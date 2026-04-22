Ciencia

Por qué caminar en la naturaleza mejora la atención y la memoria, según nuevos estudios

Estudios recientes muestran que pasar tiempo al aire libre puede renovar la mente y potenciar el rendimiento en tareas cognitivas

Guardar
Una mujer de cabello castaño, vestida con camisa de mezclilla, se arrodilla en un bosque frondoso con los ojos cerrados, tocando el suelo con sus manos; rayos de sol atraviesan los árboles.
Estudios en Estados Unidos y Reino Unido revelan que la naturaleza beneficia la atención y la memoria de trabajo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Disfrutar de la naturaleza y el cerebro conectados se asocia con mejoras en la atención y la memoria de trabajo, según estudios revisados por The New York Times. Investigaciones en universidades de Estados Unidos y el Reino Unido indican que la exposición a entornos naturales puede beneficiar el funcionamiento mental, incluso si las personas no experimentan placer especial durante el paseo.

Los experimentos realizados en estos países muestran que pasar tiempo en la naturaleza aumenta la capacidad de enfoque y la memoria inmediata. Según los equipos citados por The New York Times, un simple paseo entre árboles contribuye a renovar la mente y mejora el rendimiento en tareas que requieren concentración, en comparación con recorridos en zonas urbanas.

El equipo dirigido por Marc Berman, profesor de psicología en la Universidad de Chicago, estudió en 2008 cómo el entorno afecta el rendimiento cognitivo. 38 estudiantes de la Universidad de Michigan caminaron 4,5 kilómetros: la mitad atravesó un arboreto y la otra mitad recorrió calles urbanas, alternando después sus rutas. Los participantes realizaron pruebas de memoria de trabajo antes y después de los paseos, donde debían repetir series numéricas en orden inverso.

Las caminatas por la ciudad ofrecieron mejoras leves, pero los recorridos en la naturaleza aumentaron el rendimiento casi un 20%. “No necesitas ni siquiera disfrutar el paseo por la naturaleza para obtener estos beneficios cognitivos”, explicó Berman a The New York Times. El frío intenso no disminuyó el efecto positivo reportado en los resultados.

Una mujer asiática con sudadera gris y leggings negros camina por un sendero en un parque verde con árboles y un lago al fondo, bajo una luz suave.
La exposición a entornos naturales se asocia con una mejora del rendimiento cognitivo en comparación a los espacios urbanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde ese primer experimento, la investigación se ha ampliado. Amy McDonnell, investigadora en la Universidad de Utah, replicó en 2023 un estudio similar: voluntarios caminaron tanto por un arboreto como por un campus médico urbano.

Tras ambos paseos, la capacidad cognitiva mejoró, pero los registros de electroencefalograma indicaron que quienes caminaron en la naturaleza presentaron inicialmente menor actividad cerebral, seguida de picos superiores al desempeñar tareas atencionales posteriormente. Según McDonnell, esto sugiere que el cerebro descansa y luego se activa con mayor eficiencia tras el contacto con espacios verdes.

Otras investigaciones recogidas por The New York Times sostienen que los beneficios de la naturaleza no solo impactan en la atención, sino que también fortalecen la creatividad y la claridad mental. Sin embargo, estos efectos no son idénticos para todos los casos ni para todas las personas.

Cómo la naturaleza contribuye a restaurar la atención

La teoría de la restauración de la atención, desarrollada en los años 80 por los psicólogos Rachel y Stephen Kaplan, sostiene que la concentración es un recurso finito que se agota fácilmente, pero que puede reponerse eficazmente en entornos naturales. Berman, en su libro Nature and the Mind, destaca que la naturaleza genera una “fascinación suave”, es decir, llama la atención sin aburrir ni sobreestimular, a diferencia de los ambientes urbanos que demandan vigilancia y fatigan la mente.

Mujer sentada meditando en el suelo de un bosque iluminado por la luz natural, rodeada de árboles altos y césped verde, transmitiendo calma y serenidad.
La “fascinación suave” que ofrece la naturaleza permite mantener la atención sin causar agotamiento mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ejemplos de este atractivo natural son observar el movimiento de las olas o un campo de flores silvestres. Berman plantea que características físicas como curvas, fractales y patrones repetitivos —el arco de un río o la geometría de un copo de nieve— resultan más fáciles de procesar para el cerebro que las líneas rectas propias de la ciudad. Esto podría explicar por qué la mente entra en reposo en la naturaleza, favoreciendo así las mejoras cognitivas.

Debate científico sobre los mecanismos y beneficios de la naturaleza

Aunque la teoría de la restauración de la atención domina el campo, no todos los investigadores coinciden plenamente. Gloria Mark, profesora en la Universidad de California, Irvine, y autora de Attention Span, señala que la evidencia respalda los beneficios atencionales de la naturaleza, aunque advierte que la explicación dominante sigue siendo solo una teoría: “La restauración de la atención es una teoría, y no sabemos si esa es la verdadera explicación de lo que ocurre”, apuntó Mark a The New York Times.

Amy McDonnell también considera que el modelo sigue siendo incierto, ya que muchos estudios se basan en pruebas cognitivas y percepciones subjetivas de los participantes, dejando preguntas abiertas sobre los mecanismos neuronales implicados. En su experimento, McDonnell detectó que una disminución inicial de la actividad cerebral, seguida de picos posteriores tras caminar en la naturaleza, podría indicar un descanso mental previo a la mejora del rendimiento. Replicar este efecto en entornos urbanos resulta más complicado.

Por su parte, Ruth Garside, profesora en la Universidad de Exeter, opina que el beneficio probablemente involucra varios factores y no una sola causa. “Parte de la magia, si se quiere, es que probablemente es la combinación de varios factores la que está actuando”, declaró Garside, resaltando el carácter provisional de las teorías actuales.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los estudios actuales sobre atención y naturaleza se apoyan en pruebas cognitivas y percepciones subjetivas, según indica la investigadora Amy McDonnell (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otras posibles explicaciones de los beneficios cognitivos

No todos los expertos atribuyen los efectos positivos únicamente a la naturaleza en sí. McDonnell sugiere que influyen variables adicionales como la soledad, la actividad física, alejarse del trabajo o la calidad del aire. A esto se suma la hipótesis de que ciertas señales olfativas presentes en la naturaleza podrían ser relevantes: un estudio de 2023 señala que los compuestos químicos producidos por los árboles pueden colaborar en el efecto restaurador que detectan los experimentos de atención.

La presencia simultánea de distintos factores, desde aromas hasta paisajes y actividades asociadas, impide aislar una única causa para el bienestar mental y la mayor claridad experimentada tras exponerse a la naturaleza. Según lo recopilado por The New York Times, aún no se ha determinado con certeza cuál de estas variables es decisiva, aunque todas parecen influir en la restauración mental tras un contacto continuado con lo natural.

La ciencia continúa investigando los detalles de este fenómeno y surgen dudas sobre si un análisis excesivo podría restar valor a los beneficios integrales que los entornos naturales ofrecen a la mente humana.

Temas Relacionados

Entornos NaturalesRestauración CognitivaSalud MentalAtención y MemoriaThe New York TimesNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Nuevas pruebas científicas ponen en duda la creencia de que correr daña las rodillas

Datos revisados por especialistas muestran que el running no necesariamente incrementa el riesgo de artrosis. Qué tener en cuenta

Nuevas pruebas científicas ponen en duda la creencia de que correr daña las rodillas

Generación libre de humo en Reino Unido: qué dice la ciencia sobre los riesgos de fumar en la adolescencia

Estudios internacionales advierten que iniciar el consumo de tabaco durante la juventud puede tener consecuencias duraderas para la salud física y mental

Generación libre de humo en Reino Unido: qué dice la ciencia sobre los riesgos de fumar en la adolescencia

El nuevo paradigma de la diabetes: por qué crecen los casos y cómo detectarla a tiempo

El aumento sostenido de casos genera desafíos en la atención médica y en las estrategias de prevención, mientras los especialistas insisten en la importancia del diagnóstico temprano y el control integral

El nuevo paradigma de la diabetes: por qué crecen los casos y cómo detectarla a tiempo

Una argentina fue elegida entre las 25 mentes brillantes del planeta para enfrentar la crisis ambiental

Andrea Izquierdo ganó el premio “Frontiers Planet Prize 2026″ por su enfoque en la minería de litio y la integración de saberes locales para una transición energética justa. Habló con Infobae sobre las claves de su investigación

Una argentina fue elegida entre las 25 mentes brillantes del planeta para enfrentar la crisis ambiental

Un tratamiento experimental podría frenar el avance de un agresivo tipo de cáncer infantil: cómo funciona

Científicos de la Universidad Hebrea de Jerusalén y Harvard identificaron, en modelos animales, que inhibir una enzima clave llamada nNOS puede superar las limitaciones de tratamientos actuales, al evitar la resistencia a inhibidores directos

Un tratamiento experimental podría frenar el avance de un agresivo tipo de cáncer infantil: cómo funciona
DEPORTES
Perdió la butaca que heredó Colapinto y destruyó a la Fórmula 1: “Me cansé, me da todo igual”

Perdió la butaca que heredó Colapinto y destruyó a la Fórmula 1: “Me cansé, me da todo igual”

Boca Juniors y River Plate disputarán el Superclásico de Reserva: hora, cómo verlo y probables formaciones

Franco Colapinto se reunió con Jorge Macri en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez: “Preparándonos para que la Fórmula 1 vuelva a la Ciudad”

Manchester City ganó su partido y desplazó al Arsenal como líder de la Premier: las posiciones y la agenda de los dos candidatos

Hernán Gumy, un Titán de otra época: el día que jugó herido y le ganó a un Top 10, su actualidad y cómo ve al tenis argentino

TELESHOW
Quién es la famosa cantante que podría ingresar a la casa de Gran Hermano como reemplazo de La Maciel

Quién es la famosa cantante que podría ingresar a la casa de Gran Hermano como reemplazo de La Maciel

Soledad Silveyra recordó a Luis Brandoni y China Zorrilla con un conmovedor video: “Ahora no tengo un ángel, sino dos”

La Falete, ganadora de La Cárcel de los Gemelos, reveló si está enamorada de Furia Scaglione

El llanto de Paula Chaves al hablar por primera vez de la muerte de Moro: “No sabía que esto dolía tanto”

Muna Pauls explicó el motivo de su ausencia en las redes sociales: “No estuve cantando mucho”

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador: Universitarios establecen modelo de comercio justo en San Luis Talpa para fortalecer la seguridad alimentaria

El Salvador: Universitarios establecen modelo de comercio justo en San Luis Talpa para fortalecer la seguridad alimentaria

Alertan sobre nueva modalidad de estafa en hoteles de San José: delincuentes suplantan a ejecutivos y piden pagos irregulares

La presidenta de YPFB dimitió tras menos de un mes en el cargo y dejó expuesta la crisis estructural de la petrolera boliviana

La movilización liderada por CODECA y estudiantes demanda cambios sociales y políticos al gobierno de Arévalo

Más de 300 nuevos guardaparques custodian las áreas protegidas en Panamá