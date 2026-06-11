Costa Rica

Policía de Fronteras de Costa Rica decomisa millonario cargamento de postales del Mundial 2026

El operativo en el kilómetro 35 de Golfito permitió incautar 161 cubos de postales, valorados en casi 11 millones de colones, presuntamente ingresados de forma irregular desde Panamá

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La Policía de Control Fiscal colaboró en el decomiso de los productos, que carecían de documentación legal y respaldo de pago de impuestos. Crédito: Ministerio de Seguridad Pública
La Policía de Control Fiscal colaboró en el decomiso de los productos, que carecían de documentación legal y respaldo de pago de impuestos. Crédito: Ministerio de Seguridad Pública

La Policía de Fronteras decomisó un cargamento de postales del Mundial de Fútbol presuntamente contrabandeadas y valoradas en casi 11 millones de colones (USD 23,9 mil) en el kilómetro 35 de Golfito, Zona Sur de Costa Rica. El operativo se llevó a cabo como parte de las acciones permanentes para combatir el contrabando y proteger la economía nacional, según informaron las autoridades policiales.

El decomiso se produjo cuando oficiales destacados en el puesto de control de Kilómetro 35, en Guaycará de Golfito, interceptaron un vehículo procedente de la frontera con Panamá. El automóvil era conducido por un hombre de apellido Granados, quien transportaba un total de 161 cubos de postales del Mundial de Fútbol. Al ser requerido por la documentación que respaldara la compra y la legalidad de la mercancía, el conductor declaró no tener ningún comprobante que demostrara el pago de los impuestos correspondientes, lo que levantó sospechas sobre el origen y el tránsito de la mercadería.

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Frente a la ausencia de la documentación exigida por ley, la Policía de Fronteras procedió a coordinar con la Policía de Control Fiscal, que se hizo presente en el lugar. Los funcionarios fiscales decomisaron los 161 cubos de postales. Las autoridades enfatizaron que el decomiso de este tipo de productos busca evitar la evasión fiscal, proteger los ingresos del Estado y resguardar a los comercios formales frente a la competencia desleal que genera el contrabando.

El cargamento de postales del Mundial fue detectado durante un control rutinario de la Policía de Fronteras en la Zona Sur. Crédito: Ministerio de Seguridad Pública
El cargamento de postales del Mundial fue detectado durante un control rutinario de la Policía de Fronteras en la Zona Sur. Crédito: Ministerio de Seguridad Pública

La mercancía incautada se compone de productos de alto interés comercial, en particular por su relación con el Mundial de Fútbol, un evento que genera gran demanda entre coleccionistas y aficionados. Según la Policía de Fronteras, la circulación de artículos ligados a eventos deportivos globales suele intensificarse en los meses previos y posteriores a la realización de los torneos, incrementando los intentos de ingreso irregular de este tipo de bienes al país.

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Las autoridades recordaron que el contrabando de productos, además de afectar la recaudación fiscal, puede representar un riesgo para los consumidores, quienes muchas veces adquieren mercancía sin garantías ni respaldo legal. El decomiso de postales del Mundial se suma a una serie de operativos realizados en la Zona Sur, donde el tránsito fronterizo facilita el ingreso irregular de distintos tipos de mercancías, especialmente en épocas de alta actividad comercial.

La Policía de Fronteras reiteró su compromiso con la vigilancia y el control en puntos estratégicos del país, como el puesto de Kilómetro 35 en Golfito, que se ha consolidado como uno de los focos principales para la detección de actividades ilícitas relacionadas con el comercio transfronterizo. Además, la institución anunció que continuará realizando acciones de control junto con otras entidades como la Policía de Control Fiscal, para prevenir la evasión de impuestos y salvaguardar la economía formal.

Álbum Panini FIFA World Cup 2026 con láminas de jugadores colombianos Richard Ríos y James Rodríguez, el trofeo y escudos sobre fondo magenta.
La pasión y fanatismo por este tipo de actividades durante el mundial, eleva conductas indebidas por quienes ofrecen postales a menor precio (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto al conductor identificado como Granados, el caso quedó en manos de las autoridades correspondientes, quienes determinarán las sanciones administrativas y judiciales conforme a la legislación costarricense. Por su parte, la Policía de Fronteras hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier movimiento o actividad sospechosa que pueda estar vinculada al contrabando o a la comercialización de productos sin respaldo legal.

La incautación de las postales del Mundial de Fútbol evidencia los desafíos que enfrentan las autoridades en el combate al comercio ilegal y la evasión fiscal en las zonas fronterizas, especialmente en la Zona Sur del país. El operativo refuerza la estrategia de vigilancia y control, y refleja la coordinación interinstitucional necesaria para enfrentar la problemática del contrabando y proteger tanto a la economía nacional como a los consumidores costarricenses.

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