Jean-Michel Foidart, creador del nuevo paradigma en anticoncepción: “Las mujeres hoy buscan calidad de vida y eso es posible con estrógenos más seguros”

Jean-Michel Foidart es profesor emérito y fue jefe del Departamento de Ginecología de la Universidad de Liège, Bélgica, es considerado el padre moderno del estetrol, el estrógeno natural utilizado en anticonceptivos orales de nueva generación

Cuando un científico es generoso, no se limita a producir conocimiento: lo comparte con la sociedad y se esfuerza por volverlo accesible para todas las personas. Con esa convicción, el doctor de origen belga Jean-Michel Foidart, profesor emérito y considerado una celebridad científica en el mundo, impulsó una investigación que ayudó a cambiar el paradigma de la anticoncepción moderna.

Su trabajo con el estrógeno estetrol (E4), una molécula que había quedado casi descartada por sus descubridores, la devolvió a la agenda científica y clínica al ponerla en relevancia y en valor. El resultado fue el desarrollo de una alternativa más segura, eficaz y con menos contraindicaciones, orientada a ampliar las opciones disponibles para las mujeres.

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Foidart dialogó en exclusiva con Infobae en el marco de una visita a Buenos Aires, en junio, el Mes Internacional del Cuidado de la Fertilidad. Al repasar su trayectoria, se dimensiona la importancia de sus aportes a la salud de la mujer y el alcance de una carrera académica y científica con impacto internacional.

El estetrol (E4) destaca como estrógeno natural innovador que combina alta eficacia anticonceptiva y mayor seguridad para las mujeres (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fue profesor y jefe del Departamento de Ginecología de la Universidad de Liège (Bélgica). Médico y doctor en Ciencias, se formó en Ginecología en el Johns Hopkins Hospital y trabajó como investigador en los National Institutes of Health (NIH, Estados Unidos). Fue distinguido como doctor honoris causa por las universidades de la Sorbona y Paul Sabatier (Toulouse) y es miembro de las Academias de Medicina de Francia y Bélgica; su producción científica supera las 55.000 citas y registra un índice h de 145.

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Contribuyó al desarrollo de fármacos de referencia en salud de la mujer e investigó el mecanismo de acción molecular y los beneficios clínicos del estetrol (E4) en anticoncepción y menopausia. En 2017, el rey Felipe de Bélgica le confirió el título de “Barón” por sus contribuciones a la ciencia y la medicina.

“Hoy las mujeres toman anticonceptivos durante períodos cada vez más largos. Cuando nuestras abuelas comenzaron a usarlos en los años 60, el objetivo principal era prevenir embarazos. Ahora, las mujeres buscan beneficios adicionales, como bienestar, mejor vida sexual, ausencia de dolor menstrual y mejor calidad de vida. Todo eso solo es posible con estrógenos más seguros”, expresó el doctor Foidart a Infobae.

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La historia del estetrol: de molécula olvidada a nuevo estándar global en terapias estrogénicas

El doctor Foidart explica qué es el estretol, un tipo de estrógeno natural que se utiliza en anticonceptivos de última generación

El estetrol (E4) fue descubierto en 1965 por el endocrinólogo sueco Egon Diczfalusy en el Instituto Karolinska de Estocolmo. Recibió su nombre un año después por parte de Elio Gurpide (Rockefeller Institute, Nueva York), porque su síntesis en el hígado fetal involucra la adición de un cuarto grupo hidroxilo a la molécula de estriol.

— Durante muchos años el E4 fue prácticamente ignorado por la comunidad científica pues se lo consideraba un estrógeno “débil”, ¿cómo surgió el interés por el estetrol?

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Doctor Foidart: —Estetrol es un estrógeno natural, producido por la naturaleza. No se encuentra en la mayoría de los mamíferos, solo se detecta una pequeña cantidad en los grandes simios, y su presencia aumenta en la evolución de los primates y del ser humano. Solo se encuentra en mujeres embarazadas, porque el estetrol lo produce el hígado fetal humano.

— ¿Cómo se explica que una hormona producida en el feto pueda ofrecer una anticoncepción más segura en mujeres adultas?

—Eso lo hace único. Fue descubierto por el doctor Diczfalusy, un húngaro que debió escapar de su país durante la revolución de 1956 y se instaló en el Instituto Karolinska, en Suecia. Allí identificó este nuevo estrógeno y quiso entender su función. Intentó usarlo como marcador del bienestar del bebé, correlacionando sus niveles en plasma u orina materna con el estado del feto, el retraso de crecimiento intrauterino o bebés grandes, por ejemplo en madres diabéticas, pero todos los estudios fracasaron.

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Los estudios clínicos confirman que el estetrol reduce el riesgo de trombosis y presenta un perfil neutro respecto al cáncer de mama (Imagen Ilustrativa Infobae)

—¿Por qué el estetrol fue descartado por la ciencia durante décadas y luego resurgió su investigación?

—Se consideró que el estetrol no tenía valor añadido porque era un estrógeno débil y no ofrecía opciones terapéuticas. Luego, a principios de los años 2000, el profesor Herjan Coelingh Bennink , en Holanda, pensó que el estetrol podía tener potencial terapéutico. Desarrolló el concepto en estudios preclínicos. Luego nos hicimos amigos y, al iniciar los estudios en humanos, vimos que era distinto de los estrógenos clásicos, especialmente del estradiol. Buscamos entender por qué y cuál sería su importancia para la salud femenina. Desarrollamos colaboraciones académicas con más de 100 universidades de Europa y Estados Unidos para caracterizar las propiedades del estetrol. Es una molécula única, con beneficios adicionales.

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¿Por qué se lo llama “el padre del estetrol”?

Foidart lideró el desarrollo clínico y la aprobación global del estetrol, transformando una molécula olvidada en un nuevo estándar terapéutico

Jean-Michel Foidart no descubrió la molécula —eso fue mérito de Diczfalusy en 1965—, pero fue quien le dio sentido clínico, farmacológico y terapéutico. Lideró todo el camino: desde entender por qué el E4 se comporta de manera diferente a cualquier otro estrógeno, hasta fundar la empresa que lo desarrolló y dirigir los ensayos clínicos que permitieron su aprobación global.

Convirtió una molécula olvidada en lo que hoy se considera la primera nueva categoría de estrógeno en más de 60 años de anticoncepción hormonal. Por eso, la comunidad científica lo reconoce como “el padre del estetrol”.

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Fue Foidart quien transformó al estetrol (E4) de una curiosidad bioquímica en un fármaco aprobado a nivel global. En 1999 cofundó Mithra Pharmaceuticals —y su subsidiaria Estetra SRL— como spin-off de la Universidad de Liège, que se convirtió en el vehículo para el desarrollo farmacéutico del E4.

El cambio de paradigma en anticoncepción y salud femenina

Entrevista a Dr Jean-Michel Foidart sobre la salud de las mujeres en la menopausia

—¿Qué representa el estetrol para la anticoncepción moderna frente a los temores frecuentes de las mujeres respecto al uso de estrógenos?

—El estetrol permitió crear un nuevo paradigma en anticoncepción. Durante más de 80 años no hubo innovación en el campo de los estrógenos. De pronto, el estetrol surge como una revolución, sobre todo en términos de seguridad. Uno de los temores más grandes es el cáncer de mama. Durante 20 años se creyó que los estrógenos aumentaban el riesgo de cáncer de mama, por eso muchas mujeres con sofocos en la menopausia temían tomar hormonas. El estetrol, en este aspecto, es muy neutro. Tenemos estudios preclínicos y clínicos muy tranquilizadores.

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— El mayor temor de muchas mujeres al tomar pastillas anticonceptivas es el desarrollo de trombosis o coágulos de sangre. ¿Cómo actúa el estetrol para reducir el riesgo de trombosis en comparación con las hormonas sintéticas convencionales?

—El principal problema de los estrógenos clásicos es el mayor riesgo de tromboflebitis venosa y embolia pulmonar. No es frecuente, pero cuando ocurre, especialmente en mujeres jóvenes o posmenopáusicas, es dramático. El estetrol muestra un perfil de seguridad diferente y más beneficioso.

El aporte científico clave: el mecanismo de acción molecular del E4

Jean-Michel Foidart recibió a Infobae en Buenos Aires durante su visita para dictar una conferencia sobre el estetrol

Desde su laboratorio en el GIGA-Cancer de la Universidad de Liège, Foidart investigó el mecanismo de acción molecular y los beneficios clínicos del Estetrol en anticoncepción y menopausia. Su equipo demostró que el E4 activa los receptores estrogénicos alfa (ERα) a nivel nuclear, pero antagoniza los ERα de membrana.

Este hallazgo fue revolucionario porque definió al E4 como el primer NEST (Native Estrogen with Selective Tissue activity — Estrógeno Nativo con Actividad Selectiva en Tejidos), una categoría completamente nueva de estrógeno. Esta acción selectiva le confiere un perfil diferencial único frente a estrógenos clásicos.

Foidart diseñó y lideró los ensayos clínicos de Fase 3 (E4 FREEDOM, que incluyen los estudios Estelle y Evolve), que demostraron la eficacia anticonceptiva de la combinación de E4 15 mg + drospirenona 3 mg con un perfil de seguridad notablemente superior al de los anticonceptivos con etinilestradiol: mínimo impacto sobre los parámetros de coagulación (menor riesgo de tromboembolismo venoso), bajo impacto lipídico y metabólico, efecto neutro o favorable sobre el tejido mamario, prevención de la desmineralización ósea y un dato muy relevante: más del 97% de las mujeres no reportaron disminución de la libido, con un impacto favorable en el bienestar sexual.

El estetrol marca un nuevo paradigma en anticoncepción al ofrecer mayor seguridad y eficacia respecto a los estrógenos clásicos (EFE/ Quique García)

El estetrol presenta un origen biológico diferenciado: a diferencia de otros estrógenos, es una sustancia nativa que se produce de manera exclusiva durante el desarrollo fetal. Su acción en los tejidos opera de forma dual: activa los efectos beneficiosos en los órganos donde se requiere el beneficio estrogénico, como huesos y útero, y bloquea la actividad en zonas sensibles para evitar respuestas perjudiciales.

Además, se asocia con menor impacto en la coagulación porque no activa ciertas funciones a nivel hepático que alteran las proteínas reguladoras de la sangre; como consecuencia, reduce el riesgo de coágulos venosos (trombosis) en comparación con los estrógenos tradicionales.

En el tejido mamario, a dosis terapéuticas, muestra un comportamiento neutro frente a la proliferación de células mamarias y puede activar mecanismos biológicos específicos que frenan la capacidad de avance de células tumorales agresivas.

Además, mantiene una neutralidad metabólica, con niveles estables de glucosa en sangre y sin cambios de relevancia clínica en colesterol o triglicéridos. Su eliminación limpia y segura se da por una vía independiente que no interfiere con las enzimas hepáticas habituales, disminuye la producción de metabolitos activos y minimiza la posibilidad de interacciones con otros medicamentos.

Estetrol, menopausia, longevidad y protección cognitiva

La combinación de estetrol y drospirenona reduce el impacto sobre la coagulación y el metabolismo, minimizando riesgos hormonales (Imagen Ilustrativa Infobae)

—¿El estetrol puede influir en la longevidad y la calidad de vida en la menopausia?

—Todos los estrógenos ayudan a una mejor transición menopáusica y mejoran los síntomas posmenopáusicos. Con el envejecimiento, la pérdida de estrógenos provoca degradación ósea, lo que se llama osteoporosis. Los estrógenos mantienen la masa ósea, incluido el estetrol.

—¿Qué importancia tiene la función cognitiva en la salud femenina?

—La pérdida de estrógenos durante la menopausia aumenta el riesgo de demencia. La enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, es tres veces más frecuente en mujeres que en hombres. Ahora hay pruebas epidemiológicas claras de que la caída de estrógenos en la menopausia incrementa el riesgo de demencia.

—¿Qué resultados arrojaron los estudios clínicos con estetrol sobre la función cerebral?

—En los estudios de fase tres sobre menopausia, evaluamos los cambios en los marcadores sanguíneos de Alzheimer. Al tratar a mujeres con estetrol, en comparación con placebo, vimos que mantenían bajos los niveles de estos marcadores. Con la edad, tienden a aumentar, pero el estetrol previene ese aumento. Probablemente sea muy protector.

Anticonceptivos orales de última generación: características de la píldora disponible en Argentina

El estetrol, descrito en 1965 y luego relegado por considerarse “débil”, volvió a estudiarse desde los años 2000 y hoy se usa en terapias hormonales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como anticipó Infobae, en 2024, Argentina incorporó un anticonceptivo oral combinado que se diferencia de los tradicionales por su innovadora fórmula, la cual integra estetrol (E4) y drospirenona. Esta formulación combinada, desarrollada por el laboratorio Gador, representa un avance en la reducción de efectos adversos asociados a los tratamientos hormonales tradicionales.

David Fusaro, director médico del Instituto Ginecológico Buenos Aires (IGBA), explicó que el estetrol actúa de manera específica en distintos órganos, lo que otorga alta eficacia anticonceptiva y menor potencia cuando se combina con drospirenona. Los estudios clínicos muestran que esta combinación no solo inhibe la ovulación y regula el ciclo menstrual, sino que también disminuye los riesgos de tromboembolia venosa y tiene un impacto limitado sobre el metabolismo de lípidos y carbohidratos.

Investigaciones publicadas en el Journal of Clinical Medicine y en la revista Drugs destacan que el estetrol ofrece ventajas frente a otros estrógenos, como el etinilestradiol, al presentar menor impacto sobre el hígado, el sistema cardiovascular y los parámetros metabólicos, así como un perfil de seguridad más favorable. Además, se han documentado efectos positivos sobre la salud ósea y la protección neurológica, junto con un menor riesgo de alteraciones en la coagulación sanguínea.

Más del 97% de las mujeres que participaron en los estudios clínicos con estetrol no reportaron disminución de la libido (freepik)

La drospirenona, por su parte, es reconocida por su capacidad para prevenir la retención de líquidos y mantener un efecto neutro sobre el peso corporal, aspectos valorados por muchas usuarias de anticonceptivos. Respecto a la salud cardiovascular, Fusaro subrayó que la combinación de estetrol y drospirenona genera un aumento mínimo de los triglicéridos y no altera el colesterol HDL ni el metabolismo de los hidratos de carbono, a diferencia de los anticonceptivos tradicionales.

Mabel Martino, presidenta de la Federación de Sociedades de Ginecología y Obstetricia (FASGO), remarcó que la llegada de una píldora con estetrol representa una alternativa innovadora para las mujeres argentinas. Destacó que la combinación con drospirenona refuerza la seguridad y eficacia del método, minimizando los riesgos hormonales y ofreciendo una opción más saludable para la planificación familiar.

Los especialistas coinciden en que este anticonceptivo no afecta la libido en la mayoría de las usuarias y, además, protege la salud ósea a largo plazo. Estas características contribuyen a mejorar la calidad de vida y el bienestar sexual de quienes eligen este método.

La visita de Foidart a Argentina

En 2017, el rey Felipe de Bélgica le otorgó al doctor Foidart el título de “Barón” por sus contribuciones a la ciencia y la medicina

El laboratorio Gador invitó a la Argentina al profesor Foidart para dictar la Conferencia Magistral El Estetrol como Nuevo Estándar Global en Terapia Estrogénica, que se realizó el martes 2 de junio de 2026 en Costa Salguero.

La conferencia reunió a más de 400 profesionales de la salud y fue una oportunidad para conocer los últimos avances sobre el estetrol (E4). La visita se dio en un contexto especialmente relevante para la Argentina, donde Gador fue el primer laboratorio en lanzar un anticonceptivo oral combinado con estetrol y drospirenona, desarrollado íntegramente en su planta de hormonales de Pilar.

La aceptación positiva de este anticonceptivo en Europa ya lo posicionó como una alternativa confiable. Su producción se realiza en una planta de alta tecnología ubicada en Pilar, Buenos Aires, que cuenta con certificación de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), lo que garantiza el cumplimiento de estándares internacionales de calidad y seguridad.

Otro aspecto relevante del estretol es su menor impacto ambiental. El estetrol, al ser una molécula natural, se degrada de forma más eficiente, lo cual reduce la presencia de residuos hormonales en el agua y el daño a la fauna acuática. Estudios realizados confirmaron que, a diferencia de otros estrógenos, el estetrol no produce metabolitos tóxicos que afecten el ecosistema.

Fotos y video: Juan Novelli

Edición fotos y videos: Nicolás Spalek