU por usar Facebook, Instagram y Snapchat para delinquir; varios tenían material de abuso infantil

Ucrania premia con drones y equipamiento a los soldados que más blancos destruyen en el frente: así funciona el sistema que revolucionó la guerra moderna

Gobierno de Guatemala elimina comedores de la Policía Nacional Civil y establece bono de bienestar retroactivo

“Es el comienzo de nuevas oportunidades”: Nuevo contingente de salvadoreños viajará a Canadá para trabajar de forma legal

Cabecilla de red acusada de estafar RD$200 millones a entidad financiera es sometido a la justicia en República Dominicana