Cuántos dólares acumuló el Banco Central de los USD 10.000 millones que compró en 2026

El Banco Central alcanzó la meta anual de compras de dólares, pero enfrenta desafíos para acumular reservas netas.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) alcanzó la meta de compra de dólares que acordó para este año por USD 10.000 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Pero la entidad que conduce Santiago Bausili no pudo quedarse con la totalidad de esas adquisiciones.

Según Analytica, en el año hasta mayo, el BCRA compró USD 9.756 millones (y USD 273 millones más los primeros tres días de junio). En ese mismo lapso, el Tesoro, considerando las emisiones en el mercado local, la adquisición de USD 150 millones en el mercado la semana pasada y las compras al BCRA, utilizó en total USD 3.866 millones para el pago de vencimientos. En consecuencia, la acumulación de dólares hasta mayo, si se descuenta los pagos del BOPREAL (USD 1.267 millones) es de 4.623 millones de dólares. Pero si se suma el repo con bancos por USD 3.000 millones en enero, alcanza USD 7.623 millones de dólares.

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El resultado no se observa de manera directa en las reservas internacionales brutas del BCRA, que aumentaron de USD 43.099 millones el 2 de enero a USD 48.414 millones este miércoles 3 de junio, impulsadas por variaciones en las cotizaciones de los activos que integran el balance de la entidad, como el oro, los encajes y los yuanes, así como el pago de deuda del gobierno nacional y las provincias, entre otros movimientos.

El Banco Central solo acumuló de USD 4.623 millones desde enero.

La consultora Analytica explicó que al inicio del programa la compra de reservas por parte del BCRA no se traducía en una acumulación efectiva, debido a que el Tesoro utilizaba esos dólares para afrontar vencimientos. Pero esto cambió desde que comenzaron a emitirse los bonos AO27 y AO28 a fines de febrero, que permitieron al Ministerio de Economía utilizar esos dólares para pagar vencimientos y reducir la presión sobre las compras del BCRA, acelerando así la acumulación. Prueba de ello es que en mayo, el Central compró USD 2.601 millones y acumuló USD 2.560 millones, con una diferencia mínima entre ambos montos.

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El objetivo en el segundo semestre

En el equipo económico esperan que esta situación cambie en el segundo semestre y que el BCRA puede acumular las compras de reservas. “A medida que progresa el año, es de esperar que la acumulación de reservas se alinee con la compra de reservas que lleva a cabo el BCRA. Esto reflejará el gran progreso del Tesoro en el programa de refinanciamiento de sus obligaciones en dólares”, sostuvo Vladimir Werning, vicepresidente de la autoridad monetaria, durante su participación el evento del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

La clave para ello suceda serán los mecanismos de financiamiento. En julio, el Gobierno tiene que enfrentar el pago por USD 4.300 millones con bonistas, por lo que se espera que se comuniquen las garantías con organismos internacionales y que, con los nuevos prestamos con bancos, se evite el uso de las reservas del Central. Sobre todo de cara a la meta de acumulación de reservas que fijó el Gobierno con el FMI por USD 8.000 millones a diciembre de 2026.

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El vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, apuesta a la acumulación de reservas con los mecanismos de financiamiento.

El último acuerdo con el organismo internacional distingue entre la meta de compra de reservas y la meta de acumulación. Para 2026, el equipo económico acordó con el organismo internacional comprar USD 10.000 millones en un escenario base y USD 17.000 millones en uno optimista. A comienzos de junio, BCRA cumplió con la meta de compras, pero sólo computan las reservas netas acumuladas para el cumplimiento del objetivo anual. La meta de reservas netas quedó fijada en USD 8.000 millones para diciembre de 2026.

Del lado de la oferta, el BCRA no tendrá problemas para continuar con las compras. Por parte del campo se espera que se aporten USD 36.000 millones mientras que aún hay giros pendientes de obligaciones negociables que colocaron las empresas y las provincias. De acuerdo con la última exposición de Werning ante inversores en Washington, a mediados de abril quedaban pendientes giros por 3.200 millones de dólares. Además, durante mayo se observó una aceleración en las colocaciones de obligaciones negociables.

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La interacción entre las compras del BCRA, las operaciones del Tesoro y el marco regulatorio del acuerdo con el FMI estableció un escenario en el que la acumulación de reservas adquiere centralidad en la agenda económica. Las cifras hasta principios de junio evidenciaron que el cumplimiento de la meta de compras no asegura el logro de la meta de acumulación, dada la estructura de pagos y fuentes de financiamiento que intervienen en el proceso.

La declaración de Werning y los informes de las consultoras privadas coincidieron en que la atención del mercado gira en torno a la dinámica de acumulación efectiva, la evolución de las reservas netas y la capacidad del BCRA para sostener el proceso en la segunda mitad del año, en un contexto de pagos externos y condicionamientos del acuerdo con el FMI.

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