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Se oficializó el cronograma de los octavos de la Libertadores y los playoffs de la Sudamericana: la alarma en Boca por el Mundial

La Conmebol dio a conocer las fechas y horarios de los cruces de sus dos competiciones más importantes. El inconveniente en torno a Paredes

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La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) oficializó el cronograma de los playoffs de la Copa Sudamericana y los octavos de final de la Copa Libertadores, con fechas que ubican a los clubes argentinos en plena resaca mundialista. Boca Juniors recibirá a O’Higgins en La Bombonera el jueves 23 de julio a las 21:30, apenas cuatro días después de la final del Mundial.

El calendario genera una situación delicada para el Xeneize: si la selección argentina llega a instancias decisivas de la Copa del Mundo, la presencia de Leandro Paredes —capitán del equipo— en la ida de la serie se volvería prácticamente inviable. El partido de vuelta se disputará el jueves 30 de julio en Chile, en un estadio aún por confirmar, dado que la cancha de O’Higgins no alcanza el aforo mínimo exigido por la Conmebol. El ganador de esa serie enfrentará a Recoleta de Paraguay en octavos.

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Vale recordar que el elenco de la Ribera viene de quedar tercero en su grupo de la Copa Libertadores, lo que le impidió continuar en el certamen más importante en el continente a nivel clubes y cayó en el segundo torneo en importancia en Sudamérica.

Boca vs Cruzeiro
Boca jugará el 23 de julio la ida de los playoffs de los octavos de la Sudamericana (Fotobaires)

Tigre y Lanús también tendrán acción en esa misma semana. El Matador abrirá la serie el martes 21 de julio ante Nacional de Uruguay en el Gran Parque Central de Montevideo a las 19:00, con la revancha programada para el martes 28 en el estadio José Dellagiovanna de Victoria a las 21:30. El ganador medirá fuerzas con Montevideo City Torque en la siguiente instancia.

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Lanús, por su parte, recibirá a Cienciano el miércoles 22 de julio a las 21:30 en el estadio Ciudad de Lanús. Al provenir de la Copa Libertadores, el Granate deberá resolver la serie en terreno peruano: la vuelta se jugará el miércoles 29 en el estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco a las 19:30.

Lanús, último campeón de la Sudamericana, también viene de la Libertadores, ya que terminó en el tercer lugar de su grupo. El ganador de esa llave tendrá como próximo rival a Botafogo.

En la Copa Libertadores, la Conmebol también fijó los días y horarios de los octavos de final, con cuatro representantes argentinos. Independiente Rivadavia visitará a Fluminense en el Maracaná el martes 11 de agosto a las 19:00 y cerrará la serie como local en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza el martes 18. Estudiantes abrirá de local ante Universidad Católica en el estadio UNO el mismo martes 11 a las 21:30, con la revancha en el estadio San Carlos de Apoquindo de Santiago el martes 18 a las 19:00.

Platense debutará en octavos como local frente a Coquimbo Unido el miércoles 12 de agosto a las 18:00 en el estadio Ciudad de Vicente López, con el partido de vuelta pactado para el miércoles 19 en una sede aún por definir. Rosario Central, en tanto, recibirá a Corinthians el jueves 13 de agosto a las 21:30 en el Gigante de Arroyito, y la revancha tendrá lugar el jueves 20 en el Arena Corinthians a la misma hora.

Infografía con mapa de Sudamérica, jugadores de fútbol representando clubes argentinos, y tablas con detalles de cruces de copas CONMEBOL 2024.
La Conmebol anunció los cronogramas de playoffs de la Sudamericana y octavos de la Libertadores 2024, afectando a siete clubes argentinos inmediatamente después del Mundial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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