Sociedad

Tragedia en Tierra del Fuego: un guía y una turista uruguaya murieron en una excursión al glaciar Vinciguerra

El hecho ocurrió a pocos kilómetros de Ushuaia. La madre de una de las víctimas alertó a las autoridades que no habían regresado durante la noche del lunes y en un operativo hallaron los cuerpos en la mañana de este martes

Guardar
Google icon
Las primeras hipótesis indican que el guía y la turista fallecieron tras una caída violenta en uno de los tramos más exigentes del circuito (Secretaría de Turismo de Ushuaia)
Las primeras hipótesis indican que el guía y la turista fallecieron tras una caída violenta en uno de los tramos más exigentes del circuito (Secretaría de Turismo de Ushuaia)

Un trágico hecho conmocionó a la ciudad de Ushuaia durante la mañana de este martes después de que se confirmó el hallazgo de los cuerpos de Emiliano Feidas, un guía de montaña local, y Abril Melina Marino Pereira, una turista uruguaya de 25 años. Las víctimas fallecieron durante una excursión en el Glaciar Vinciguerra, en la provincia de Tierra del Fuego. El operativo de búsqueda estuvo encabezado por personal de Defensa Civil del Municipio de Ushuaia y por agentes de la Comisión de Auxilio.

Según reportaron medios locales, las alertas se activaron desde el lunes a la noche, cuando comenzó el operativo que los estaba buscando, después de que la madre del hombre advirtiera que no habían regresado a tiempo.

PUBLICIDAD

El Glaciar Vinciguerra, ubicado a unos 7 kilómetros de la ciudad de Ushuaia, figura entre los destinos más concurridos por quienes practican actividades de trekking en la provincia patagónica. El circuito, que alcanza entre 13 y 14 kilómetros de recorrido de ida y vuelta, exige varias horas de marcha y plantea desafíos considerables por la presencia de turbales, pendientes marcadas, sectores de roca húmeda y superficies cubiertas de hielo o nieve, dependiendo de la época. La complejidad del terreno y las condiciones climáticas adversas influyeron en el desarrollo del operativo.

En diálogo con Radio Provincia, Cristian Alvarez, director de Defensa Civil del Municipio de Ushuaia e integrante de la Comisión de Auxilio, relató cómo se desplegó el procedimiento de búsqueda y rescate. “La convocatoria a través de la Comisión fue a través de una búsqueda de paradero que realizó la madre de la persona del guía, donde se activa la comisión y se pone inmediatamente a trabajar”, detalló Alvarez.

PUBLICIDAD

El Glaciar Vinciguerra, uno de los destinos de trekking más populares de Tierra del Fuego, presenta alta dificultad y exigencia física (Secretaría de Turismo de Ushuaia)
El Glaciar Vinciguerra, uno de los destinos de trekking más populares de Tierra del Fuego, presenta alta dificultad y exigencia física (Secretaría de Turismo de Ushuaia)

El operativo se extendió durante toda la madrugada, con equipos que permanecieron en la zona hasta las 5:00 de la mañana y retomaron las acciones a partir de las 6:00.

De acuerdo con la información difundida por medios locales, los rescatistas detectaron en la parte superior del glaciar los cuerpos de Emiliano Feida y Abril Melina Marino Pereira. Las primeras hipótesis indican que ambos sufrieron una caída de gran violencia cuando realizaban el ascenso, en uno de los tramos más exigentes del circuito.

La recuperación de los cuerpos se complicó por las condiciones climáticas y la dificultad del acceso, factores reconocidos por la Comisión de Auxilio y la Policía de Tierra del Fuego. La misma secretaría de turismo local advierte que la dificultad del terreno es alta y la exigencia física de la excursión también la cataloga como alta.

El sendero atraviesa un turbal y arroyos, sendas agrestes, pendientes pronunciadas y muchas veces zonas barrosas, para llegar a la imponente laguna de deshielo por encima del límite de bosque. Avanzando un poco más se encuentran las cuevas del glaciar a las que se pueden acceder únicamente en compañía de guías especializados”, escribieron en su sitio web.

“No se puede ir solamente con morseto a hacer un tránsito de glaciar”, subrayó Alvarez, en referencia a la necesidad de equipamiento especializado.

En cuanto al guía, Emiliano Feidas, el hombre solía compartir las excursiones que realizaba a través de sus redes sociales, como en Instagram. Allí demostraba su pasión por el montañismo y el splitboarding (actividad similar al snowboarding).

Una de las imágenes que Emiliano Feidas compartió en su Instagram
Una de las imágenes que Emiliano Feidas compartió en su Instagram

El episodio vuelve a poner en primer plano los riesgos asociados a las travesías en ambientes de montaña y glaciares, incluso para personas con experiencia. “La gente que realiza este tipo de actividad sabe que está en peligro, está todo el tiempo ahí latente. Es una actividad que tiene riesgo, ya de por sí”, afirmó Alvarez. El funcionario reiteró que en la temporada invernal resulta clave conocer el entorno y contar con el equipamiento adecuado antes de iniciar cualquier recorrido.

Las autoridades locales pidieron extremar las medidas de precaución durante la temporada, en particular para quienes eligen circuitos de alta dificultad como el Glaciar Vinciguerra.

Temas Relacionados

Tierra del FuegoUshuaiaGlaciar VinciguerraÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La nueva polémica en la Justicia por el femicidio de Agostina Vega: ¿el fiscal debe dejar la causa?

El Ministerio Público Fiscal de Córdoba tiene un fuero especial para casos de violencia de género. Raúl Garzón, a cargo del expediente hasta hoy, se niega a dar un paso al costado

La nueva polémica en la Justicia por el femicidio de Agostina Vega: ¿el fiscal debe dejar la causa?

Marcha por Ni Una Menos: hora, convocatorias y cortes este 3 de junio contra la violencia de género

Diversas organizaciones realizarán este miércoles una nueva movilización, en el marco de la conmoción por los femicidios de Agostina Vega, Dulce María Beatriz Candia y Noelia Carolina Romero

Marcha por Ni Una Menos: hora, convocatorias y cortes este 3 de junio contra la violencia de género

Río Negro: un hombre de 58 años murió durante una fiesta electrónica en Cipolletti

La víctima, identificada como Guillermo Monti, procedente de Neuquén, se desmayó al salir a fumar un cigarrillo. No hubo criminalidad y falleció antes de ingresar al hospital. “No fue posible establecer la presencia de sustancias en el torrente sanguíneo”, afirmaron fuentes judiciales luego de la autopsia

Río Negro: un hombre de 58 años murió durante una fiesta electrónica en Cipolletti

Femicidio de Agostina Vega, en vivo: fuerte operativo policial en la casa de la madre de Claudio Barrelier

La causa avanza con nuevos peritajes y medidas judiciales luego de que la autopsia confirmara una muerte violenta. Todas las novedades del caso, minuto a minuto

Femicidio de Agostina Vega, en vivo: fuerte operativo policial en la casa de la madre de Claudio Barrelier

Los ataques a choferes en La Matanza no paran: un dramático nuevo crimen y cuatro detenidos por una ola de robos

Los conductores de autos de aplicación se volvieron un blanco fácil en el oeste del conurbano. El problema en CABA

Los ataques a choferes en La Matanza no paran: un dramático nuevo crimen y cuatro detenidos por una ola de robos

DEPORTES

La decisión clave que tomó el Inter Miami mientras Lionel Messi se enfoca en el Mundial 2026

La decisión clave que tomó el Inter Miami mientras Lionel Messi se enfoca en el Mundial 2026

Alerta en Uruguay antes del Mundial: se lesionó una de las máximas figuras de Bielsa y podría quedar afuera

El exigente plan de Lionel Scaloni antes del Mundial y el primer equipo que paró de cara al amistoso de Argentina con Honduras

Del sueño mundialista a la “esperanza de volver jugar”: la lesión de una estrella sueca que se perderá el Mundial 2026

Paola Suárez analizó el presente del tenis femenino argentino: “Están para jugar contra cualquiera”

TELESHOW

Marcelo Tinelli palpita su viaje al Mundial 2026 con un video retro junto a Lionel Messi: “Lo llevo en mi corazón”

Marcelo Tinelli palpita su viaje al Mundial 2026 con un video retro junto a Lionel Messi: “Lo llevo en mi corazón”

Mica Viciconte criticó el regreso de Sol Abraham a Gran Hermano: “No me gusta el trato especial”

El cambio de planes de Jimena Barón con la remodelación de su casa y las nuevas discusiones con Matías Palleiro

Del espejo y la ducha a la calle y a los bares: el álbum personal de Sofía Solá de sus días en Barcelona

Sofi Martínez recordó su historia de amor con Diego Leuco: “No estamos listos para ser amigos”

INFOBAE AMÉRICA

La histórica camiseta de Pelé de la final de 1958 se exhibe y va a subasta en Nueva York

La histórica camiseta de Pelé de la final de 1958 se exhibe y va a subasta en Nueva York

Así será el centro penitenciario que Panamá construirá a un costo de $85 millones

Capital salvadoreño en Estados Unidos: California, Virginia y Texas son los destinos favoritos para invertir

Piden investigar y sancionar abusos policiales pese a disolución de la DIPAMPCO

Gabriela Corleto se convierte en la primera mujer que asume la dirección titular de una orquesta sinfónica profesional en Guatemala y Centroamérica