El Salvador cae 1-0 ante Corea del Sur por un tiro libre en Utah

Corea del Sur cerró su preparación en Utah con dos victorias, tras el 5-0 ante Trinidad y Tobago y el 1-0 frente a El Salvador. (Imagen de cortesía)

El Salvador perdió 1-0 ante Corea del Sur en Utah, Estados Unidos, en el último amistoso de los asiáticos antes de su debut mundialista del 11 de junio ante República Checa, un partido en el que el equipo de Hernán “El Bolillo” Gómez mostró orden defensivo, concentración y varias llegadas, pero quedó abajo por un tiro libre de Lee Dong-Gyeong a los 57 minutos.

La victoria cerró la preparación surcoreana con dos triunfos en Utah: un 5-0 ante Trinidad y Tobago y este 1-0 frente a la selección salvadoreña. El equipo dirigido por Hong Myung-Bo viajará este jueves a Guadalajara, donde instalará su base de entrenamiento durante la Copa del Mundo.

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Corea del Sur controló la posesión, aunque sin generar una sucesión constante de ocasiones claras frente al arco de Mario González. El Salvador respondió con un planteamiento compacto y sostuvo el empate durante gran parte del partido, incluso cuando los surcoreanos intentaron progresar con balones largos y ataques por velocidad.

La primera acción de peligro llegó al minuto 10, cuando Corea del Sur armó un contragolpe que la defensa salvadoreña alcanzó a desactivar. Antes, otro pasaje del encuentro había dejado una opción para Diego Flores al minuto dos, pero no logró perfilarse ante la portería.

La ocasión más clara de El Salvador en la primera mitad fue de Jefferson Valladares, que a los 20 minutos probó con un derechazo que se fue por encima del arco. A los 31 volvió a aparecer en una jugada por la derecha y, cuando intentó habilitar a Nathan Ordaz en una acción de dos contra dos, la jugada se diluyó.

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El equipo de Hernán "El Bolillo" Gómez sostuvo un planteamiento defensivo compacto y compitió de igual a igual durante largos pasajes del partido. (Cortesía: laselecta_slv)

Valladares todavía tuvo una tercera oportunidad antes del descanso, pero su remate salió desviado. Del otro lado, Mario González respondió en un tiro libre sin mayores problemas y mantuvo el 0-0 al cierre de los primeros 45 minutos.

Otro tramo del partido incluyó intentos de Marcelo Díaz para los centroamericanos: uno de sus remates, al minuto 12, pasó por encima de la portería coreana. Corea del Sur también avisó con un disparo lejano de Hwang In-beom al 7 y un intento de Hwang Hee-chan al 28 que pasó cerca.

El dato central del encuentro fue este: Corea del Sur ganó por una pelota detenida y El Salvador compitió de igual a igual durante largos pasajes, con una defensa que contuvo a un rival que ya piensa en el Grupo A del Mundial, donde enfrentará a México, República Checa y Sudáfrica.

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Lee Dong-Gyeong resolvió el partido con un tiro libre a los 57 minutos

La diferencia llegó a los 57 minutos, cuando Corea del Sur tuvo una falta en los linderos del área salvadoreña. Lee Dong-Gyeong tomó la pelota y remató de zurda para vencer a González, que no alcanzó a reaccionar ante el disparo.

El Salvador perdió 1-0 ante Corea del Sur en Utah por un tiro libre de Lee Dong-Gyeong en el último amistoso previo al Mundial. (Cortesía: The KFA)

Antes del gol, el propio Lee Dong-Gyeong ya había exigido al arquero salvadoreño al 51 con un remate dentro del área. Después de abrir el marcador, Corea del Sur mantuvo el control del balón, aunque siguió sin una precisión sostenida para ampliar la ventaja.

Hong Myung-Bo movió el banco con el resultado a favor e hizo entrar a sus dos nombres más pesados: Son Heung-min y Lee Kang-In. Este último se había incorporado un día antes a la concentración tras conquistar la UEFA Champions League con el París Saint-Germain.

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Son tuvo participación en el último tercio del encuentro y dispuso de una ocasión dentro del área al 77, pero envió su remate a la tribuna. Corea también rozó el segundo con un disparo lejano de Jens Castrop al 76 que González desvió.

La presencia de Lee Kang-In fue una de las novedades del cierre de preparación surcoreano sobre el Southfield de la Brigham Young University en Provo, Utah. Con plantel completo, Corea del Sur enlazó dos victorias antes de su estreno en el Mundial.

El equipo asiático debutará el 11 de junio ante República Checa en el Estadio Guadalajara y luego enfrentará a México el 18 en la misma sede. El Salvador, por su parte, jugará otro amistoso internacional ante Qatar el sábado 6 de junio en Los Ángeles, California.

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