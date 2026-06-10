Identifican una proteína clave para el desarrollo y funcionamiento de los músculos

La proteína Mylpf cumple una función esencial en la formación y el mantenimiento de las fibras musculares de contracción rápida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Correr, saltar o levantar un objeto pesado depende de las fibras musculares de contracción rápida, responsables de generar movimientos potentes y veloces. Un estudio de la University of Maine identificó que la proteína Mylpf cumple una función esencial en la formación y el mantenimiento de estas células especializadas.

El trabajo, publicado en Nature Communications, aporta nuevas pistas para comprender enfermedades genéticas vinculadas con la función muscular, entre ellas la distrofia muscular y otros trastornos que pueden causar debilidad, contracturas articulares y deterioro motor desde etapas tempranas.

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En términos simples, Mylpf actúa dentro de las fibras musculares de contracción rápida, las células del músculo esquelético encargadas de generar fuerza en poco tiempo. Allí ayuda a organizar la maquinaria interna que hace posible la contracción. Si esa proteína falla, el músculo conserva parte de su función, pero responde peor ante movimientos intensos; cuando desaparece por completo, las células afectadas ya no logran generar fuerza.

El equipo liderado por Jared Talbot describió a la proteína como una pieza central para el funcionamiento de la fibra muscular.

El estudio publicado en Nature Communications aporta pistas sobre enfermedades genéticas vinculadas con la función muscular, incluida la distrofia muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué mostró el experimento en peces cebra

Las pruebas realizadas en peces cebra mostraron una relación directa entre la cantidad funcional de Mylpf y la gravedad de los síntomas musculares.

En los ejemplares con una reducción moderada, las fibras de contracción rápida conservaban parte de su actividad, aunque trabajaban con menor eficacia. Cuando la proteína desaparecía por completo, quedaban incapaces de producir fuerza.

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El patrón fue validado mediante distintos modelos genéticos y análisis matemáticos. Para los autores, los resultados muestran que mantener niveles adecuados de Mylpf es necesario para preservar la arquitectura del músculo y la capacidad de movimiento. La consecuencia de su pérdida no es solo una merma de fuerza. También se altera la formación de estructuras necesarias para realizar acciones rápidas y coordinadas.

La validación con genes humanos

El equipo dio un paso adicional al introducir el gen humano de Mylpf en peces que carecían de su propia versión. El resultado fue claro: logró restaurar la formación y la función del tejido afectado, lo que confirma que este mecanismo se conserva entre vertebrados.

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Talbot resaltó el alcance de este dato: “Este hallazgo indica que no se trata solo del pez cebra. Muchos conocimientos sobre los humanos provienen de modelos animales”, aseguró a la University of Maine.

Los experimentos en peces cebra mostraron que la gravedad de los síntomas musculares depende de la cantidad funcional de Mylpf (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contraste apareció cuando los investigadores utilizaron una variante humana vinculada con artrogriposis distal, una enfermedad caracterizada por contracturas articulares y debilidad. En ese caso, el gen no logró rescatar el desarrollo normal.

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Esa diferencia ayuda a explicar por qué una sola copia defectuosa puede ser suficiente para producir síntomas en humanos. También refuerza la idea de que una reducción parcial de la actividad de Mylpf puede interferir en la formación muscular desde etapas tempranas.

Compensación del músculo: por qué los síntomas pueden demorar años

Uno de los aspectos más llamativos del trabajo fue la identificación de un mecanismo compensatorio. Cuando las fibras rápidas no se desarrollaban correctamente, las de contracción lenta aumentaban su tamaño y asumían un papel mayor en la movilidad.

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Gracias a ese ajuste, algunos peces modificados lograron desplazarse distancias similares a los ejemplares sanos en determinados ensayos. Es decir, el organismo pudo reorganizar parte de su musculatura para sostener la función motora, aunque el sistema original estuviera dañado.

Una variante humana de Mylpf asociada con artrogriposis distal no logró rescatar el desarrollo muscular normal y ayudó a explicar la aparición de síntomas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores consideran que mecanismos similares podrían ayudar a explicar por qué personas con enfermedades como la distrofia muscular conservan una función motora aparentemente normal durante años, aun cuando el deterioro ya está en marcha.

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Esta observación aporta datos sobre la evolución silenciosa de ciertos trastornos genéticos y subraya la importancia de monitorear la función muscular en personas con riesgo hereditario.

Qué implica para el diagnóstico y los tratamientos

Comprender cómo actúa Mylpf abre nuevas oportunidades para investigar alteraciones musculares de origen genético. Según Talbot, este conocimiento “ayuda a comprender las reglas de la construcción muscular. Una vez aprendidas, resulta más sencillo imaginar tratamientos farmacológicos para ayudar a quienes padecen enfermedades musculares”, declaró a la University of Maine.

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La validación con genes humanos y modelos de pez cebra también fortalece el uso de este organismo para estudiar terapias génicas y posibles herramientas de diagnóstico precoz. Detectar alteraciones en Mylpf antes de que aparezcan síntomas evidentes podría ayudar a intervenir en etapas más tempranas.

El equipo concluye que entender los mecanismos de compensación ante la pérdida muscular será clave para diseñar estrategias destinadas a preservar la movilidad.

En muchos casos, los síntomas permanecen ocultos hasta que los sistemas alternativos dejan de funcionar. Por eso, conocer cómo el músculo intenta compensar el daño puede ser tan importante como identificar la alteración genética que lo provoca.

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