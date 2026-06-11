Crimen y Justicia

Adolescentes robaron una moto, quedaron filmados y la mamá de uno de ellos los entregó a la Policía

Las cámaras del sistema de monitoreo urbano permitieron rastrear a los dos adolescentes hasta una vivienda, donde la policía secuestró otra motocicleta robada el día anterior

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Las autoridades policiales los atraparon en la vivienda de uno de ellos y secuestraron otro vehículo robado el día anterior (Video: @Hechosanderecho)

Dos adolescentes de 15 años fueron detenidos en Ensenada apenas 10 minutos después de robar una motocicleta a un vecino. Los atraparon en la casa de uno de ellos tras un operativo policial guiado por las imágenes del sistema de monitoreo urbano municipal.

El hecho ocurrió el martes en la intersección de 37 y 125, donde los sospechosos interceptaron de manera violenta a un hombre que circulaba con su moto por una de las arterias. Lo emboscaron por detrás, lo encerraron y tras perder el equilibrio le robaron el vehículo.

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De inmediato, los efectivos de la Policía desplegaron un operativo de búsqueda con apoyo de las cámaras de seguridad, que permitieron reconstruir el recorrido de los jóvenes en tiempo real.

Las imágenes llevaron a los investigadores hasta una vivienda ubicada en 38 y 128, identificada como el domicilio de la madre de uno de los sospechosos, conocido como “Puchito”. Allí, la mujer permitió el ingreso a los efectivos sin oponer resistencia, y atraparon a los menores involucrados.

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Dos menores interceptaron a un hombre y se llevaron la moto (Foto: @Hechosanderecho)
Dos menores interceptaron a un hombre y se llevaron la moto (Foto: @Hechosanderecho)

Durante el procedimiento, los policías encontraron en la propiedad una motocicleta robada el día anterior, mientras que el rodado que habían sustraído ese mismo día fue localizada poco después en un terreno detrás de una cancha de fútbol y fue restituida a su propietario.

De acuerdo con la información indicada por fuentes de la investigación al portal 0221, los adolescentes quedaron en libertad esa misma noche por tratarse de menores de edad. “Se va a continuar con la investigación para ver qué se puede hacer. Vamos a seguir trabajando con estos menores para ver si podemos darle un corte definitivo”, precisaron.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción de Responsabilidad Penal Juvenil, bajo la conducción de la fiscal Carmen Ibarra.

Poco después los atraparon en la vivienda de uno de ellos (Foto: @Hechosanderecho)
Poco después los atraparon en la vivienda de uno de ellos (Foto: @Hechosanderecho)

Cayó una banda de adolescentes por el robo de un celular

Un grupo de cuatro adolescentes de 16 y 17 años, fue detenido en la madrugada del miércoles pasado tras irrumpir en una vivienda del barrio Altos de San Lorenzo, en La Plata, y robar un teléfono celular. El operativo de la Policía Bonaerense concluyó con la aprehensión de todos los sospechosos en menos de 45 minutos.

El hecho se registró cerca de la medianoche en una casa ubicada en la calle 74 entre 13 y 14. Un llamado al 911 alertó sobre movimientos sospechosos en el interior de la propiedad. La víctima, un joven de 19 años, declaró ante los efectivos que se despertó al escuchar ruidos en la planta alta y que, al subir, comprobó que desconocidos habían forzado la reja de una ventana para acceder al inmueble. Del piso superior, donde no había nadie en ese momento, los intrusos sustrajeron un iPhone 15 Pro.

Cinco hombres jóvenes de espaldas, con las manos apoyadas en una persiana metálica gris y una pared de concreto. En el suelo hay mochilas y prendas de vestir
Cinco adolescentes, presuntos responsables de robos en casas de La Plata, son detenidos y se incautan sus pertenencias tras un operativo policial. (0221)

Según informó 0221, el análisis de las imágenes de las cámaras de vigilancia del sector permitió confirmar la participación de cinco individuos y reconstruir la ruta que tomaron tras el robo. Los registros mostraron que el grupo abandonó el domicilio a pie y se dispersó por las calles del barrio.

Con esa información, los agentes montaron un rastrillaje en la zona y localizaron a los sospechosos en la intersección de 80 entre 18 y 19. Allí fue detenido L.A., de 18 años, junto a cuatro menores. Todos fueron trasladados a una dependencia policial para su identificación y puestos a disposición de la Justicia.

Durante la requisa, los efectivos hallaron en las mochilas de los aprehendidos pasamontañas, guantes de látex y de algodón, martillos y un destornillador. Los elementos serán peritados para establecer su vinculación con el robo y determinar si el grupo tiene participación en otros ilícitos de la zona, según precisó el portal.

Los cinco imputados quedaron acusados por robo en poblado y en banda, agravado por la participación de menores y escalamiento. La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11.

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