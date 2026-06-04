El mercado estima que el Gobierno podría comprar USD 17.000 millones en 2026 mientras avanza la devaluación del peso

El Gobierno ya superó la meta de compra de divisas fijada para todo 2026: USD 10.000 millones.

La caída de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que llevó los rendimientos al 4,50%, el nivel más alto en dos semanas, impactó en el rally de los títulos soberanos argentinos, que también retrocedieron cerca de 0,2% y sumaron 4 unidades al riesgo país, que alcanzó los 492 puntos básicos. La expectativa de una suba de tasas de interés en EE.UU. mantiene la tensión en los mercados.

El Libro Beige de la Reserva Federal, que recopila opiniones de consumidores y empresarios en los 12 distritos donde opera el Banco Central estadounidense, refleja una percepción de mayor inflación y menor consumo.

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Las entrevistas revelaron un mayor uso de tarjetas de crédito y una disminución en el consumo. Además, se observó que los costos crecieron a un ritmo más rápido que los precios, ya que no fue posible trasladar completamente esos aumentos al consumidor.

Este panorama adverso generó retrocesos de hasta 1% en los tres principales índices de las Bolsas de Nueva York, un leve repunte en el precio del petróleo, una baja del oro y una fuerte caída del Bitcoin, que descendió por debajo de los 65.000 dólares.

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Un reporte de la consultora F2 que dirige Andrés Reschini señaló que “una marea roja cubrió a los principales índices bursátiles” y “varios factores se combinaron: datos económicos mejores a lo esperado entre los cuales se revelaron puestos privados por la agencia ADP, órdenes fabriles de abril y sector de servicios en mayo”.

“A este panorama se agregó la incertidumbre por la capacidad del mercado de absorber las IPO (debut de acciones de empresas que salen a cotizar en las Bolsas) de SpaceX, Anthropic y OpenAI, todas valuadas por encima de USD 1 trillion y la suba del crudo por la incertidumbre en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Así, una economía más vigorosa con el crudo en alza realzaron las chances de que la Reserva Federal eleve las tasas mientras el dólar se fortaleció en detrimento de los activos de riesgo. Emergentes tampoco logró escapar de la ola de caídas y el indicador bajó 1,2%”, agregó.

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El dólar registró una suba a nivel global y la Argentina aprovechó la oportunidad para reducir el atraso cambiario, permitiendo una mayor fluctuación de la divisa en el Mercado Libre de Cambios (MLC), donde se negociaron 660 millones de dólares. El tipo de cambio mayorista avanzó $11,50 (+0,8%), hasta $1.438,50, en una jornada en la que el real de Brasil se depreció 1,3% y cerró a 5,06 por dólar. En la plaza financiera, el MEP y el contado con liquidación (CCL) subieron 0,7% a $1.461 y $1.517, respectivamente. En tanto, el blue bajó $5 a 1.430 pesos.

Según F2, la suba estuvo en sintonía con “el fortalecimiento del dólar entre las principales monedas del mundo incluido el real brasileño”, pero “en lo que va de junio el peso se encuentra en el puesto número 2 de las más devaluadas entre los países emergentes según MSCI+ y esto comenzó a despertar algunas inquietudes en el mercado”.

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“Mientras tanto, la curva pesos se profundizó su corrimiento al alza luego de dos ruedas con suba tímida en los rendimientos. Aun así, se encuentra en su gran mayoría en valores negativos contra la inflación esperada. El tipo de cambio real muestra una depreciación del 2,1% contra el mínimo alcanzado el 21 de mayo, lo que es compatible con la idea de que el BCRA no dejaría apreciar más al tipo de cambio”, sumó la consultora.

Por su parte, el Banco Central adquirió USD 43 millones y acumula un total de USD 10.020 millones en lo que va del año y superó la meta de compras impuesta para 2026. El jefe de Research de Romano Group, Salvador Vitelli, destacó que “esto ocurrió en la rueda número 100, lo que da un ritmo de compra de USD 100 millones diarios”. La noticia dio lugar a diversos análisis de los principales traders.

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Por caso, Mariano Ortiz Villafañe, Chief Economist de Aldazabal y Cía., indicó que “esperamos que el ritmo de compras muestre cierta moderación en la segunda mitad del año, luego de la temporada alta de liquidación de divisas de la cosecha gruesa, aunque dado el peso creciente del saldo comercial energético (potenciado además este año por mayores precios) estimamos que la estacionalidad de la oferta de divisas tienda a suavizarse. El escenario optimista presentado originalmente por el Central (compras anuales de USD 17.000 millones) luce a esta altura como algo factible”.

Auxtin Maquieyra, gerente comercial de Sailing Inversiones, estima que en el año “las compras netas podrían ubicarse en torno a los USD 15.000 millones. Un nivel de acumulación de esa magnitud tendría un efecto importante sobre las reservas netas y sobre las expectativas de devaluación, porque reduce la percepción de fragilidad externa y le da mayor poder de fuego al BCRA para administrar episodios de volatilidad. Si ese proceso se sostiene junto con disciplina fiscal, menor inflación y normalización gradual del mercado cambiario, debería habilitar una compresión adicional del riesgo país”.

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En el mercado de pesos, la caída en la cotización de las LECAP y BONCAP, bonos a tasa fija, impulsó un aumento en los rendimientos. El alza del dólar generó estos movimientos debido al desarme de posiciones en moneda local. Los títulos retrocedieron hasta 0,64% y las tasas subieron entre 1,83% para los vencimientos a partir de agosto, alcanzando 2,01% efectivo mensual desde abril del próximo año.

Los inversores aguardan la licitación del Tesoro del miércoles. El lunes se anunciará el menú de bonos a licitar para cubrir vencimientos por 28 billones de pesos. La tasa que pagará la Secretaría de Finanzas será clave para sostener el carry trade (apostar a instrumentos en pesos) y quitarle presión al dólar.

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En tanto, el S&P Merval de las acciones líderes bajó 1,86% arrastrado por el mal escenario del exterior y la suba del petróleo en más de 2%. Solo hubo dos alzas: Aluar (+1,5%) y Transener (+0,4%).

El overnite, que opera en la noche hasta la apertura de los mercados, mostraba a las Bolsas de Nueva York en rojo, mientras el oro recuperaba 0,17% y el petróleo bajaba hasta 0,70% a USD 97 por barril. El Bitcoin generaba preocupación, ya que había perforado su piso de resistencia de USD 66.000 y se acercaba a caer por debajo de USD 65.000 ante el riesgo de ventas masivas. El dólar también retrocedía, aunque permanece en su nivel más alto en dos años. El escenario se mantiene adverso para la región.

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