Dólares del colchón: los bancos tienen USD 17.000 millones de los ahorristas que siguen sin volcar al crédito

Los bancos tienen casi la mitad de los depósitos en dólares del sector privado sin uso alguno. (REUTERS/Willy Kurniawan)

El crecimiento de los depósitos en dólares por parte del sector privado ya elevó la cifra en los bancos a cerca de USD 40.000 millones, un récord de los últimos 25 años. Sin embargo, el crédito en moneda extranjera no aumenta en la misma magnitud: cerca del 50% de esos fondos sigue sin prestarse y se mantienen ociosos en las entidades.

Esta situación explica por qué los bancos pagan tasas ridículamente bajas para aquellos que colocan plazos fijos en dólares. La tasa oscila entre 1% y 2% anual para depósitos en moneda extranjera. Pero algunos elevaron a más de 3% anual el rendimiento si la colocación se hace a plazos superiores a los seis meses.

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El pico de depósitos está relacionado con la compra de dólares del público. Por ejemplo, en abril la demanda neta de divisas fue de 2.300 millones de dólares. Parte de ese monto queda dentro del sistema financiero. En lo que va del año los depósitos en moneda dura crecieron 5 por ciento.

Esta situación aumenta mes a mes la capacidad prestable que los bancos tienen en dólares. Sin embargo, el financiamiento al sector privado en moneda extranjera asciende a 23.000 millones de dólares. Esto significa que todavía tienen alrededor de USD 17.000 millones sin uso alguno.

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La mayor parte de los préstamos en dólares tiene como destino la prefinanciación de exportaciones, que son financiaciones de corto plazo y bajas tasas. Por eso, las entidades no pueden salir a pagar más para captar depósitos.

Detrás de esta problemática está la medida prudencial que viene desde el 2002 de impedir que los bancos le presten en dólares a quienes no generan divisas. Por ejemplo, las entidades tienen prohibido prestarle al público. Esto modifico algo que era moneda de corriente de la década de 1990, cuando los bancos prestaban en dólares para otorgar crédito hipotecario.

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Sin embargo, el descalce de monedas fue uno de los motivos que más complicaciones generó en los últimos tiempos de la Convertibilidad. La decisión a partir de allí fue limitarle a los bancos los préstamos en dólares solo a las empresas que generan divisas (exportadoras) y a su cadena de valor.

“Si los bancos enfrentan fuertes limitaciones para prestar los depósitos en dólares que reciben de sus clientes, queda severamente limitada la canalización de esos ahorros hacia el financiamiento de capital de trabajo de las empresas o de inversiones de empresas y familias”, explicó Domingo Cavallo en su último blog.

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El ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, insiste en habilitar el financiamiento en dólares para el público y las empresas no productoras de divisas. (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

El ex ministro de Economía insiste en que esos dólares deberían volcarse sin restricciones para que más empresas e individuos puedan financiarse a menores tasas en moneda extranjera y darle así mayor dinamismo a la actividad.

“Es conveniente permitir que crecientemente los depósitos en dólares en el sistema bancario se utilicen para expandir el crédito en dólares a todo tipo de prestatarios solventes, como lo hacen los bancos de Perú y Uruguay”, explicó Cavallo.

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Sin embargo, admite que aún no están dadas las condiciones para llevar este esquema adelante, ya que requeriría que la economía vaya a un esquema bimonetario, con libre circulación del peso y el dólar. Al mismo tiempo esto requiere que se eliminen los controles de capitales, algo que el equipo económico no está dispuesto a hacer por el momento.

El Central flexibilizó en parte algunas restricciones financieras y le permitió a los bancos que puedan prestar en dólares con fondos propios. Por eso, una entidad colocó bonos en dólares y con ese dinero empezó a ofrecer crédito hipotecario en moneda extranjera. Sin embargo, casi no hubo interesados en endeudarse en esas condiciones.

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