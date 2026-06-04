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La divertida promesa que cumplió el padre de Franco Colapinto: “Hijo, te pido mil disculpas”

Aníbal se la jugó por un buen resultado del piloto de Alpine y su mejor resultado en la Fórmula 1 lo obligó a cumplir lo pautado

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Aníbal Colapinto cumple una promesa tiñéndose el cabello de rubio, debido al sexto puesto que logró su hijo Franco en el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1

Aníbal Colapinto se tiñó el pelo de rubio para cumplir una promesa vinculada al resultado de su hijo Franco Colapinto en el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1. El ex piloto de Turismo Nacional y de Speedway había dicho que cambiaría su look si el corredor de la escudería Alpine terminaba séptimo o mejor, y concretó el desafío dos semanas después en un programa de streaming.

Antes de la carrera, Colapinto padre había anticipado el compromiso: “Si Franco termina mañana séptimo en la carrera, vamos con el amigo y nos teñimos el pelo los dos juntos”.

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El momento en el que le tiñen el pelo a Aníbal Colapinto
El momento en el que le tiñen el pelo a Aníbal Colapinto

En el estudio, junto a miembros de La Peña FC43 y del programa de streaming La Carrera de Laca Stream, también dejó un mensaje dirigido a su hijo por el cambio de imagen: “Hijo, te pido mil disculpas, pero la promesa hay que cumplirla”. Y agregó sobre el efecto que podía causar el nuevo color: “Que no se asuste. Es una promesa. Tratá de no mirarla. Pensando en Mónaco, pero si la ves, no te asustes”.

En sus declaraciones, Aníbal se refirió al presente de Franco Colapinto tras su mejor resultado en Fórmula 1, con 8 puntos para Alpine en la última carrera.

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Aníbal se mostró sonriente con su nuevo look
Aníbal se mostró sonriente con su nuevo look

Reconoció que “nadie logra nada solo” y atribuyó ese rendimiento a factores como su grupo de trabajo: “Esto es un equipo, o sea, es el equipo de Franco, los mecánicos, los ingenieros, los managers de Franco, la gente que lo acompaña, los sponsors, los amigos, la familia, la banca que tiene en la Argentina”.

También se acordó de los fanáticos y cómo lo motivó a su hijo la exhibición que hizo en Buenos Aires: “El road show le dio un impulso muy grande a Franco. Hablábamos con el ‘Enano’, todo eso suma, nada resta. El cambio del auto, el impulso de la Argentina, Maia (Reficco), que lo acompaña, sus amigos de siempre, la familia, que sabe que siempre está”.

Aníbal Colapinto junto a una réplica de un casco de Ayrton Senna
Aníbal Colapinto junto a una réplica de un casco de Ayrton Senna

Aunque elogió el esfuerzo de su hijo: “No soy de esos padres que hablan, yo soy por ahí soy el crítico número uno, pero nadie hoy puede negar el talento que tiene Franco y los huevos que le pone. Los huevos que le puso desde chiquito, de los catorce años, cuando éramos pocos los que decíamos: ‘Vas a llegar, te voy a bancar’. Hoy muchos de esos que eran negadores se dieron cuenta que estaban equivocados y que Franco llegó. Y Franco llegó para quedarse. Y se lo merece. Se lo merece porque es un pendejo maravilloso, talentoso, muy trabajador, con muchas ganas de llegar a lo que él siempre quiso, que no lo voy a decir ahora, porque cuando llegue, recién ahí lo vamos a decir”.

Este fin de semana Franco Colapinto disputará la sexta fecha de la temporada de la F1. Viene de conseguir sus dos mejores resultados luego de ser séptimo en Miami y sexto en Canadá. Se lo nota cada vez más consolidado sobre el Alpine A526 e irá por más en el tradicional circuito callejero del Principado.

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