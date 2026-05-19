Oficialismo y oposición pelean el quórum para imponer su agenda mañana en Diputados

Se necesitan 129 diputados para el quórum

Oficialismo y oposición se enfrentarán mañana en la Cámara de Diputados. Luego de más de un mes sin sesiones —en el medio fue el informe de gabinete de Manuel Adorni— tanto La Libertad Avanza como Unidos pidió reabrir mañana el recinto.

En el caso del oficialismo, la citación es para las 10 de la mañana, mientras que la segunda sesión fue pedida para las 11 de la mañana. El que consiga el quórum se impondrá y avanzará.

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Por el lado del oficialismo, la intención es darle media sanción a la Ley Hojarasca y a la modificación de la ley de Zona Fría, que implicará la suba de la tarifa de gas para casi 3 millones de hogares. Por su parte, la oposición planteó un temario de carácter social en donde aparece una cantidad de temas que, como no cuentan con dictamen de las comisiones, necesitan los dos tercios para ser tratados, por lo que apunta a emplazar a las comisiones para su tratamiento. Un detalle no menor es que, con la intención de sumar voluntades, quedaron afuera los 4 proyectos de interpelación a Adorni.

Como las dos sesiones están pedidas el mismo día, la primera que deberá conseguir el quórum es la de LLA. “Tenemos el número”, repiten confiados entre los miembros libertarios. “Nuestro piso es de alrededor de 132 diputados”, agregan.

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La primera sesión está convocada para las 10 (RS Fotos)

Si el bloque libertario consigue ese número —con 129 se consigue el quórum— el oficialismo avanzará en una sesión en la que no solo aprobará los proyectos que demanda el Ejecutivo, sino que bloqueará el debate en el recinto que solicitó la oposición.

Respecto a la oposición, la expectativa es doble. Por un lado, que el oficialismo no llegue a los 129 diputados. “Habrá que esperar porque, por lo que nosotros sabemos, los cambios en zona fría no lo votan muchos de los que le dicen que sí”, señaló una fuente de los bloques que buscan alcanzar a los 129 para una segunda sesión.

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"Los cordobeses, casi la totalidad de Unidos, los bonaerenses que no son de LLA tampoco y tampoco los patagónicos“.

Un dato que podría darle la razón es la postura de la senadora Alejandra Vigo, la esposa del diputado Juan Schiaretti, que escribió en su cuenta de X que rechaza la modificación de la ley de Zona Fría y acompaña “la postura del gobierno de Córdoba y de los intendentes: las familias cordobesas más humildes no pueden quedar excluidas del proyecto de Zona Fría”.

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En lo que se refiere a los patagónicos, de los 25 diputados de la región —Neuquén, Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego— 10 son de La Libertad Avanza, 2 de partidos provinciales y el resto del peronismo.

En los bloques de la oposición apuestan a este desmembramiento de los diputados que suelen acompañar al oficialismo a los legisladores que entienden que sus distritos deberán afrontar costos mayores. Un ejemplo de esto son los radicales de Mendoza que primero votaron por ampliar la zona fría; ahora darían quórum y votarían para que solo quede la zona de Malargüe dentro del esquema. Esos posibles cambios también quedaron demostrados en el que es el último de los temas de la sesión.

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En el caso de que, siendo las 10:30 de la mañana, LLA no llegue al quórum y se llame a una segunda sesión, la oposición tendrá entre las 11 y las 11:30 el tiempo para juntar 129 legisladores.

Gabriel Bornoroni

El pedido inicial de esta sesión tiene 4 proyectos de interpelación al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Además, se le suman una docena de proyectos que buscan ampliar las licencias maternales, paternales y parentales en el marco de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744 —varios de ellos con enfoque en licencias igualitarias y corresponsabilidad parental—, junto con iniciativas para restablecer prestaciones en el PAMI y recrear el Programa Nacional Remediar de distribución gratuita de medicamentos, desmantelado durante la gestión de Milei. El conjunto del temario traza una línea de confrontación directa con las políticas de ajuste del Ejecutivo en materia sanitaria, educativa y de derechos laborales.

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En la mañana de hoy, y en la búsqueda de sumar voluntades que sirva para alcanzar el quórum, la oposición presentó una nota solicitando la ampliación del temario en donde solicitan tratar proyectos sobre temas de sobreendeudamiento familiar, tarjetas de crédito y protección al consumidor, creación de programas de saneamiento y alivio financiero para personas trans y deudores de consumo, educación financiera obligatoria en la secundaria, prevención y reestructuración del sobreendeudamiento juvenil y de adultos mayores, régimen de trato digno para consumidores sobreendeudados, inembargabilidad de cuentas sueldo, protección de derechos de consumidores y usuarios, emergencia financiera y crediticia, defensa del consumidor, temas vinculados a créditos hipotecarios UVA y a préstamos personales a través de fintech, además de varios proyectos relacionados con la situación y funcionamiento del Servicio Meteorológico Nacional, incluyendo pedidos de informes, repudio a despidos, preservación de funciones y comisiones de seguimiento.

“Ellos —por LLA— están seguros de contar con el número. Si uno observa los que firmaron el dictamen tendería a creer que sí, pero hay muchas conversaciones en las últimas horas. Nosotros —por la oposición— estamos tratando de sumar voluntades llevando una agenda que le importa a la gente“, explicó un diputado opositor.

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