Una mesa llena de botellas y tres horas de baile: el sugerente video de Lando Norris con una famosa influencer tras su separación

El piloto de F1 fue visto con la influencer

Nadie confirmó nada. Pero las imágenes hablaron solas: Alix Earle y Lando Norris bailaron juntos en el restaurante La Guérite, en Cannes, el 8 de junio, con botellas en la mesa y durante casi tres horas. El campeón de Fórmula 1 y la influencer compartieron una fiesta en el sur de Francia que los rumores convirtieron en noticia, sin que ninguno de sus representantes emitiera una sola palabra al respecto, según reportó TMZ.

Norris llegó a esa noche con el sabor agridulce del circuito: había abandonado el Gran Premio de Mónaco por problemas mecánicos antes de que Kimi Antonelli cruzara la línea de meta como ganador. La fiesta en tierra firme fue, al parecer, la mejor respuesta. Los acompañaba un grupo que incluía a Anastasia Karanikolaou —la amiga inseparable de Kylie Jenner— y a otros influencers con quienes Earle, de 25 años, venía de recorrer el sur de Francia: Jake Shane, Ali Meller y Stella Jones.

PUBLICIDAD

La escena en La Guérite cobra otro color cuando se recuerda que Norris, de 26 años, confirmó apenas cuatro meses antes el fin de su relación con la modelo y actriz portuguesa Margarida “Magui” Corceiro. La ruptura no llegó en un comunicado formal, sino en el paddock de Baréin, durante los ensayos de pretemporada, cuando el piloto español Carlos Sainz Jr. le preguntó sin rodeos por su situación sentimental. “Se terminó. Soltero”, respondió Norris con la misma economía de palabras con la que suele hablar en la radio del equipo. El video circuló en TikTok y The Sun lo tomó como referencia.

Lando Norris y Alix Earle fueron vistos en una fiesta

El camino hasta esa respuesta había sido largo y con idas y vueltas. Norris y Corceiro fueron vistos juntos por primera vez en Mónaco en 2023, según registros de la revista ¡Hola!, en un momento que encendió la prensa del espectáculo porque la modelo mantenía oficialmente un vínculo de cuatro años con el futbolista Joao Félix. Corceiro salió al paso de las especulaciones con un comunicado en Instagram: “Joao Félix y yo no estamos juntos como pareja desde algún tiempo. Tengo la suerte de ser parte de su vida. Estamos bien, felices y amigos como siempre lo fuimos”. Norris, por su parte, habló del vínculo en British Vogue con una franqueza poco habitual en él: “Nos conocemos desde hace unos años, pero nunca estuvimos realmente juntos hasta hace poco. Todo en ella me parece especial. Es alguien con quien puedo ser yo mismo”.

PUBLICIDAD

La pareja retomó el vínculo y atravesó la temporada más intensa de la carrera del piloto. Corceiro estuvo en los boxes de McLaren en varios grandes premios, participó en la séptima temporada de Drive to Survive y fue una de las primeras personas en abrazar a Norris en Abu Dhabi cuando un tercer puesto le bastó para coronarse campeón del mundo por delante de Max Verstappen y Oscar Piastri. Parecía el final perfecto de una historia.

Las grietas, según The Sun, aparecieron en los días siguientes a esa consagración. Norris organizó una fiesta de agradecimiento en Baréin para su círculo más cercano, y Corceiro no apareció en la fotografía grupal. “Había señales evidentes desde hace un tiempo. Se distanciaron después de la victoria de Lando la temporada pasada”, dijo una fuente cercana al piloto al medio británico. La ausencia habló más que cualquier declaración.

PUBLICIDAD

Semanas después, Corceiro dejó un comentario en una publicación de Instagram de Norris —el piloto posaba con ropa de invierno bajo la nieve— que encendió otra vez las redes. “Bonito pijama, de nada”, escribió la portuguesa, en alusión a que las prendas habrían sido un regalo suyo. El comentario acumuló más de 200 respuestas, con seguidores divididos entre quienes leían en el gesto una reconciliación y quienes lo interpretaban como un cierre definitivo. Magui, que supera los dos millones de seguidores en Instagram, continúa siguiendo al piloto en la plataforma.

De hecho, según reportó la revista Hola!, el piloto y la actriz fueron vistos juntos hace poco tiempo en Comporta, Portugal, donde el corredor tiene una casa, ya que él se encuentra grabando una serie de Netflix en la que ella también aparece, y luego habrían viajado juntos a Mónaco. Por lo pronto, todo se trata de rumores.

PUBLICIDAD

Earle, en tanto, llega a este verano europeo con su propia historia de ruptura a cuestas. Terminó su relación con el jugador de la NFL Braxton Berrios en diciembre de 2025 y reconoció que lloró cuando se reencontró con él en un club de Miami el 24 de mayo. A principios de año fue vinculada brevemente a Tom Brady tras ser vista con él en Las Vegas, aunque esa conexión no prosperó. La noche en Cannes, al menos, fue otra cosa. La influencer se convirtió en una estrella de las redes por subir videos “Get ready with me” (prepárate conmigo) en Tik Tok.