El desplante de Bullrich a Milei escaló y en el bloque libertario reina la desconfianza

Bullrich saludando a Javier Milei en el Congreso (EFE)

El 18 de agosto del 2025, Sergio “Tronco” Figliuolo se pegó un termo en la cabeza con cinta adhesiva mientras realizaba un programa en el streaming oficialista Neura para explicar cómo había que encarar los proyectos que proponía el Gobierno: “Hay cosas en las que hay que ser termo, viejo (...) yo hay un montón de cosas en las que soy re termo”. Ese día fue confirmado como candidato a diputado por LLA en la provincia de Buenos Aires. El objetivo era claro: la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quería militantes con obediencia debida. Primero se levanta la mano. Luego se pregunta. El estilo de Figliuolo o Alejandro Fargosi fueron la regla.

La excepción, quizás, fue Patricia Bullrich. Con vuelo propio, avisó de entrada que no sería vertical 100% en el Senado. “Tiene votos, política y gestión. Las tres cosas que necesita un líder. No va a pedir permiso”, sentenció alguien que trabaja con ella hace años a Infobae. Lo cierto es que si bien en un principio no se corrió ni un centímetro de los pedidos del Presidente, luego de las sesiones extraordinarias comenzó a despegarse de ciertas decisiones de los hermanos Milei. Sobre todo tras pensar que la habían enviado al Senado para que perdiera el protagonismo que tenía como ministra de Seguridad. Dato no menor, Bullrich es la dirigente con mejor imagen positiva. Por encima del Presidente.

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Karina Milei nunca confió en ella. Su candidato a jefe de gobierno era Manuel Adorni, hoy caído en desgracia. La ex ministra primero exigió explicaciones públicas al JGM por su declaración jurada. La respuesta vino por parte de Milei ese mismo día. Luego contradijo a Karina por el proyecto del Ejecutivo para suspender las PASO al proponer en el Senado una negociación, desautorizada por “El Jefe”. Mientras tanto se conoció que presentó un proyecto propio sobre biocombustibles con un guiño al campo y el lunes disparó al corazón: llamó al Presidente para avisarle que votaría en contra del retiro del pliego de María Verónica Michelli, candidata a jueza de un tribunal oral en La Plata, impugnada por Casa Rosada por el solo hecho de ser cuñada del periodista Hugo Alconada Mon.

Otros tiempos. Patricia Bullrich y Karina Milei se abrazan sonríentes

“Es una locura que tus parientes paguen por lo que vos pensas o escribís. Ella lo llamó y se lo explicó. El Presidente lo entendió”, contaron a Infobae. No se sabe que habrá dicho Karina. Lo cierto es que solo 60 segundos antes de publicar el tuit con su decisión, la ex ministra de Seguridad envió el mismo mensaje al grupo de WhatsApp que tienen los senadores libertarios. Recibió apoyos y críticas. No respondió. Publicó el texto sin responder planteos de sus colegas.

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Ayer Bullrich dejó correr el hecho de que le presentó la renuncia como jefa de bloque a Milei y que este no la aceptó. Por primera vez desde que asumió el poder, La Libertad Avanza tiene al bloque partido. Hoy a las 11 habrá labor parlamentaria para ordenar el temario de la sesión del jueves. Luego, a las 16 habrá una reunión de bloque. Bullrich pidió hacerla en el salón de las Mujeres. Otros quieren hacerla en el anexo “como hacemos siempre, para que no sea un show”. Aún está por verse. A última hora de anoche ya había comenzado el poroteo por el voto de los pliegos. La discusión libertaria es “se vota con Karina o con Patricia”.

“Sos parte de un Gobierno. Tenés que respetar. Ante cada error no podes salir. ¿Por qué tenés que romper tan temprano?”, se preguntó un senador que acompañará la decisión del Poder Ejecutivo, en contrario a lo que plantea Bullrich. En el bloque son 21. La senadora no estará sola. Francisco Paoltroni votará para sostener el pliego de la jueza que indigna al Presidente y a Karina. “Como siempre acompaño la agenda del Gobierno. Pero en materia institucional ya tuve diferencias, empezando por (Ariel) Lijo, luego con lo de (Manuel) Adorni y ahora con la jueza, sumado a la demorada intervención de Formosa”, dijo el senador a este medio. Luis Juez hará lo mismo. Carmen Álvarez Rivero podría votar en sintonía, quedando frente a Karina. ¿Que hará Agustín Monteverde, aliado de Bullrich, pero cada vez más cerca a “El Jefe”?

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El Senado será uno de los escenarios en los que se expondrá la pelea entre Bullrich y la cúpula de la Casa Rosada (Comunicación Senado)

El peronismo en el Senado respira aliviado ante la interna libertaria. Es que adentro ellos también se rompieron. Hace tiempo. La votación por la continuidad de Carlos Mahiques como camarista dejó heridas que no van a curarse rápido. El poder de fuego de Cristina Kirchner mermó. Los 11 senadores que sostuvieron su planteo para ir contra el magistrado quedaron expuestos. Hasta el propio Gildo Insfrán mandó a una de sus senadoras a bancar a Mahiques. Impensado meses atrás. Cuentan que en la última reunión todo terminó a los gritos y que la senadora Anabel Fernández Sagasti terminó al borde del llanto. “Ellos ahora van a denunciar a Villarruel por el tema de las comisiones pero porque al ponerse en rebeldes y no integrarlas se quedaron sin voz disidente. No pueden emitir dictamen en un montón de temas a tratar, como el de propiedad privada. Y ahora se dan cuenta que se fueron quedando solos”, consideró una senadora peronista que fue alejándose de la conducción de San José 1111.

Desde esa dirección bajan señales, pero aún no del todo claras. No es novedad que la ex presidenta no encuentra un candidato competitivo para enfrentar a Axel Kicillof y buscaría forzar una negociación. El gobernador bonaerense está lanzado a la presidencial aunque insiste en no decirlo públicamente porque aún tiene varios nudos que desatar. Uno es clave para la provincia de Buenos Aires. La re reelección de los intendentes es -quizás- el único tema que tienen los jefes comunales como prioridad. Kicillof los necesita a su lado para la elección presidencial. Pero para eso habrá una presión doble. Por un lado habilitar una gestión más. Por el otro, desdoblar la elección para focalizar al bonaerense en los problemas de los bonaerenses. Esa estrategia cae mal en libertarios y figuras del PRO. El desdoblamiento haría jugar a los intendentes con todo lo que esté a su alcance. Por eso la oposición piensa que esa será la jugada. Igual a la del 2025.

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“Si ellos desdoblan, lo primero que tenemos que saber es que si no vamos juntos estamos directamente muertos. Lo segundo es que el acuerdo no será sencillo”, explicó un armador libertario. Una idea del PRO, sobre todo de Mauricio Macri, es obligar a Karina Milei a bajar las banderas en la Ciudad de Buenos Aires para que el PRO tenga el camino casi allanado. Una alianza así en territorio porteño podría destrabar el resto. Esto es que el PRO acompañe en todo el país. Falta menos de un año para que las urnas empiecen a hablar.