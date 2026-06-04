Honduras

Gobierno de Honduras inicia entrega de libros de texto en municipios fronterizos con El Salvador para fortalecer la educación pública

La Secretaría de Educación comenzó la distribución de más de 5,000 libros de texto en municipios fronterizos con El Salvador, como parte de una estrategia nacional que busca fortalecer el aprendizaje de miles de estudiantes en centros educativos públicos.

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Autoridades educativas destacaron que los libros representan una herramienta fundamental para el proceso de enseñanza. (FOTO: Proceso HN)
Autoridades educativas destacaron que los libros representan una herramienta fundamental para el proceso de enseñanza. (FOTO: Proceso HN)

El Gobierno de Honduras, a través de la Secretaría de Educación, inició este miércoles la entrega de libros de texto en municipios fronterizos del departamento de Lempira, una acción que forma parte de un plan nacional destinado a fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje en los centros educativos públicos del país.

La distribución comenzó en los municipios de Cololaca, San Juan y Guarita, ubicados en la zona sur de Lempira, cerca de la frontera con El Salvador. En esta primera etapa fueron entregados más de 5,000 libros de texto, beneficiando a estudiantes y docentes que durante años han enfrentado limitaciones en el acceso a materiales educativos actualizados.

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La jornada contó con la participación de autoridades educativas, docentes, estudiantes y padres de familia, quienes destacaron la importancia de esta iniciativa para mejorar las condiciones de aprendizaje en las aulas.

Educación busca reducir brechas históricas

Las autoridades señalaron que la entrega de textos escolares forma parte de una política pública orientada a reducir las desigualdades educativas que históricamente han afectado a las comunidades más alejadas del país.

En muchas escuelas de la región occidental, los docentes han tenido que desarrollar sus actividades académicas con recursos limitados, situación que ha dificultado el fortalecimiento de competencias básicas en los estudiantes.

La llegada de estos materiales representa una oportunidad para mejorar la planificación de clases, reforzar contenidos y ofrecer herramientas pedagógicas más completas a los alumnos de educación básica.

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Según las autoridades, la estrategia prioriza inicialmente aquellas zonas que presentan mayores desafíos en materia educativa, especialmente comunidades rurales y fronterizas donde el acceso a recursos didácticos ha sido históricamente más limitado.

Pila de libros de colores sobre un escritorio de madera en un salón de clases. Al fondo, una bandera de Honduras, un mapa mundial y un pizarrón.
Una pila de libros nuevos y coloridos, apilados en un escritorio dentro de un salón de clases en Honduras, simboliza el acceso a la educación y el inicio de nuevas oportunidades para los estudiantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Docentes destacan impacto de los nuevos textos

La docente Militina Guardado calificó la entrega como un beneficio esperado durante muchos años por las comunidades educativas de la zona.

La educadora expresó que los centros escolares han carecido durante largo tiempo de materiales esenciales para el desarrollo del aprendizaje, por lo que la llegada de los libros representa un avance significativo para el fortalecimiento del sistema educativo.

Asimismo, destacó que los textos permitirán desarrollar procesos de enseñanza más organizados y ofrecer a los estudiantes herramientas adecuadas para reforzar conocimientos en diferentes asignaturas.

Por su parte, el profesor Baltasar Portillo manifestó que tanto docentes como estudiantes esperaban desde hace años la llegada de este tipo de recursos educativos.

Según indicó, contar con materiales actualizados permitirá mejorar los procesos de aprendizaje y facilitará el trabajo diario de los maestros dentro de las aulas.

Más de 5,000 libros de texto fueron distribuidos en una primera fase en municipios fronterizos de Lempira. (FOTO: El Heraldo)
Más de 5,000 libros de texto fueron distribuidos en una primera fase en municipios fronterizos de Lempira. (FOTO: El Heraldo)

Autoridades califican la entrega como histórica

La directora departamental de Educación de Lempira, Glendi Gutiérrez, calificó la distribución de libros como un hecho histórico para el departamento.

La funcionaria señaló que durante décadas muchas comunidades educativas enfrentaron dificultades debido a la falta de materiales pedagógicos suficientes, situación que limitaba el desarrollo académico de miles de estudiantes.

Gutiérrez explicó que esta intervención responde a una estrategia de atención prioritaria para territorios que presentan rezagos históricos en materia educativa.

Además, destacó que la entrega de este primer lote de más de cinco mil libros constituye el cumplimiento de compromisos orientados a fortalecer la educación pública en las zonas más vulnerables del país.

Plan nacional alcanzará otros departamentos

Las autoridades educativas informaron que la distribución de libros en Lempira es apenas el inicio de un programa de cobertura más amplio que continuará en otros departamentos del país.

Tras completar la entrega en la totalidad de los municipios de Lempira, la estrategia se extenderá a Intibucá, La Paz y Valle, donde también existen comunidades que requieren mayores recursos pedagógicos para fortalecer los procesos educativos.

El objetivo es garantizar que estudiantes y docentes cuenten con herramientas adecuadas para desarrollar las actividades académicas y mejorar los indicadores de aprendizaje en los centros educativos públicos.

La entrega forma parte de una estrategia nacional para mejorar la calidad de la educación pública. (FOTO: El Heraldo)
La entrega forma parte de una estrategia nacional para mejorar la calidad de la educación pública. (FOTO: El Heraldo)

Más de 10 millones de textos escolares

La entrega en Lempira forma parte de una distribución nacional de 10.6 millones de textos escolares, acompañados por cuadernos de trabajo y guías especializadas para docentes.

Las autoridades consideran que este esfuerzo contribuirá a fortalecer la educación pública, mejorar la calidad de la enseñanza y ofrecer mejores oportunidades de aprendizaje para miles de niños y jóvenes hondureños.

Con esta iniciativa, el Gobierno busca reforzar el acceso a materiales educativos en todo el territorio nacional y reducir las brechas que durante años han afectado a las comunidades con mayores necesidades educativas, especialmente aquellas ubicadas en zonas rurales y fronterizas del país.

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