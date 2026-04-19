Ciencia

Cómo es la recuperación física de una astronauta de Artemis II tras volver del espacio

El proceso de readaptación de Christina Koch luego de la misión lunar expone las secuelas de la microgravedad en el organismo y los desafíos para restablecer funciones básicas, desde el equilibrio hasta la fuerza muscular, bajo seguimiento y protocolos diseñados por expertos de la NASA

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La astronauta Christina Koch enfrenta los desafíos de readaptación física tras regresar de la misión Artemis II de la NASA (Instagram/@nasa)

El regreso a la Tierra de la astronauta de la NASA Christina Koch tras completar la misión Artemis II alrededor de la Luna implicó un proceso de readaptación física que va más allá del simple retorno.

Su experiencia revela los desafíos de abandonar la microgravedad y volver a un entorno donde la gravedad dirige cada movimiento, un ajuste que exige readaptar funciones básicas como el equilibrio, la coordinación y la fuerza muscular.

De acuerdo con información compartida por la propia Koch y difundida por la NASA, readaptarse a la gravedad terrestre requiere reaprender movimientos cotidianos, como caminar o mantenerse de pie, que en condiciones normales parecen automáticos.

En su regreso, la astronauta publicó un video en sus redes sociales donde se observa tambaleando mientras realiza ejercicios de equilibrio, acompañada de especialistas que monitorean su progreso. Estas imágenes ilustran las dificultades físicas inmediatas asociadas al regreso tras varios días en el espacio.

La recuperación del equilibrio y la coordinación resulta fundamental tras la exposición a la microgravedad en misiones alrededor de la Luna (REUTERS)
La recuperación del equilibrio y la coordinación resulta fundamental tras la exposición a la microgravedad en misiones alrededor de la Luna (REUTERS)

La recuperación física de los astronautas tras una misión espacial implica reajustar funciones básicas que, en la Tierra, suelen considerarse automáticas, pero que en el espacio requieren una reeducación tras la estancia en microgravedad.

Alteraciones del equilibrio en el regreso a la Tierra

La ausencia de gravedad altera profundamente el funcionamiento del sistema vestibular, ubicado en el oído interno, responsable de enviar señales al cerebro sobre la posición y el movimiento del cuerpo.

En el espacio, este sistema deja de funcionar como lo hace en la Tierra, lo que provoca una marcada desorientación. Según la NASA, el cerebro reduce su dependencia de las señales vestibulares y prioriza la información visual para orientarse.

Koch explicó en el video difundido en su cuenta de Instagram: “Cuando vivimos en microgravedad, los sistemas de nuestro cuerpo que han evolucionado para informar a nuestro cerebro sobre los movimientos propios, los órganos vestibulares, no funcionan correctamente”.

El sistema vestibular, responsable del equilibrio, experimenta una desprogramación temporal tras la ausencia de gravedad en el espacio (REUTERS)
El sistema vestibular, responsable del equilibrio, experimenta una desprogramación temporal tras la ausencia de gravedad en el espacio (REUTERS)

También detalló que “nuestro cerebro aprende a ignorar esas señales, por lo que, al regresar a la gravedad, dependemos en gran medida de nuestros ojos para orientarnos visualmente”.

Como resultado, tareas rutinarias como caminar con los ojos cerrados se convierten en desafíos durante los primeros días de readaptación. Este proceso, calificado como una “desprogramación temporal” por especialistas obliga a los astronautas a reajustar la manera en que su organismo interpreta cada movimiento.

Efectos fisiológicos de la microgravedad

El impacto de la microgravedad en el cuerpo humano abarca otros sistemas más allá del equilibrio. Investigaciones de la NASA documentaron efectos como la disminución de la masa muscular, la pérdida de densidad ósea, la redistribución de fluidos hacia la parte superior del cuerpo, alteraciones en la visión y cambios en el sistema inmunológico.

Estas alteraciones surgen porque, durante la permanencia en el espacio, el organismo deja de trabajar contra la gravedad (Captura de video: Instagram/@nasa)
Estas alteraciones surgen porque, durante la permanencia en el espacio, el organismo deja de trabajar contra la gravedad (Captura de video: Instagram/@nasa)

Expertos de la NASA, como el Dr. Scott M. Smith, señalaron que la falta de gravedad afecta la orientación espacial y el control postural en los astronautas, lo que hace necesario implementar una fase de rehabilitación estructurada al regresar a la Tierra.

Entre los principales desafíos identificados por el especialista se encuentran la pérdida de masa muscular y la desmineralización ósea. Por este motivo, los astronautas deben seguir dietas y rutinas de ejercicios especializados, según lo establecido por los protocolos de la agencia espacial estadounidense.

Protocolos de recuperación y seguimiento médico

El proceso de readaptación física comienza de inmediato tras el aterrizaje. Según informó la NASA, los astronautas siguen protocolos médicos que incluyen evaluaciones de equilibrio, pruebas de fuerza muscular y monitoreo cardiovascular.

Estas medidas buscan medir la evolución del organismo y facilitar su recuperación. Koch detalló que la readaptación física inició aproximadamente una semana después del amerizaje, sin precisar una fecha de término.

En algunos casos, el proceso de recuperación puede extenderse durante varias semanas, aunque los primeros días resultan críticos (REUTERS)
En algunos casos, el proceso de recuperación puede extenderse durante varias semanas, aunque los primeros días resultan críticos (REUTERS)

El Dr. Steven Boyd y un equipo de la Universidad de Calgary publicaron un estudio sobre la recuperación ósea a largo plazo en astronautas y aseguraron que el tiempo de recuperación depende de factores como la duración de la misión y la condición física previa de cada astronauta.

Impacto en la medicina terrestre y conclusiones

Las investigaciones derivadas de misiones como Artemis II no solo buscan mejorar la seguridad y el bienestar de los astronautas, sino que también ofrecen aplicaciones médicas para la población general.

Koch subrayó que los estudios sobre la readaptación vestibular tras la microgravedad pueden contribuir al tratamiento de trastornos como el vértigo, las conmociones cerebrales y otras afecciones neurovestibulares.

La información obtenida en estas misiones permite desarrollar mejores protocolos de rehabilitación y nuevas estrategias terapéuticas para pacientes que enfrentan problemas de equilibrio en la Tierra.

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