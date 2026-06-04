La impactante jugada de Titi Tcherkaski consolidó la placa de nominados en Gran Hermano Generación Dorada

Titi Tcherkaski usó su beneficio de líder en Gran Hermano Generación Dorada para sacar a Tamara Paganini de la placa y subir a Andrea del Boca (Video: GH, Telefe)

Catalina “Titi” Tcherkaski sacudió la casa más famosa del país este miércoles 3 de junio durante la 14° gala de nominación de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe): usó su beneficio de líder para sacar a Tamara Paganini de la placa y subir en su lugar a Andrea del Boca, una decisión que generó sorpresa entre los participantes y que dejó ocho jugadores a merced del voto del público. La placa definitiva de la semana 15 quedó integrada por Brian Sarmiento, Franco Zunino, Emanuel Di Gioia, Juan “Juanicar” Caruso, Solange Abraham, Yisela “Yipio” Pintos, Andrea del Boca y Matías Hanssen, quien ya estaba nominado por sanción desde la semana anterior.

La lógica detrás del movimiento de Titi fue estratégica. Al incorporar a Del Boca, la líder buscó dispersar los votos del público y evitar que alguno de los jugadores más cercanos a su grupo quedara demasiado expuesto en la votación. La jugada recuerda a los movimientos clásicos de las temporadas anteriores del reality, donde el líder usaba su poder para redistribuir el riesgo dentro de la placa.

PUBLICIDAD

La placa definitiva de la semana 15 de Gran Hermano quedó integrada por Brian Sarmiento, Franco Zunino, Emanuel Di Gioia, Juanicar Caruso, Solange Abraham, Yipio Pintos, Andrea del Boca y Matías Hanssen

Antes de que Titi ejecutara su beneficio, la gala tuvo varios condimentos que marcaron la noche. Uno de los más llamativos fue que los votos de Andrea del Boca quedaron anulados, como consecuencia del beneficio que recibió Tati Luna (última eliminada del juego) de quitarle los votos a un participante. Eso significó que las nominaciones de Del Boca, que apuntaban a Solange Abraham y a Brian Sarmiento, no tuvieron efecto sobre la placa inicial.

Otro dato que marcó la gala fue la nominación espontánea de Sarmiento. A diferencia del resto de los jugadores, que distribuyen 2 y 1 voto, Brian repartió 3 y 2, apuntando a Zunino y a Emanuel Di Gioia respectivamente. Esa posibilidad, disponible para quien se anime a exponerse también a sí mismo en la placa, le permitió a Sarmiento hacer un movimiento de mayor impacto sobre sus rivales.

PUBLICIDAD

También influyó en la dinámica de la noche el reparto de cajas que realizó Titi como parte de su rol de líder. Ese mecanismo dejó sin posibilidad de votar a Luana Fernández, Yanina Zilli, Jennifer “Pincoya” Galvarini, Matías Hanssen, Cinzia Francischiello y Steffany “Campanita” Pereira, lo que redujo el universo de votantes y concentró el poder de nominación en un grupo más acotado de participantes.

Brian Sarmiento fue el jugador más nominado de la noche y quedó como uno de los más expuestos al voto del público en Gran Hermano

El repaso de los votos muestra una dispersión que favoreció la acumulación de nominaciones sobre Sarmiento. Charlotte Caniggia le dio 2 votos; Manuel Ibero, otros 2; Emanuel Di Gioia, 1; Yipio, 1; Zunino, 1; y Juanicar, 2. En total, Brian fue el jugador más nominado de la noche, lo que lo ubica como uno de los perfiles con mayor exposición de cara a la votación del público.

PUBLICIDAD

La placa de esta semana tendrá una dinámica particular: las primeras 24 horas serán con voto positivo, y los días siguientes pasarán a voto negativo hasta la 16° gala de eliminación, prevista para el lunes 8 de junio.

La noche también tuvo un momento inesperado protagonizado por el conductor Santiago del Moro, quien interrumpió la dinámica habitual para dirigirse directamente a los participantes con un mensaje que no pasó desapercibido. “Esto va para todos. Las cuestiones que tengan que ver conmigo, me las dicen a mí en la carita que la pongo todos los días acá”, lanzó, visiblemente incómodo ante comentarios que, según dio a entender, habían circulado dentro de la casa. “Yo veo todo, chicos”, agregó, antes de aclarar que el mensaje no apuntaba a ningún participante en particular. “Les quiero pedir disculpas porque no llego a hablar con todos o simplemente hablo con el que me enfoca la cámara”, cerró, con un tono más conciliador.

PUBLICIDAD