Marta Fort contó los exigentes requisitos que debe cumplir un hombre para salir con ella

La hija de Ricardo Fort contó qué debe tener un hombre para conquistarla

Marta Fort divide su tiempo entre compromisos laborales, desfiles y producciones fotográficas, mientras avanza en su carrera personal. Sin embargo, entre tantas ocupaciones, la joven no tiene tiempo para el amor, por esa razón, este martes, la empresaria anunció su búsqueda de pareja y contó los requisitos que debe cumplir un hombre para conquistarla.

Durante su visita a Blender, Marta tomó el micrófono y dijo: “Estamos buscando gente interesada para postularse para mi próximo novio”. Sorprendido al ver cómo tomaba la iniciativa, José María Listorti comentó: “Perdón, ¿qué requisitos? ¿Qué tiene que tener un hombre para seducirte?”.

PUBLICIDAD

Fue entonces cuando Fort comenzó a enumerar: “Que vaya a gimnasio. De 26 para arriba, hasta 40”. Luego, el conductor consultó por el aspecto de los muchachos: “¿Morochos, rubios?”. Sin dudar, la modelo respondió: “Morochos. Que no sea rata”.

Acto seguido, Listorti quiso saber cuál era la altura ideal para los candidatos de Marta. Tras pensarlo unos instantes, Fort afirmó: “Y no sé, la verdad me encantaría decirte que me encantan los altos, pero no tengo mucho. Que tenga auto. O que viva en Capital Federal, o cerca. Puede ser Vicente López”.

PUBLICIDAD

Días atrás, Marta conoció una serie de candidatos que le presentó Martín Cirio. Todo sucedió cuando el streamer organizó una ronda de citas rápidas con el objetivo de ayudarla a encontrar pareja. La experiencia no resultó satisfactoria para la hija de Ricardo Fort.

Marta Fort anunció que busca novio y detalló los requisitos que debe cumplir su futura pareja

Durante el streaming de Cirio, Marta conversó con varios jóvenes que participaron en el evento, abordando temas como las propuestas para citas y los perfumes que utilizaban. Al finalizar los encuentros, compartió su impresión sobre la dinámica y sobre los candidatos: “La verdad, no sé qué opina el chat. Fueron raros. Yo me lo esperaba igual. Cuando me enteré que eran novios para mí, pensé: ‘Este me va a traer un Florencio Varela que diga no tengo auto, vine en colectivo’”.

PUBLICIDAD

Martín Cirio intervino con humor y le hizo notar que los participantes escuchaban sus comentarios tras bambalinas: “Marta, están acá, están escuchando. Están acá atrás, por favor. No es que se fueron. No es que son sordos. No es que cuando dejan de estar en el stream se ponen sordos de repente. Escucha la gente. Igual los eligió Samanta. Yo le dije a Musu, Musu es mi amigo, le digo: ‘Amigo, encárgate de esto. Así después lo voy a bajar lindo’”.

Uno de los jóvenes que más llamó la atención del público propuso una cita sencilla, alejada de los lujos habituales: “En la plaza, con unas papas con cheddar. Y después chape. Momento humilde”. Marta Fort mostró su desagrado ante esta opción.

PUBLICIDAD

Marta Fort dijo que prefiere hombres de 26 a 40 años, que vayan al gimnasio y sean morochos

En otro momento, Cirio le preguntó sobre su orientación sexual: “¿Vos probaste con minas? O sea, ¿llegaste a probar con minas?”. Marta respondió: “No, probar no, me las chapé. Era la loca de Río en su momento yo. Que encima fui el fin de semana pasado con mi hermano. Y no chapamos, pero nos reímos mucho con los dueños, contando anécdotas”.

Recientemente, Marta sorprendió a sus seguidores al relatar una apuesta sexual que cumplió durante un viaje a Alemania. En el programa de streaming Blender at Night, compartió detalles de su experiencia. Consultada sobre la vida nocturna, aclaró que no asistió a bares ni discotecas y explicó: “No hace falta salir para divertirse”.

PUBLICIDAD

José María Listorti le preguntó directamente: “¿Hiciste chongo a domicilio?”. Marta admitió que sí y relató cómo se desarrolló la situación. Contó que la mayoría de los asistentes a la convención eran mayores, por lo que recurrió a una aplicación de citas, algo que no había hecho antes. “Nunca había estado en apps de citas, no me interesaba. Pero dije ‘bueno’ y me bajé una”, relató. La persona con la que se encontró tenía 27 años y la conversación comenzó en inglés.