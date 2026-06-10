Salud

Cómo fue el examen de residencias médicas 2026 en CABA con récord de inscriptos

Más de 6.600 postulantes participaron bajo estrictos controles, con verificaciones electrónicas, identificación individual y resguardo de dispositivos durante toda la jornada

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Residencias médicas (Ministerio de Salud)
Más de 6.600 aspirantes se presentaron al Examen Unificado de Residencias 2026 en la UBA (Ministerio de Salud)

Más de 6.600 aspirantes se presentaron este miércoles en las sedes habilitadas de la Universidad de Buenos Aires para rendir el Examen Unificado de Residencias 2026, la evaluación central que define el acceso a especialidades médicas y de salud en hospitales y sanatorios públicos y privados de la Ciudad de Buenos Aires.

La edición de este año superó todos los registros anteriores y, tras los resultados bajo sospecha del año pasado, desplegó un operativo de acreditación con medidas de seguridad reforzadas, que incluyó controles electrónicos, dispositivos antifraude y el uso obligatorio de bolsas de Faraday para los teléfonos móviles.

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Un récord de participación en el examen de residencias

El Ministerio de Salud había informado previamente que 8.631 postulantes habían sido habilitados para participar en la edición 2026, distribuidos en tres categorías: 6.278 en Medicina, 2.022 en disciplinas del Equipo de Salud y 331 en residencias posbásicas. Esta convocatoria superó ampliamente la de años anteriores y marcó un nuevo hito en la organización de este proceso selectivo.

El examen se desarrolló de manera simultánea en la Facultad de Medicina y la de Ciencias Económicas de la UBA, con turnos diferenciados según la especialidad. Para la categoría de Medicina, el ingreso comenzó a las 07:30 y la evaluación a las 09:00, mientras que el resto de los aspirantes accedió a las sedes desde las 13:00, con inicio de prueba a las 14:30.

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La edición de este año registró la mayor participación histórica en la evaluación de residencias médicas y de salud (Imagen ilustrativa Infobae)
La edición de este año registró la mayor participación histórica en la evaluación de residencias médicas y de salud (Imagen ilustrativa Infobae)

Medidas de seguridad inéditas y control de dispositivos

La jornada estuvo signada por estrictos controles de seguridad. Cada postulante debió presentar su DNI físico o digital, entregar el documento al recibir el sobre de examen y portar únicamente los elementos permitidos: birome negra y una tablita de madera o acrílico. Personal capacitado supervisó todo el proceso, desde la acreditación hasta la salida, y garantizó la custodia de los materiales.

Entre las novedades tecnológicas, el operativo implementó scanners electrónicos para el acceso y el uso obligatorio de bolsas de Faraday para depositar los teléfonos móviles, los cuales fueron devueltos al final de la jornada. Además, se prohibió el ingreso de relojes inteligentes y cualquier otro dispositivo digital, como parte de un paquete integral de medidas antifraude.

El material de evaluación incorporó viñetas de aleatorización en las preguntas y respuestas para prevenir el plagio. Los sistemas informáticos utilizados en la corrección y adjudicación de los exámenes funcionaron en redes locales aisladas y sin conexión a internet. Esto significa que la información se mantuvo protegida y fuera del alcance de intentos externos de manipulación.

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La convocatoria 2026 superó ampliamente el número de inscriptos de años anteriores en la Ciudad de Buenos Aires (Imagen ilustrativa Infobae)

Organización y cronograma: cómo sigue el proceso

La estructura del Examen Unificado de Residencias en la Ciudad de Buenos Aires permite organizar de manera eficiente la incorporación de nuevos profesionales al sistema de salud. Cada participante recibió una etiqueta con código QR único para vincular de forma anónima la identidad del aspirante con la grilla de respuestas, favoreciendo la transparencia y la trazabilidad de todo el procedimiento.

Finalizada la evaluación, el calendario oficial establece que las calificaciones y antecedentes se publicarán el 24 de junio. La adjudicación de cargos será el 16 de julio y el inicio del ciclo lectivo para los nuevos residentes quedó fijado para el 1° de agosto. Durante ese intervalo, las autoridades ordenarán los listados y cumplirán con las instancias administrativas correspondientes.

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Cada postulante presentó su DNI, entregó el documento con el sobre de examen y solo portó elementos autorizados (Imagen ilustrativa Infobae)

Un mecanismo central para la formación médica

El Examen Unificado de Residencias se consolida como el mecanismo fundamental para la formación de especialistas en instituciones públicas y privadas de la Ciudad de Buenos Aires. Este esquema permite planificar la cobertura de vacantes y la incorporación de médicos y otros profesionales de la salud a los equipos de atención, docencia y asistencia.

Según describieron los organizadores, “el ingreso a las residencias se organiza con criterios comunes y un cronograma único”, lo que facilita la coordinación entre hospitales, centros de salud y universidades involucradas en la formación de posgrado. Además, la convocatoria 2026 incorporó innovaciones en seguridad y control que buscan garantizar la igualdad de oportunidades y la transparencia para todos los postulantes.

El mes pasado, luego de que el Gobierno detectara varios casos de fraude académico durante los exámenes 2025 para acceder a una residencia médica, el Ministerio de Salud dispuso la creación del Exámen Integrado del Sistema Nacional de Residencias de la Salud por medio de la publicación de la Resolución 555/2026 en el Boletín Oficial.

Este año, en la provincia de Buenos Aires, los exámenes están agendados para el 18 de junio (Medicina) y el 19 de junio (otras disciplinas y posbásicas).

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