Cinthia Fernández recordó su salida del programa de Moria y apuntó contra Callejón: “Fui una visionaria al irme”

Cinthia Fernández recordó su salida del ciclo de la One

A casi tres meses de su despido del programa de Moria Casán, Cinthia Fernández regresó al universo televisivo y recordó su paso por el ciclo. Al ser abordada por un periodista, la panelista se sinceró al contar si volvería a formar parte del equipo de la One.

Todo comenzó cuando Fernández fue consultada por un cronista. “¿Extrañas la tele y tu rol como panelista después de lo que pasó?”, le preguntó el periodista, a lo que ella respondió: “Era visionaria. Tampoco es que es todo color de rosa. Todos se matan y menos en la televisión. Ninguno hace pis con agua bendita. Yo prefiero decirte en la cara, como me manejaba yo: “Me está molestando esto, dejá de hacerlo”, que después ir por atrás y decir: “Che, vos sabés que esta es una...” Y no”.

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Luego, el comunicador le consultó por uno de los últimos idas y vueltas que se habían desarrollado en el programa: “¿Qué te pareció los cruces de Callejón con Moria?”. Fiel a su estilo, Fernández habló sin filtro: “Vos fijate que ella busca con desesperación la aprobación y busca con desesperación que la gente le crea. Y la verdad es que la gente le creyó a Diotto, porque la verdad que el hecho no calificaba para una gravedad como la quieren comparar”.

Fue entonces cuando el cronista preguntó sin filtro: “¿Volverías a trabajar con Moria? ¿Volverías a ese programa?”. Rápidamente, en un instante, la panelista respondió si dudarlo: “No, tengo dignidad. Me quiero. No me pareció justo. No me voy resentida. Si no tendría ningún problema a hacer un móvil si algún día lo necesitan. Pero no, a trabajar no, porque siento que fue injusto”.

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Cinthia Fernández se puso firme y apuntó contra Moria Casán: "No voy a dejarme pisotear"

Semanas atrás, luego de que se consumara la salida de la panelista, Moria volvió a apuntar contra Fernández al cuestionar la exposición de Cinthia y Roberto Castillo en el caso Ángel.

La conductora brindó su perspectiva en diálogo con LAM, donde no dudó en calificar la actitud de la pareja con términos que generaron repercusión inmediata. “Cinthia sabemos cuál es su personalidad, no me parece mal lo que hace, cada uno tiene su estilo. Yo siempre dije que para mí está cooptada por este señor y me parece que, tal vez, si no estuviera con él, sería más creíble”, expresó sin rodeos.

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La conductora fue más allá y profundizó su mirada sobre el impacto que genera la presencia de Fernández y Castillo en el caso. “En este caso no es que no sea creíble, están tratando de dar una mano a gente en una desgracia que nos interpela a todos y trata de hacer todo lo posible”, reconoció, aunque rápidamente marcó distancia: “Si estuviera sola me parecería más copado, pero de momento es la pareja de él, se los ve como muy oportunistas. Igual me parecen un meme esos dos, me parecen los chihuahuas loyers”.

Moria Casán, es entrevistada por un reportero del programa LAM sobre Cinthia Fernández y Roberto Castillo en el contexto del caso Ángel. Cita que 'ella está cooptada por este señor' y que 'Castillo y Cinthia parecen un meme'. También añade que 'Cinthia no aportaría nada nuevo' a su programa.

El caso de Ángel puso en el centro de la escena a Roberto Castillo, abogado que asumió la defensa de Luis, el padre biológico del menor fallecido. Castillo viajó a Comodoro Rivadavia para encabezar la estrategia legal, y lo hizo acompañado por su pareja, Cinthia Fernández, quien actualmente estudia abogacía y se involucró activamente en la causa.

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Consultada de manera directa sobre si volvería a convocar a Cinthia para su ciclo televisivo, Moria fue contundente: “Mi programa está instaladísimo con o sin Cinthia y tengo un staff maravilloso de gente profesional. No, yo estoy contenta con mi programa y la producción decidió que no esté y me parece que no aportaría nada nuevo”.

El vínculo entre ambas quedó marcado tras la desvinculación de Fernández, ocurrida semanas atrás como consecuencia de un cruce al aire con María Fernanda Callejón. Casán subrayó que no volvió a dialogar con su excompañera desde entonces, y reafirmó su confianza en el equipo actual: “El programa va bien teniéndome a mí al frente y a todo el equipo que hay buena vibra y ninguno quiere ser más que el otro, todos seguimos por el mismo rumbo que es tratar de dar lo mejor todas las mañanas”. Además, remarcó que Fernández tiene presencia en muchos canales y que, según la producción, ya no resultaba adecuada para el formato de su ciclo.

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