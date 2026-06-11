Política

Villarruel dijo que no le cree a Adorni: “Me parece una vergüenza su accionar”

El jefe de Gabiente afirmó haber ganado USD 300.000 con inversiones en Bitcoin en la declaración jurada que presentó en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Sin embargo, la vicepresidenta cuestionó su respuesta

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Victoria Villarruel cuestionó las justificaciones que dio Adorni sobre su patrimonio
Victoria Villarruel cuestionó las justificaciones que dio Adorni sobre su patrimonio

La vicepresidenta, Victoria Villarruel, emitió una dura crítica en contra del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de que asegurara haber obtenido ganancias de 300 mil dólares producto de haber invertido 200 mil dólares en Bitcoin. Se trata de una información volcada en la declaración jurada de bienes que presentó a la Justicia en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito.

“Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones”, afirmó la titular de la Cámara de Senadores, luego de que un usuario en la red social X, identificado como @GabrielAlfie15, le preguntara su opinión respecto a las recientes declaraciones que el funcionario brindó en una entrevista para La Nación +.

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El debate se desencadenó minutos después de que el jefe de Gabinete justificara el origen de su patrimonio y la demora en la presentación de su declaración jurada. Durante un diálogo con José Del Rio, explicó que las ganancias informadas provienen de inversiones realizadas entre 2013 y 2018 por un monto inicial de 200 mil dólares que, finalmente, habrían alcanzado los 513 mil dólares a partir de operaciones con Bitcoin.

Invertimos 200 mil dólares en Bitcoin y ganamos unos 300 mil”, aseveró el funcionario público al describir cómo realizó la transacción en el mercado financiero. Además, sobre el origen de los fondos iniciales aseguró que se trataba de un dinero que tenía guardado “para la educación y el futuro de sus hijos”.

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La contundente opinión de la vicepresidente sobre la entrevista de Adorni
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Como parte de la explicación que brindó, Adorni reconoció que esa suma fue producto de los ahorros que pudo generar tras haber trabajado toda una vida en el sector privado. “Ahorramos en negro, como todos los argentinos”, explicó.

No lo declaramos porque la manera de escaparte de la vieja política era ahorrando en negro, no se me hubiera ocurrido nunca ahorrar en blanco, menos en esos años”, sumó el jefe de Gabinete, a modo de responder a los cuestionamientos sobre la falta de declaración previa.

A pesar de que admitió que no haber declarado la suma, remarcó que estuvo trabajando junto a su abogado para poder reconstruir el origen de su dinero. En este sentido, sostuvo que el patrimonio era producto neto de las inversiones que realizó a lo largo de los años.

“Empiezo a invertir fuerte en el 2014. En agosto 2017, compré 13 Bitcoin a 3.356 USD; un día después compro 1 BTC más a 3 mil USD, después compro 1 bitcoin más por 7.233 USD y después liquido 10 en 5 meses después, en marzo de 2018, a 8.224 USD y liquido el total de la billetera por 6 mil USD”, enumeró.

Las operaciones señaladas por el jefe de Gabinete contarían con las denominadas “llaves” de acceso vinculadas a las billeteras virtuales desde las cuales habría operado. De esta manera, la Justicia podría rastrear cada uno de los movimientos realizados y acreditar la existencia de las inversiones declaradas.

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Según la información a la que tuvo acceso Infobae, la rectificación incluyó los movimientos financieros realizados tanto por Manuel Adorni como por su esposa Bettina Angeletti (Nicolás Stulberg)

Según las fuentes a las que tuvo acceso Infobae, la declaración jurada también incluyó modificaciones vinculadas al patrimonio de su esposa, Bettina Angeletti, debido a que se trataría de una reconstrucción integral de la evolución de la situación económica de la familia.

Además de exponerse el dinero obtenido a través de los servicios brindados en la función pública, fuentes de la Jefatura de Gabinete indicaron que el documento también hizo un raconto de los bienes heredados, los movimientos patrimoniales y operaciones económicas realizadas aún cuando el jefe de los ministros trabajaba en el sector privado.

Respecto a la situación laboral de su esposa, la rectificación informó que no solo habría contaba con actividades como monotributista, sino que también ocupó un cargo gerencial en una empresa privada por más de quince años.

Por este motivo, Adorni se defendió respecto a las acusaciones que recibió desde que comenzó a ser investigado por la Justicia. “No soy un chorro y todo lo hice en la actividad y jamás en mi vida tuve un cargo público, hasta el 10 de diciembre de 2023, ni mi mujer ni yo”, aseveró.

“Desde el primer día, el aparato mediático me condenó y me tildó de ‘chorro’”, respondió al ser consultado sobre su razón para no dar explicaciones antes. Asimismo, remarcó que su intención siempre fue respetar el accionar del fiscal Gerardo Pollicita, quien se encuentra a cargo de la investigación.

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