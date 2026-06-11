Guatemala

Policía de Guatemala capturó a salvadoreño acusado de femicidio agravado

La detención ocurrió en la colonia Nimajuyú I, zona 21 de la capital, y el sospechoso era buscado por la justicia de su país desde el 14 de noviembre de 2025

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La Policía Nacional Civil de Guatemala capturó en Ciudad de Guatemala al salvadoreño acusado de femicidio agravado en su país. (Cortesía: PNC de Guatemala)
La Policía Nacional Civil de Guatemala capturó en Ciudad de Guatemala al salvadoreño acusado de femicidio agravado en su país. (Cortesía: PNC de Guatemala)

En una operación coordinada por la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, las autoridades informaron este miércoles la localización y captura de un presunto integrante de la Mara Salvatrucha buscado por femicidio agravado en El Salvador. La detención se realizó en la colonia Nimajuyú I, zona 21 de la Ciudad de Guatemala, donde fue identificado el salvadoreño Jesús Esaú S., de 32 años, conocido como “Black”.

Según información de la PNC de Guatemala, el detenido cuenta con una orden de captura emitida por la justicia salvadoreña desde el 14 de noviembre de 2025.

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De acuerdo con el reporte oficial, Jesús Esaú S. será expulsado del territorio guatemalteco y entregado en la frontera de San Cristóbal, Jutiapa, a las autoridades salvadoreñas, quienes lo requerían por el delito de femicidio agravado. Esta acción se suma a los esfuerzos internacionales para combatir el crimen transnacional y la presencia de estructuras criminales en la región.

La justicia salvadoreña lo buscaba desde el 14 de noviembre de 2025 y su entrega quedó prevista en la frontera de San Cristóbal, Jutiapa. (Cortesía: PNC de Guatemala)
La justicia salvadoreña lo buscaba desde el 14 de noviembre de 2025 y su entrega quedó prevista en la frontera de San Cristóbal, Jutiapa. (Cortesía: PNC de Guatemala)

“El sindicado será expulsado del país por la frontera ubicada en San Cristóbal, Jutiapa y entregado a la policía salvadoreña”, expresó la PNC en sus cuentas oficiales.

Guatemala entrega a El Salvador a otro hombre buscado por la justicia

En otro caso similar, la policía guatemalteca informó este miércoles sobre la entrega de Roberto Rolando V., de 27 años, alias “Negro, Seco, Taca, Tuntún o Enano”, presunto integrante del Barrio 18. El procedimiento, realizado en coordinación con las autoridades de México y El Salvador, responde a órdenes de captura vigentes en territorio salvadoreño por delitos relacionados con armas de fuego. Según la PNC, la entrega se concretó en la frontera de Jutiapa como parte de las acciones conjuntas para combatir la criminalidad transnacional.

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Las autoridades destacaron que los operativos de ubicación y captura de personas con órdenes de aprehensión internacional se han incrementado tras la intensificación de los controles migratorios.

La colaboración ha sido clave para la identificación y posterior entrega de personas buscadas por delitos graves, como femicidio, homicidio y tráfico de armas. En 2026, la cifra de expulsiones de salvadoreños se ha mantenido en aumento, consolidando la política de cero tolerancia ante la presencia de integrantes de maras y pandillas en territorio guatemalteco.

27 ciudadanos salvadoreños fueron expulsados del país por su vinculación con delitos graves, mientras que otros 26 permanecen cumpliendo condenas en Guatemala. (Cortesía: PNC de Guatemala)
27 ciudadanos salvadoreños fueron expulsados del país por su vinculación con delitos graves, mientras que otros 26 permanecen cumpliendo condenas en Guatemala. (Cortesía: PNC de Guatemala)

De igual manera, la PNC de Guatemala enfatizó que continuará con los patrullajes, operativos de verificación y acciones de inteligencia para detectar a extranjeros en situación irregular o con antecedentes penales en sus países de origen. Esta política, respaldada por acuerdos internacionales, busca evitar que organizaciones criminales utilicen Guatemala como corredor o refugio para evadir la justicia.

27 salvadoreños expulsados en 2026 por delitos graves

La Policía informó que, en lo que va del año, ya suman 27 ciudadanos salvadoreños expulsados del país por su vinculación con delitos graves, mientras que otros 26 se encuentran cumpliendo condenas en Guatemala por diferentes hechos delictivos.

Al mismo tiempo, PNC de Guatemala reiteró que estos procedimientos de expulsión y entrega de personas solicitadas por la justicia extranjera responden al compromiso por parte de las autoridades guatemaltecas para impedir que el país se utilice como refugio por presuntos delincuentes internacionales.

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