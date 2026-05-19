Un hombre dio positivo en alcoholemia en el peaje de Hudson: tenía la licencia inhabilitada por la misma infracción

El hombre ya había sancionado por la misma infracción

Un hombre de 42 años fue detenido en el peaje Hudson de la Autopista Buenos Aires-La Plata con 2,0 gramos de alcohol por litro de sangre, más del doble del límite máximo permitido, durante un control nocturno que realizó la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Además, se detectó que el conductor ya había sido sancionado por la misma infracción y que no tenía licencia de conducir.

El operativo se realizó el último domingo pasadas la 1 de la madrugada y estuvo a cargo de los agentes de la Base Operativa Hudson.

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El caso parecía uno más de tantos. Sin embargo, tomó otro tono cuando los agentes verificaron que el conductor no portaba licencia al momento del control. Al consultar el sistema, comprobaron que el documento estaba inhabilitado como consecuencia de una alcoholemia positiva anterior. El hombre, con antecedentes por la misma infracción, no pudo continuar al volante.

La multa que podría recibir supera los 2 millones de pesos

Ante la acumulación de irregularidades —alcoholemia que duplica el máximo legal, ausencia de licencia vigente y antecedentes previos—, el conductor enfrenta una multa de $2.215.000 y la posibilidad de una inhabilitación para conducir cuya extensión quedará en manos de la Justicia de la jurisdicción correspondiente, según indicaron a Infobae.

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El operativo en el peaje Hudson no se limitó a ese caso. En total, los agentes de la ANSV fiscalizaron 238 vehículos a lo largo de la jornada. De ese universo, 26 conductores fueron sancionados, se detectaron 23 casos de alcoholemia positiva y se retuvieron 20 licencias de conducir.

Desde la ANSV subrayaron que conducir bajo los efectos del alcohol representa un riesgo para la seguridad vial y remarcaron que los operativos continuarán en rutas, autopistas y accesos de todo el país con el objetivo de retirar de circulación a quienes manejen de forma irresponsable. La base operativa de Hudson realiza este tipo de controles de manera diaria en ese peaje.

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El detenido tenía 2,0 gramos de alcohol por litro de sangre, el doble del máximo legal permitido

El antecedente de un caso similar en Chubut

Un conductor de 50 años fue detenido dos veces en apenas 14 días por circular completamente ebrio en la provincia de Chubut. Los test de alcoholemia practicados en ambas ocasiones arrojaron niveles de alcohol en sangre excesivamente elevados.

De acuerdo con lo comunicado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), el hombre fue detectado en las ciudades de Trelew y Rawson. En la primera intervención, los agentes comprobaron que manejaba con 2,49 gramos de alcohol en sangre. En la segunda, la cifra trepó a 2,81 gramos, un umbral que la normativa clasifica directamente como “grave”.

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La ANSV reportó otros casos similares, como el de un conductor en Chubut que dio positivo dos veces en menos de 14 días

Los operativos se desarrollaron durante las madrugadas del 15 y el 29 de marzo. Según la comunicación oficial, en el segundo episodio los efectivos advirtieron de inmediato un fuerte aliento etílico y un comportamiento errático que motivó el control. Al revisar la documentación del conductor, verificaron que ya pesaba sobre él una sanción por la misma infracción, dictada menos de dos semanas antes. Ante ese antecedente inmediato, la retención de la licencia fue automática.

Con arreglo a la normativa vigente, la Justicia tiene facultades para inhabilitar al infractor por un plazo de hasta 400 días y fijarle una multa de 5 millones de pesos.

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“Conducir bajo los efectos del alcohol disminuye los reflejos, afecta la percepción del riesgo y la capacidad de reacción, lo que incrementa significativamente las probabilidades de provocar un siniestro vial con consecuencias graves o fatales”, advirtió la Agencia.

En esa línea, el organismo remarcó que la ANSV “realiza controles diarios en todo el país para sacar de circulación a quienes ponen en riesgo la vida de los demás: al volante, la irresponsabilidad mata”.

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