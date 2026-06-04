Rodrigo Paz se reunió con el vicepresidente Edmand Lara para abordar la crisis en Bolivia: “Es la forma de actuar, coordinando”

Rodrigo Paz se reunió con el vicepresidente Edmand Lara para abordar la crisis en Bolivia (REUTERS)

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y el vicepresidente Edmand Lara mantuvieron el miércoles una reunión en la sede de la Asamblea Legislativa tras varios meses de distanciamiento político, con el objetivo de analizar la crisis provocada por los bloqueos de carreteras y las protestas que exigen la renuncia del mandatario.

El encuentro se produjo en medio de una escalada de tensiones sociales que afecta a distintas regiones del país y que ya dejó diez fallecidos, según la información disponible. Siete de esas muertes ocurrieron como consecuencia de los bloqueos de vías y de las dificultades para acceder a atención médica.

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La reunión tuvo lugar por invitación de Lara, quien además ejerce la presidencia del Legislativo. También participaron el titular del Senado, Diego Ávila; el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro; y los jefes de bancada de las fuerzas políticas con representación parlamentaria.

Horas antes del encuentro, Paz valoró públicamente la iniciativa impulsada por el vicepresidente. Durante un acto previo, el mandatario expresó: “Esa es la forma de actuar, coordinando”.

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Inicialmente, el Ejecutivo había previsto que el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, representara al Gobierno en la reunión. Sin embargo, posteriormente el propio presidente acudió al Legislativo para participar en las conversaciones.

Paz valoró públicamente la iniciativa impulsada por el vicepresidente. Durante un acto previo, el mandatario expresó: “Esa es la forma de actuar, coordinando” (REUTERS)

De acuerdo con la carta de invitación difundida para el encuentro, la reunión buscó “encontrar puntos de acuerdo que permitan solucionar las preocupaciones sociales y avanzar en el desarrollo” de la sociedad boliviana.

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Tras la cita, Lara destacó la participación de los representantes políticos y agradeció los esfuerzos realizados para abrir espacios de entendimiento. El vicepresidente señaló que los jefes de bancada realizaron “los esfuerzos necesarios para que, a través del diálogo, se solucione el conflicto” que atraviesa el país.

Según Lara, durante la reunión el presidente transmitió su disposición a continuar las conversaciones con los sectores movilizados antes de adoptar medidas extraordinarias. El vicepresidente afirmó que Paz les aseguró “que va a agotar todas las instancias” para dialogar con los sectores en conflicto “antes de ir a un estado de excepción”.

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Asimismo, indicó que el Gobierno remitió una respuesta a las demandas planteadas por la Federación de Campesinos de La Paz Tupac Katari, organización que mantiene bloqueos de carreteras desde comienzos de mayo.

Al término del encuentro, Lara insistió en la necesidad de preservar los mecanismos institucionales para enfrentar la crisis. “Estamos firmes, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, en la defensa de la Constitución y la democracia. Vamos a seguir haciendo el puente para que los sectores se sienten a dialogar y que el diálogo sea la forma en que se resuelva este conflicto y se pacifique el país”, manifestó.

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Lara destacó la participación de los representantes políticos y agradeció los esfuerzos realizados para abrir espacios de entendimiento (REUTERS)

La reunión representó uno de los contactos políticos más relevantes entre Paz y Lara desde que ambos asumieron el poder tras imponerse en la segunda vuelta presidencial de octubre pasado.

La relación entre los dos dirigentes se deterioró poco después de la investidura. Lara sostuvo en distintas ocasiones que fue marginado de las decisiones gubernamentales y cuestionó públicamente la gestión del Ejecutivo. En diciembre, apenas un mes después de asumir el cargo, se declaró en “oposición constructiva”, marcando una ruptura política con el Gobierno del que forma parte.

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Las diferencias también quedaron reflejadas en decisiones institucionales adoptadas por el Ejecutivo. Paz aprobó un decreto que le permite ejercer funciones mediante instrumentos digitales cuando se encuentre temporalmente fuera del país, sin necesidad de transferir de forma provisional la presidencia al vicepresidente.

Durante los casi siete meses de gestión, ambos dirigentes coincidieron en contadas actividades públicas. Entre ellas figuraron un acto en la Academia de Policías en diciembre y el tedeum por la efeméride de la región andina de Oruro en febrero. En esos eventos apenas intercambiaron saludos.

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La crisis que motivó el encuentro entre el presidente y el vicepresidente tiene como protagonistas a la Federación de Campesinos de La Paz, la Central Obrera Boliviana (COB) y sectores afines al ex presidente Evo Morales, quien gobernó el país entre 2006 y 2019.

Manifestantes antigubernamentales sostienen pancartas en las que se lee "Dimite, Rodrigo", en referencia al presidente Rodrigo Paz, en La Paz, Bolivia, el lunes 25 de mayo de 2026. (AP Foto/Juan Karita)

Los bloqueos de carreteras provocaron problemas de abastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos en distintas regiones bolivianas. Las movilizaciones mantienen presión sobre el Gobierno mientras las autoridades intentan abrir canales de negociación para alcanzar una solución política al conflicto.

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(Con información de AFP)