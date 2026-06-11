Gobierno de Honduras y Colegio Médico alcanzan acuerdos tras conflictos que afectaban al sistema público de salud

El entendimiento permitió suspender las asambleas informativas del gremio médico.(FOTO: Proceso HN)

El Gobierno de Honduras y el Colegio Médico de Honduras (CMH) alcanzaron este miércoles una serie de acuerdos orientados a resolver varios de los conflictos que afectaban al sistema público de salud y que durante los últimos días derivaron en jornadas de asambleas informativas impulsadas por el gremio médico.

El entendimiento fue alcanzado luego de una mesa de diálogo entre representantes gubernamentales y dirigentes del CMH, quienes discutieron diversos temas relacionados con pagos pendientes, estabilidad laboral, reintegro de personal médico y condiciones de trabajo en diferentes dependencias del Estado.

Como resultado de las conversaciones, ambas partes lograron consensos en 17 puntos considerados prioritarios para el fortalecimiento del sistema sanitario nacional.

Las autoridades destacaron que los acuerdos permitirán avanzar en la solución de problemas que afectaban tanto al personal médico como a la atención brindada a miles de pacientes en hospitales y centros de salud públicos.

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Gobierno y Colegio Médico alcanzaron acuerdos tras una mesa de diálogo en Tegucigalpa.(FOTO: Proceso HN)

Uno de los principales compromisos asumidos durante la negociación es el pago de deudas acumuladas con profesionales de la medicina desde finales de enero, desembolsos que deberán realizarse durante el presente mes de junio.

Asimismo, se acordó garantizar el cumplimiento del salario base establecido para médicos generales y especialistas en todas las instituciones estatales donde prestan sus servicios.

Otro de los puntos relevantes contempla el reintegro de médicos que fueron separados de sus cargos dentro de la Secretaría de Salud.

En cuanto a los profesionales que laboraban en el Sistema Nacional de Emergencias 911, se realizará una revisión individual de cada caso para determinar posibles reincorporaciones conforme a los procedimientos establecidos.

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Durante la reunión también se abordaron temas relacionados con la movilidad laboral del personal médico. Entre los acuerdos figura el compromiso de evitar traslados que impliquen cambios de residencia o desplazamientos excesivos para los profesionales de la salud, respetando la antigüedad y condiciones particulares de cada trabajador.

Autoridades y representantes médicos consensuaron 17 puntos para fortalecer el sistema de salud. (FOTO: Proceso HN)

Asimismo, se estableció una ruta para continuar revisando casos vinculados a procesos de centralización de personal, beneficios laborales, cesantías pendientes y otros asuntos administrativos que han sido motivo de reclamos por parte del gremio durante los últimos meses.

La Secretaría de Derechos Humanos participó como observadora en la firma de los acuerdos. Sus representantes destacaron que el entendimiento alcanzado permite equilibrar el respeto a los derechos laborales de los médicos con la obligación del Estado de garantizar el acceso de la población a servicios de salud oportunos y de calidad.

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Las negociaciones se desarrollaron luego de varios días de protestas y asambleas informativas organizadas por el Colegio Médico, que exigía respuestas a problemas relacionados con salarios atrasados, despidos, contratos pendientes y mejoras en las condiciones laborales del sector.

Durante más de una semana, los médicos mantuvieron medidas de presión en distintas regiones del país mientras buscaban una respuesta de las autoridades.

Como parte del acuerdo final, el Colegio Médico se comprometió a suspender de manera inmediata todas las asambleas informativas y cualquier otra manifestación relacionada con los reclamos planteados en la negociación.

Esta decisión permitirá la normalización progresiva de los servicios médicos en hospitales, centros asistenciales y clínicas públicas a nivel nacional.

Entre los acuerdos destacan pagos pendientes y estabilidad laboral para los galenos. (FOTO: Proceso HN)

Por su parte, el Gobierno se comprometió a respetar los acuerdos suscritos y a no tomar represalias contra los profesionales que participaron en las jornadas de protesta. Ambas partes coincidieron en que el diálogo debe mantenerse como mecanismo permanente para resolver futuras diferencias y fortalecer el sistema sanitario hondureño.

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Las autoridades señalaron que los acuerdos alcanzados representan un paso importante para mejorar la estabilidad laboral del personal médico y garantizar una mejor atención a la población, especialmente en momentos en que el sistema de salud enfrenta importantes desafíos relacionados con recursos humanos, infraestructura y demanda de servicios.

Tanto el Gobierno como el Colegio Médico reiteraron su disposición de continuar trabajando conjuntamente para impulsar soluciones que permitan fortalecer la red pública de salud y garantizar una atención digna para los hondureños en todo el territorio nacional.