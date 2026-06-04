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Las postales de Ángel de Brito en Miami que causaron furor en redes: playa, relax y desconexión

El conductor compartió imágenes de su descanso en la costa de Florida, pero la conversación digital se desvió rápido hacia su apariencia física

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Ángel de Brito eligió las playas de Miami para sus vacaciones tras más de seis meses de trabajo intenso (Video: Instagram)

Ángel de Brito eligió las playas de Miami para desconectarse después de meses de trabajo intenso, y sus historias de Instagram con el torso desnudo frente al mar desataron una catarata de reacciones en redes sociales. El conductor de LAM (América TV) publicó una serie de imágenes desde la costa de Florida en las que aparece bronceado, con lentes de sol oscuros y una sonrisa que dejó en claro que el descanso le sienta bien.

Las imágenes muestran a De Brito en distintas poses sobre la arena blanca, con el mar turquesa de fondo. En algunas aparece solo, con las manos en la cintura o los brazos cruzados, mirando a cámara con actitud relajada. En otra, comparte el plano con Ronen Suarc, periodista argentino radicado en Estados Unidos, y ambos se saludan con un apretón de manos al borde del agua. La música que acompañaba las stories era “Runway”, de Lady Gaga y Doechii, un detalle que no pasó desapercibido.

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Las historias de Instagram de Ángel de Brito desde Miami desataron reacciones y comentarios en redes sociales
Las historias de Instagram de Ángel de Brito desde Miami desataron reacciones y comentarios en redes sociales
Las historias de Instagram de Ángel de Brito desde Miami desataron reacciones y comentarios en redes sociales
Las historias de Instagram de Ángel de Brito desde Miami desataron reacciones y comentarios en redes sociales
Una foto de Ángel de Brito junto a Ronen Suarc sumó repercusión a su estadía en la costa de Florida
Una foto de Ángel de Brito junto a Ronen Suarc sumó repercusión a su estadía en la costa de Florida

Pero lo que generó más ruido no fue la elección musical sino la reacción de una parte de las redes. Un usuario de X lanzó la pregunta: “¿Se hizo una abdominoplastia?”, y el tuit se viralizó de inmediato. “Esto es IA, ¿no? jajaja” y “¿Qué le pasó en el abdomen?” fueron algunos de los comentarios que se multiplicaron. Por otro lado, otros escribieron cosas como: “Se fue al Mundial a buscar chisme”, “Ángel de Brito es tan Miami” y “A veces el descanso también merece ser noticia”.

La estadía en Miami no es solo descanso. Detrás de las postales de playa hay un anuncio que dejó a sus seguidores con más preguntas que respuestas. Días atrás, en una historia de Instagram, el conductor escribió: “Hola a todos. Necesitaba bajar un poco el ritmo después de más de seis meses de trabajo muy intenso en algo que pronto van a ver reflejado en mis redes”. La frase encendió la especulación, pero De Brito se encargó de cortar las hipótesis más obvias de inmediato: “Un proyecto que no tiene nada que ver con la tele, ni con LAM, ni con el streaming”.

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El conductor de LAM publicó fotos en la costa de Florida y mostró parte de sus vacaciones frente al mar
El conductor de LAM publicó fotos en la costa de Florida y mostró parte de sus vacaciones frente al mar
La publicación de Ángel de Brito en Miami se viralizó en X por preguntas y especulaciones sobre su abdomen
La publicación de Ángel de Brito en Miami se viralizó en X por preguntas y especulaciones sobre su abdomen

Lo que sí contó es que el trabajo previo al viaje fue intenso hasta último momento. “Con muchísimo esfuerzo junto a ‘oki.agencia’, recién el sábado a las 22 hs lo terminamos. Y al día siguiente, viaje… sin pausa”, relató. La referencia a su agencia propia abrió nuevas conjeturas entre colegas y seguidores: ¿una marca personal? ¿un emprendimiento digital? ¿una propuesta artística? Por ahora, De Brito no confirmó ninguna hipótesis y prefirió mantener el misterio.

“Es una parte de mí y de mi trabajo que nunca les mostré”, escribió, en lo que fue la frase que más circuló entre quienes siguen de cerca su actividad. Y sumó un mensaje que fue leído como un guiño a la autogestión: “Ojalá esto también sirva para recordarles que se animen a emprender, a buscar otros caminos y a apostar por la autogestión. La libertad, después del esfuerzo, se transforma en recompensa”.

Ángel de Brito anunció en Instagram un proyecto que no tiene relación con la televisión, LAM ni el streaming
Ángel de Brito anunció en Instagram un proyecto que no tiene relación con la televisión, LAM ni el streaming
El conductor contó que terminó el trabajo con oki.agencia horas antes de viajar a Miami sin pausa
El conductor contó que terminó el trabajo con oki.agencia horas antes de viajar a Miami sin pausa

Mientras el misterio sobre el proyecto sigue abierto, las fotos de Miami siguieron acumulando comentarios. Sus seguidores celebraron verlo desconectado, y varios panelistas y colegas del medio reaccionaron a las imágenes. De Brito prometió que dará más información en sus plataformas una vez que regrese, aunque por ahora no trascendió ni el formato, ni la fecha de lanzamiento, ni los posibles socios del emprendimiento.

Lo que sí quedó claro es que el conductor llegó a estas vacaciones después de uno de los períodos de mayor actividad de su carrera reciente, y que el descanso en las playas de Florida fue la primera pausa real en más de seis meses.

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Ángel de BritoMiamiEstados Unidos

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