Tragedia en Tierra del Fuego: un guía y una turista uruguaya murieron en una excursión al glaciar Vinciguerra

Las primeras hipótesis indican que el guía y la turista fallecieron tras una caída violenta en uno de los tramos más exigentes del circuito (Secretaría de Turismo de Ushuaia)

Un trágico hecho conmocionó a la ciudad de Ushuaia durante la mañana de este martes después de que se confirmó el hallazgo de los cuerpos de Emiliano Feidas, un guía de montaña local, y Abril Melina Marino Pereira, una turista uruguaya de 25 años. Las víctimas fallecieron durante una excursión en el Glaciar Vinciguerra, en la provincia de Tierra del Fuego. El operativo de búsqueda estuvo encabezado por personal de Defensa Civil del Municipio de Ushuaia y por agentes de la Comisión de Auxilio.

Según reportaron medios locales, las alertas se activaron desde el lunes a la noche, cuando comenzó el operativo que los estaba buscando, después de que la madre del hombre advirtiera que no habían regresado a tiempo.

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El Glaciar Vinciguerra, ubicado a unos 7 kilómetros de la ciudad de Ushuaia, figura entre los destinos más concurridos por quienes practican actividades de trekking en la provincia patagónica. El circuito, que alcanza entre 13 y 14 kilómetros de recorrido de ida y vuelta, exige varias horas de marcha y plantea desafíos considerables por la presencia de turbales, pendientes marcadas, sectores de roca húmeda y superficies cubiertas de hielo o nieve, dependiendo de la época. La complejidad del terreno y las condiciones climáticas adversas influyeron en el desarrollo del operativo.

En diálogo con Radio Provincia, Cristian Alvarez, director de Defensa Civil del Municipio de Ushuaia e integrante de la Comisión de Auxilio, relató cómo se desplegó el procedimiento de búsqueda y rescate. “La convocatoria a través de la Comisión fue a través de una búsqueda de paradero que realizó la madre de la persona del guía, donde se activa la comisión y se pone inmediatamente a trabajar”, detalló Alvarez.

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El Glaciar Vinciguerra, uno de los destinos de trekking más populares de Tierra del Fuego, presenta alta dificultad y exigencia física (Secretaría de Turismo de Ushuaia)

El operativo se extendió durante toda la madrugada, con equipos que permanecieron en la zona hasta las 5:00 de la mañana y retomaron las acciones a partir de las 6:00.

De acuerdo con la información difundida por medios locales, los rescatistas detectaron en la parte superior del glaciar los cuerpos de Emiliano Feida y Abril Melina Marino Pereira. Las primeras hipótesis indican que ambos sufrieron una caída de gran violencia cuando realizaban el ascenso, en uno de los tramos más exigentes del circuito.

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La recuperación de los cuerpos se complicó por las condiciones climáticas y la dificultad del acceso, factores reconocidos por la Comisión de Auxilio y la Policía de Tierra del Fuego. La misma secretaría de turismo local advierte que la dificultad del terreno es alta y la exigencia física de la excursión también la cataloga como alta.

“El sendero atraviesa un turbal y arroyos, sendas agrestes, pendientes pronunciadas y muchas veces zonas barrosas, para llegar a la imponente laguna de deshielo por encima del límite de bosque. Avanzando un poco más se encuentran las cuevas del glaciar a las que se pueden acceder únicamente en compañía de guías especializados”, escribieron en su sitio web.

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“No se puede ir solamente con morseto a hacer un tránsito de glaciar”, subrayó Alvarez, en referencia a la necesidad de equipamiento especializado.

En cuanto al guía, Emiliano Feidas, el hombre solía compartir las excursiones que realizaba a través de sus redes sociales, como en Instagram. Allí demostraba su pasión por el montañismo y el splitboarding (actividad similar al snowboarding).

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Una de las imágenes que Emiliano Feidas compartió en su Instagram

El episodio vuelve a poner en primer plano los riesgos asociados a las travesías en ambientes de montaña y glaciares, incluso para personas con experiencia. “La gente que realiza este tipo de actividad sabe que está en peligro, está todo el tiempo ahí latente. Es una actividad que tiene riesgo, ya de por sí”, afirmó Alvarez. El funcionario reiteró que en la temporada invernal resulta clave conocer el entorno y contar con el equipamiento adecuado antes de iniciar cualquier recorrido.

Las autoridades locales pidieron extremar las medidas de precaución durante la temporada, en particular para quienes eligen circuitos de alta dificultad como el Glaciar Vinciguerra.

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