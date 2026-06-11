Honduras

Gobierno de Honduras y Colegio Médico alcanzan acuerdos tras conflictos que afectaban al sistema público de salud

Tras una mesa de diálogo desarrollada en Casa de Gobierno, autoridades del Ejecutivo y representantes del Colegio Médico de Honduras lograron acuerdos en 17 puntos relacionados con salarios, estabilidad laboral, reintegros y condiciones de trabajo.

Guardar
Google icon
El entendimiento permitió suspender las asambleas informativas del gremio médico.(FOTO: Proceso HN)
El entendimiento permitió suspender las asambleas informativas del gremio médico.(FOTO: Proceso HN)

El Gobierno de Honduras y el Colegio Médico de Honduras (CMH) alcanzaron este miércoles una serie de acuerdos orientados a resolver varios de los conflictos que afectaban al sistema público de salud y que durante los últimos días derivaron en jornadas de asambleas informativas impulsadas por el gremio médico.

El entendimiento fue alcanzado luego de una mesa de diálogo entre representantes gubernamentales y dirigentes del CMH, quienes discutieron diversos temas relacionados con pagos pendientes, estabilidad laboral, reintegro de personal médico y condiciones de trabajo en diferentes dependencias del Estado.

Como resultado de las conversaciones, ambas partes lograron consensos en 17 puntos considerados prioritarios para el fortalecimiento del sistema sanitario nacional.

Las autoridades destacaron que los acuerdos permitirán avanzar en la solución de problemas que afectaban tanto al personal médico como a la atención brindada a miles de pacientes en hospitales y centros de salud públicos.

PUBLICIDAD

Gobierno y Colegio Médico alcanzaron acuerdos tras una mesa de diálogo en Tegucigalpa.(FOTO: Proceso HN)
Gobierno y Colegio Médico alcanzaron acuerdos tras una mesa de diálogo en Tegucigalpa.(FOTO: Proceso HN)

Uno de los principales compromisos asumidos durante la negociación es el pago de deudas acumuladas con profesionales de la medicina desde finales de enero, desembolsos que deberán realizarse durante el presente mes de junio.

Asimismo, se acordó garantizar el cumplimiento del salario base establecido para médicos generales y especialistas en todas las instituciones estatales donde prestan sus servicios.

Otro de los puntos relevantes contempla el reintegro de médicos que fueron separados de sus cargos dentro de la Secretaría de Salud.

En cuanto a los profesionales que laboraban en el Sistema Nacional de Emergencias 911, se realizará una revisión individual de cada caso para determinar posibles reincorporaciones conforme a los procedimientos establecidos.

PUBLICIDAD

Durante la reunión también se abordaron temas relacionados con la movilidad laboral del personal médico. Entre los acuerdos figura el compromiso de evitar traslados que impliquen cambios de residencia o desplazamientos excesivos para los profesionales de la salud, respetando la antigüedad y condiciones particulares de cada trabajador.

Autoridades y representantes médicos consensuaron 17 puntos para fortalecer el sistema de salud. (FOTO: Proceso HN)
Autoridades y representantes médicos consensuaron 17 puntos para fortalecer el sistema de salud. (FOTO: Proceso HN)

Asimismo, se estableció una ruta para continuar revisando casos vinculados a procesos de centralización de personal, beneficios laborales, cesantías pendientes y otros asuntos administrativos que han sido motivo de reclamos por parte del gremio durante los últimos meses.

La Secretaría de Derechos Humanos participó como observadora en la firma de los acuerdos. Sus representantes destacaron que el entendimiento alcanzado permite equilibrar el respeto a los derechos laborales de los médicos con la obligación del Estado de garantizar el acceso de la población a servicios de salud oportunos y de calidad.

Las negociaciones se desarrollaron luego de varios días de protestas y asambleas informativas organizadas por el Colegio Médico, que exigía respuestas a problemas relacionados con salarios atrasados, despidos, contratos pendientes y mejoras en las condiciones laborales del sector.

Durante más de una semana, los médicos mantuvieron medidas de presión en distintas regiones del país mientras buscaban una respuesta de las autoridades.

Como parte del acuerdo final, el Colegio Médico se comprometió a suspender de manera inmediata todas las asambleas informativas y cualquier otra manifestación relacionada con los reclamos planteados en la negociación.

Esta decisión permitirá la normalización progresiva de los servicios médicos en hospitales, centros asistenciales y clínicas públicas a nivel nacional.

Entre los acuerdos destacan pagos pendientes y estabilidad laboral para los galenos. (FOTO: Proceso HN)
Entre los acuerdos destacan pagos pendientes y estabilidad laboral para los galenos. (FOTO: Proceso HN)

Por su parte, el Gobierno se comprometió a respetar los acuerdos suscritos y a no tomar represalias contra los profesionales que participaron en las jornadas de protesta. Ambas partes coincidieron en que el diálogo debe mantenerse como mecanismo permanente para resolver futuras diferencias y fortalecer el sistema sanitario hondureño.

Las autoridades señalaron que los acuerdos alcanzados representan un paso importante para mejorar la estabilidad laboral del personal médico y garantizar una mejor atención a la población, especialmente en momentos en que el sistema de salud enfrenta importantes desafíos relacionados con recursos humanos, infraestructura y demanda de servicios.

Tanto el Gobierno como el Colegio Médico reiteraron su disposición de continuar trabajando conjuntamente para impulsar soluciones que permitan fortalecer la red pública de salud y garantizar una atención digna para los hondureños en todo el territorio nacional.

Temas Relacionados

Colegio Médico de HondurasCMHSistema de salud HondurasAcuerdos Gobierno y médicos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Depresión tropical Cristina golpea escuelas en El Salvador: 120 reportes, 41 inundaciones y un centro aún sin electricidad

Educación mantiene vigilancia sobre más de 5 mil sedes y documenta daños en infraestructura. La orden fue frenar la asistencia en todo el país. Un detalle operativo sigue condicionando el regreso

Depresión tropical Cristina golpea escuelas en El Salvador: 120 reportes, 41 inundaciones y un centro aún sin electricidad

El Niño amenaza la vida marina al disminuir nutrientes y oxígeno en la región Centroamericana

El aumento previsto de la temperatura oceánica, que podría rebasar los 2 ℃, y la menor disponibilidad de gases disueltos están afectando la biodiversidad, con impactos en corales, peces y tiburones

El Niño amenaza la vida marina al disminuir nutrientes y oxígeno en la región Centroamericana

La República Dominicana lanza seguros paramétricos para hogares de Supérate

Una iniciativa piloto cubrirá a 3,030 familias vulnerables de Puerto Plata y Santo Domingo Norte ante lluvias intensas y huracanes, con una póliza sin costo que se integra a la protección social adaptativa

La República Dominicana lanza seguros paramétricos para hogares de Supérate

Congreso de Guatemala enviaría esta semana al gobierno central la Ley Antilavado

La norma, identificada como Decreto 15-2026, iniciará su aplicación tres meses después de su publicación oficial y fijará el control diario de operaciones en efectivo desde 10 mil dólares o su equivalente

Congreso de Guatemala enviaría esta semana al gobierno central la Ley Antilavado

Superintendencia en Guatemala vigilará el cumplimiento fiscal ante el ‘boom’ en la venta de productos deportivos por el Mundial 2026

La autoridad tributaria anunció un operativo nacional para vigilar obligaciones fiscales y frenar el contrabando de mercancía alusiva al torneo, ante el repunte del consumo que suele acompañar este tipo de eventos internacionales

Superintendencia en Guatemala vigilará el cumplimiento fiscal ante el ‘boom’ en la venta de productos deportivos por el Mundial 2026

TECNO

Gemini llega a Chrome en Colombia: obtén ayuda inmediata y mantén el control de tu información personal

Gemini llega a Chrome en Colombia: obtén ayuda inmediata y mantén el control de tu información personal

Los robots ya pueden aprender habilidades manuales humanas gracias a esta pulsera creada por el MIT

Nostalgia informática: así puedes ejecutar más de 600 sistemas operativos antiguos en tu computadora

Nuevo navegador para hacer búsquedas privadas: todo lo que debes saber de Qwant

Cómo es Qwant, el buscador que empieza a usarse cada vez más en Europa

ENTRETENIMIENTO

Jennifer Lopez relata que tuvo ataques de pánico luego de alcanzar la fama con ‘Selena’

Jennifer Lopez relata que tuvo ataques de pánico luego de alcanzar la fama con ‘Selena’

‘Stranger Things’: David Harbour responde a los rumores de una queja de Millie Bobby Brown en el set

Glenn Close y Ridley Scott recibirán premios Óscar honoríficos

“Ratatouille encontró su magia en la imprevisibilidad, por eso Remy resultó tan propio”, contó Patton Oswalt

“Me aburro muchísimo, ¡por Dios, rueden!”: así fue la reacción de Anthony Hopkins ante la obsesión de Ryan Gosling con su técnica

MUNDO

Aumenta la tensión en Medio Oriente: Irán atacó bases de EEUU en Kuwait y Baréin tras los nuevos bombardeos de Washington

Aumenta la tensión en Medio Oriente: Irán atacó bases de EEUU en Kuwait y Baréin tras los nuevos bombardeos de Washington

El régimen iraní dijo que cerró el estrecho de Ormuz y que atacó dos embarcaciones que intentaron cruzarlo

Trump reveló operativo secreto de la Marina de Estados Unidos para mover 100 millones de barriles de crudo a través de Ormuz

Israel descartó el fin de la guerra contra Irán y advirtió sobre una respuesta “severa” ante nuevos ataques

Una fundación busca acercar la literatura premiada a los adultos que dejaron de leer: de qué se trata