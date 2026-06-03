El Salvador: 70% de los casos atendidos por neumonía hasta mayo requirió atención hospitalaria

El Ministerio de Salud ha atendido cerca de 4 mil casos de neumonía en El Salvador hasta el 23 de mayo, según el Boletín Epidemiológico. (Freepik)

Aproximadamente 4 mil personas han sido atendidas por cuadros de neumonía en la red hospitalaria del Ministerio de Salud (Minsal), en el territorio nacional, según datos oficiales registrados por las autoridades a través del Boletín Epidemiológico actualizado hasta el 23 de mayo.

Durante las últimas cinco semanas la enfermedad ha registrado un incremento sostenido de casos atendidos, pasando de 163 a 190 semanales; sin embargo, la enfermedad aún se mantiene en una zona controlada por las autoridades sanitarias.

Hasta la Semana Epidemiológica (SE) 20, que comprende entre el 17 y el 23 de mayo, las autoridades han contabilizado 3,836 cuadros de neumonía.

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Del total de casos, 2,708 necesitaron atención hospitalaria debido a complicaciones o coinfecciones que agravaron los cuadros. Esto se traduce en el 70% de los pacientes atendidos.

Actualmente, los menores de nueve años son el grupo etario más impactado por la enfermedad, con 2,231 atenciones, seguidos por los adultos mayores con 991 casos.

Ambos representan grupos vulnerables debido a que sus mecanismos de defensa están disminuidos, pero también se encuentra un alto número de pacientes con enfermedades crónicas, cardiovasculares, diabetes, inmunosuprimidos y fumadores.

Durante las últimas cinco semanas se registró un aumento sostenido en casos de neumonía, pasando de 163 a 190 atenciones semanales en la red hospitalaria nacional. (Foto: Minsa)

La neumonía es una infección respiratoria aguda causada con mayor frecuencia por virus o bacterias. Puede provocar enfermedades leves o potencialmente mortales en personas de todas las edades; sin embargo, es la principal causa infecciosa de muerte en niños a nivel mundial.

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Es importante aclarar que los pulmones están formados por pequeños sacos llamados alvéolos, que se llenan de aire cuando una persona sana respira, pero cuando una persona tiene neumonía, los alvéolos se llenan de pus y líquido, lo que dificulta la respiración y limita la entrada de oxígeno. Estas infecciones generalmente se transmiten por contacto directo con personas infectadas.

Según los registros de 2026, la letalidad de la enfermedad alcanzó el 3.60%, lo que equivale a aproximadamente 130 fallecimientos asociados a esta causa.

Esto representa una marcada disminución en comparación con 2023, cuando en el mismo período se tenía una letalidad del 5.6% y se confirmaron 250 fallecidos por neumonía.

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De los 41 municipios a nivel nacional, 16 mantienen una “moderada afectación” del problema.

Niños menores de nueve años constituyen el grupo más afectado por neumonía, seguidos por adultos mayores; ambos considerados poblaciones vulnerables. (Centro Médico ABC)

Síntomas de la neumonía

La neumonía puede presentarse con síntomas similares tanto en su forma vírica como bacteriana, aunque las infecciones víricas tienden a mostrar una mayor variedad de manifestaciones. Entre los síntomas más comunes de la enfermedad se encuentran:

Respiración rápida o con dificultad

Tos

Fiebre

Escalofríos

Pérdida de apetito

Sibilancia (silbido agudo que se produce al respirar, más frecuente en infecciones víricas)

En los casos graves, los niños pueden experimentar tiraje subcostal, que es la retracción de la parte inferior del tórax durante la inspiración. En lactantes, la neumonía puede provocar incapacidad para ingerir alimentos o líquidos, pérdida de consciencia, hipotermia y convulsiones.

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Esta ilustración médica en 3D detalla los efectos de la neumonía en el interior de los pulmones humanos, mostrando la inflamación y la acumulación de fluidos en los alvéolos y bronquiolos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Factores de riesgo

Aunque la mayoría de los niños sanos logran superar la infección gracias a sus defensas naturales, aquellos con sistemas inmunitarios debilitados presentan un mayor riesgo. La malnutrición o desnutrición, especialmente en lactantes que no reciben alimentación exclusiva con leche materna, contribuye a la vulnerabilidad frente a la enfermedad.

La presencia previa de enfermedades como sarampión o infecciones por VIH, incluso si son asintomáticas, también incrementa el riesgo. Además, factores ambientales como la contaminación del aire interior por el uso de biomasa para cocinar o calentar, el hacinamiento en el hogar y el consumo de tabaco por parte de los padres aumentan la susceptibilidad de los niños a desarrollar neumonía.

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