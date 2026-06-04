La Asociación Salvadoreña de Industriales impulsa un reglamento técnico para ordenar el mercado del acero en El Salvador

Trabajadores protegidos realizan tareas de soldadura de componentes metálicos en una moderna planta de industria metalmecánica, mientras la maquinaria pesada y grúas operan en el entorno industrial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) informó este miércoles 3 de junio que impulsa un reglamento técnico para que el acero fabricado y comercializado en El Salvador cumpla estándares nacionales e internacionales.

La iniciativa busca ordenar el mercado, dar garantías sobre la calidad y trazabilidad de los productos y fijar reglas para categorías usadas en construcción, infraestructura y manufactura, tal como informó la institución salvadoreña.

El sector metalmecánico tiene peso en la economía salvadoreña, en especial en el desarrollo de infraestructura pública y privada. Según la ASI, la calidad del acero y sus productos derivados incide en la seguridad de edificaciones, obras civiles y proyectos industriales. La entidad impulsa un marco regulatorio para promover materiales que cumplan parámetros técnicos exigidos en mercados internacionales y respondan a las necesidades locales.

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La Asociación Salvadoreña de Industriales detalló que el reglamento técnico en desarrollo busca mejores prácticas en la producción y comercialización del acero, con cumplimiento de la reglamentación vigente y uso de normas reconocidas a escala nacional e internacional. El objetivo es ofrecer garantías a empresas y consumidores sobre la trazabilidad y calidad del acero disponible en el país.

¿Qué busca el reglamento técnico?

Infografía presenta el sector metalmecánico de El Salvador, enfatizando el cumplimiento de normas nacionales e internacionales para la fabricación de acero, buscando un mercado más competitivo y claro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los objetivos de la ASI figuran la creación de un mercado más ordenado y competitivo, el acceso a información clara sobre las especificaciones de los productos y la generación de condiciones equitativas para las empresas del sector. La entidad subrayó que “la transparencia y la competitividad son pilares de este proceso”.

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También señaló que la adopción de normativas técnicas permitirá a los usuarios finales tomar decisiones informadas y reducir los riesgos asociados al uso de materiales fuera de norma. Según la entidad, estas normas también permitirán que las compañías locales accedan a nuevos mercados, al garantizar que sus productos cumplen requisitos exigidos en otros países de la región.

Los productos alcanzados en la primera fase

La primera fase del proceso regulatorio se centrará en categorías clave como láminas para techo de acero, acero para refuerzo de concreto, tubería estructural y galvanizada, y lámina industrial y estructural. Se trata de productos utilizados en construcción, infraestructura y manufactura.

De acuerdo con la Asociación Salvadoreña de Industriales, su regulación impactará en una parte de la cadena productiva nacional. La medida también busca reducir distorsiones en el mercado y evitar la entrada y comercialización de productos que no cumplen especificaciones mínimas.

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Convocatoria al sector

La ASI invitó a las empresas vinculadas al sector metalmecánico a participar y mantenerse informadas sobre el avance del reglamento. Para eso, puso a disposición canales de comunicación directa para consultas y asesoría técnica.

Un robot de soldadura automatizado y un operario trabajan simultáneamente en una planta de la industria metalmecánica, demostrando la coexistencia de la automatización y el talento humano en la producción moderna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La organización enfatizó que “no compre, si no es bajo norma” como forma de concientizar sobre la importancia de adquirir productos certificados. Además, sostuvo: “Este proceso representa un paso estratégico hacia la modernización del sector”.

En El Salvador, algunas de las empresas que venden en el extranjero manufactura metalmecálica son Alsalsa, Reasa, Indrosa, TornoLara, Grupo Proyect, Corinca, Consorcio Internacional, entre otras, según el Diretcorio Nacional de Empresas Exportadoras de la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones de El Salvador (INVEST).

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