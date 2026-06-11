Frédéric Martel relata la guerra global de las ideas, de Trump a Xi Jinping

El libro del día:"Occidents", de Frédéric Martel

Tras ocho años de trabajo en 52 países, con casi 2.000 interlocutores, Frédéric Martel construyó en Occidents una investigación sobre la guerra global de las ideas que apunta contra la democracia, el pluralismo, los derechos humanos y la libertad de expresión, en un momento en que en 2026 el rediseño de las alianzas internacionales acelera el descrédito de los valores liberales.

El dato central del libro es que la amenaza no proviene solo de regímenes autoritarios o movimientos islamistas, sino también de populistas que dicen defender a Occidente mientras vacían de contenido su tradición liberal. Esa doble presión, externa e interna, organiza la tesis principal de Martel. El texto fuente sitúa esa confrontación en un arco que va de Moscú a Pekín, de Teherán a Caracas. Allí ubica una disputa ideológica abierta contra principios que el autor identifica con el “Occidente liberal”.

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Martel entrevistó a intelectuales cercanos al Partido Comunista chino, a ideólogos del régimen de Vladimir Putin, a propagandistas de Hamas y a asesores del equipo de Donald Trump. Esa amplitud de voces le da al libro la forma de una radiografía geopolítica construida más desde conversaciones y retratos que desde un ensayo teórico clásico.

Frédéric Martel (Santiago Saferstein)

Una de las fortalezas del autor, ya visible en Mainstream de 2010 y Sodoma de 2019, es hacer hablar a los actores y dejar aparecer sus contradicciones sin imponer un comentario dominante. La investigación busca mostrar cómo el mundo se piensa a sí mismo fuera del marco occidental.

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En esa lectura, Donald Trump no aparece como la antítesis de Xi Jinping, sino como otro síntoma del desgaste que erosiona la confianza en las instituciones y en los valores del Occidente liberal. La misma lógica se aplica a populistas rusos, húngaros, estadounidenses y brasileños que, en nombre de una supuesta exaltación de Occidente, terminan deformándolo. El libro describe así un “gran vuelco ideológico” de época: por un lado, países como China o Irán rechazan a Occidente; por otro, corrientes populistas lo glorifican mientras lo despojan de su sustancia política. El texto fuente presenta esa convergencia como una de las intuiciones más perturbadoras de la obra.

El hilo conductor de Occidents no es solo la virulencia de quienes combaten a Occidente, sino la decisión occidental de no escucharlos. La guerra de las ideas, sostiene esa lectura, no fue clandestina: fue declarada, teorizada, publicada y enseñada.

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Vladimir Putin (REUTERS/Anastasia Barashkova)

Los ideólogos de Putin, desde Aleksandr Duguin hasta Vladímir Sorokin, difundieron durante dos décadas una doctrina de demolición explícita. Los pensadores del Partido Comunista chino produjeron miles de páginas sobre la necesidad de reemplazar las normas occidentales por un orden mundial soberano y jerárquico, mientras teólogos de la República Islámica escribieron en publicaciones accesibles que la modernidad liberal era una patología que debía erradicarse.

La pregunta implícita que responde el libro es por qué Occidente no tomó en serio ese discurso. Martel ofrece tres explicaciones: la trampa de la simetría, la ilusión comercial y la fatiga identitaria. La primera alude a una parte de la intelligentsia occidental que, durante años, trató con la misma desconfianza cualquier afirmación de superioridad cultural, fuera liberal o autoritaria. Esa postura, cómoda en términos intelectuales y gratificante en términos morales, tuvo un costo político: dejó espacio libre a quienes sí nombraban con claridad a sus enemigos.

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Donald Trump en Saudi Arabia (REUTERS/Brian Snyder/File Photo)

La segunda explicación es la ilusión mercantil. Durante las décadas de 1990 y 2000 prevaleció la idea de que la integración económica conduciría de forma gradual a una convergencia hacia normas liberales: una China más rica sería más moderada y una Rusia integrada por intereses comerciales sería más estable.

Martel rechaza esa premisa con dureza. Su diagnóstico es que Occidente confundió la globalización de los flujos con una globalización de los valores y creyó, por conveniencia, que sus adversarios participaban del mismo juego. La tercera explicación es la más inquietante en la lectura del texto fuente: la fatiga identitaria. Allí el libro plantea que una civilización volcada a revisar sus propios crímenes históricos, que el texto define como reales e indiscutibles, perdió el reflejo básico de defenderse.

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"Sodoma" (Santiago Saferstein)

Esa autocrítica, presentada como una virtud liberal, se transformó en ciertos círculos en una forma de capitulación anticipada. El texto pone a Europa como ejemplo más nítido de esa deriva. La formulación es directa: mientras intelectuales europeos se castigan de manera constante, viven en uno de los pocos lugares del planeta donde la libertad individual y el desarrollo económico pueden coexistir. El contraste final que plantea resume esa paradoja: cómo puede una sociedad pensarse en el infierno cuando buena parte del resto del mundo la percibe como un paraíso.

En ese marco, Occidents ofrece materiales para comprender cómo los enemigos declarados de Occidente y sus falsos amigos lograron desacreditar sus valores más esenciales cuando el mapa de alianzas internacionales se reconfigura con rapidez.

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