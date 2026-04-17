“Queríamos hacer algo que uniera al mundo”: el inspirador mensaje de los astronautas de Artemis II

La tripulación de cuatro miembros de la cápsula Orión de la misión lunar Artemis II, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, posan para una fotografía durante una conferencia de prensa en el Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston, Texas - REUTERS/Lexi Parra

El regreso de la misión Artemis II de la NASA captó la atención mundial y revitalizó el interés por la exploración lunar. Por primera vez desde 1972, una nave tripulada orbitó la Luna durante más de nueve días, abriendo una nueva etapa en la carrera espacial.

La tripulación, integrada por Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen, compartió públicamente sus vivencias, desafíos y emociones en una serie de conferencias desde el Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston.

Sus testimonios, lejos de limitarse a los aspectos técnicos, revelaron el profundo impacto psicológico y social de una misión que, según sus propias palabras, “queríamos salir e intentar hacer algo que uniera al mundo”.

Vista de la Tierra, parcialmente oculta tras la Luna, capturada a través de la ventana de la nave espacial Orión a las 18:41 EDT (2241 GMT) del 6 de abril de 2026, durante el sobrevuelo de la Luna por la tripulación de Artemis II, y obtenida por Reuters el 7 de abril de 2026. Según los datos del archivo de imagen, la fotografía fue tomada con una cámara Nikon D5 y un objetivo de 400 mm. - NASA/Handout vía REUTERS/Foto de archivo

La expedición de Artemis II fue diseñada como un hito previo a los futuros alunizajes previstos en el Programa Artemis, que busca instalar una presencia humana permanente en la Luna hacia 2028.

La nave Orion, bautizada como Integrity, transportó a la tripulación en un viaje que llevó a los astronautas más lejos de la Tierra que cualquier ser humano desde la era Apolo.

El vuelo, de aproximadamente 10 días, sirvió como banco de pruebas de sistemas de soporte vital, navegación y operaciones en el espacio profundo, elementos esenciales para las próximas misiones Artemis III, IV y V.

Artemis II llevó a cuatro astronautas más lejos de la Tierra que cualquier ser humano desde la era Apolo en una misión de nueve días (NASA) - REUTERS/Steve Nesius/File Photo

El comandante Reid Wiseman sintetizó el espíritu de la tripulación: “Queríamos salir e intentar hacer algo que uniera al mundo”. Esta intención se potenció tras el regreso, cuando los astronautas se vieron sorprendidos por “la efusión global de apoyo, por ese sentimiento de orgullo y de pertenencia hacia esta misión”.

La reacción mundial evidenció que la exploración espacial todavía puede inspirar y convocar a la humanidad en torno a objetivos comunes.

La experiencia humana: emociones, desafíos y aprendizajes en órbita

La nave Orion superó las pruebas técnicas y su escudo térmico funcionó correctamente tras los problemas detectados en Artemis I (NASA)

Durante las conferencias, los cuatro astronautas subrayaron la dimensión humana y emocional de la misión más allá de la tecnología involucrada. “Nos fuimos como amigos, volvimos como mejores amigos”, resumió la tripulación al describir el vínculo que los une tras la experiencia compartida.

La convivencia en el espacio, la colaboración constante y la ausencia de un verdadero espacio personal pusieron a prueba su capacidad de adaptación y trabajo en equipo. Glover, Koch y Hansen destacaron que la misión no solo los transformó individualmente, sino que también cambió la forma en la que conciben el esfuerzo colectivo y la pertenencia a una comunidad global.

La tripulación de Artemis II destacó el trabajo en equipo y la colaboración internacional como claves del éxito de la misión (NASA)

La adaptación física tras el regreso no resultó sencilla. Christina Koch relató que, en sus primeros días en la Tierra, despertaba con la sensación de seguir flotando en el espacio y que incluso llegó a dejar caer una camiseta esperando que flotara.

El reacondicionamiento a la gravedad y a los patrones de sueño terrestres requirió paciencia y seguimiento médico, un proceso que, según Glover, suele durar hasta 45 días y es similar al que experimentan los astronautas que regresan de la Estación Espacial Internacional.

El impacto emocional se manifestó en momentos inesperados. Wiseman recordó uno de los episodios más intensos al reencontrarse con el capellán del buque de rescate: “Vi la cruz en su cuello y me eché a llorar”.

A pesar de no considerarse religioso, buscó una forma de expresar lo vivido, convencido de que “no creo que la humanidad haya evolucionado hasta el punto de poder comprender lo que estamos viendo ahora mismo, porque era algo de otro mundo”.

Visualización de la cápsula de la tripulación del Artemis II en esta captura de pantalla de un vídeo transmitido en directo durante el periodo de apagón de las comunicaciones de su reentrada en la Tierra tras el sobrevuelo de la Luna por parte de la tripulación del Artemis II, 10 de abril de 2026. NASA/Handout

Los astronautas coincidieron en que la misión dejó una huella psicológica que tardarán en asimilar, marcada por la belleza y el asombro de observar la Tierra y la Luna desde el espacio.

La misión Artemis II también evidenció el desafío mental de mantener la concentración durante largas jornadas en órbita. Wiseman relató: “Hubo momentos en esta misión en los que perdí la integridad, porque a veces la vista o la experiencia humana simplemente me distraían del trabajo”.

El espectáculo visual del espacio, la profundidad tridimensional y la cercanía aparente de la Tierra, la Luna y las estrellas alteraron la percepción y requirieron disciplina para no perder el foco en las operaciones críticas. “Cuando alguien se escapaba, era asombroso ver cómo los otros tres lo volvían a meter”, explicó el comandante, destacando el valor del trabajo en equipo.

El regreso de Artemis II a la Luna generó una ola global de apoyo y reforzó el sentimiento de esperanza y unidad en todo el mundo (NASA)

La tripulación adoptó la palabra “integridad” como principio rector durante la misión. La colaboración funcionó como mecanismo de contención y ajuste, permitiendo corregir rápidamente cualquier distracción y garantizando la seguridad de la nave.

El piloto Victor Glover expresó: “Todo lo que hicimos allí arriba fue una actividad para cuatro personas”, enfatizando la importancia del esfuerzo colectivo y la coordinación constante con el centro de control de la NASA y los equipos de apoyo en la Tierra.

Tecnología, cooperación internacional y legado

Victor Glover fue el primer astronauta negro en participar en una misión tripulada que orbitó la Luna desde 1972 (NASA)

Uno de los aspectos más destacados de Artemis II fue la validación de la tecnología clave para futuros vuelos lunares. La nave Orion y el Sistema de Lanzamiento Espacial superaron las expectativas, especialmente tras los problemas detectados en la misión Artemis I con el escudo térmico.

En esta ocasión, los expertos “descubrieron qué era lo que andaba mal” y la tripulación calificó el viaje como “muy suave”. Wiseman elogió la labor de quienes construyeron la nave: “Gracias a todas y cada una de las personas que participaron en la construcción de esa máquina, porque era una máquina magnífica”.

El éxito de la misión también se apoyó en una compleja red de cooperación internacional. Jeremy Hansen, primer canadiense en llegar al espacio profundo, subrayó que la experiencia le devolvió la fe en la humanidad: “No siempre hacemos grandes cosas. No siempre actuamos con integridad, pero nuestra tendencia natural es ser buenos y tratarnos bien los unos a los otros”.

La tripulación relató el impacto emocional de observar la Tierra desde el espacio y la sensación de pertenencia a una comunidad global (NASA)

La recuperación de la cápsula en el océano Pacífico implicó la coordinación de la NASA con la Marina de los Estados Unidos y otras fuerzas militares, lo que evidenció la dependencia mutua entre agencias espaciales y estructuras de defensa.

La misión Artemis II estableció varios hitos: Victor Glover se convirtió en el primer astronauta negro en llegar al espacio profundo, Christina Koch en la primera mujer y Jeremy Hansen en el primer canadiense.

Christina Koch se convirtió en la primera mujer en viajar al espacio profundo como parte de la tripulación de Artemis II (NASA)

Los cuatro coincidieron en que la experiencia los transformó y les permitió observar el planeta desde una perspectiva inédita. Hansen describió la sensación de “infinitesimalmente pequeño, pero a la vez con una sensación muy poderosa como ser humano, como parte de un grupo”.

El impacto social de la misión se manifestó a través del llamado “efecto perspectiva”, un cambio cognitivo que experimentan los astronautas al contemplar la Tierra desde la distancia y que suele fortalecer el sentido de unidad y pertenencia a una experiencia humana común. Koch relató el momento en que su esposo le dijo: “No, de verdad, has marcado la diferencia”, y confesó: “Eso es todo lo que siempre hemos querido”.

El trayecto también ofreció momentos de humor y humanidad. La tripulación narró anécdotas como una obstrucción en la tubería de ventilación principal del inodoro y las risas que surgieron al recordar peleas durante el sueño. Estas historias acercaron la misión al público y reforzaron la idea de que la exploración espacial es, por sobre todo, una empresa humana.

Los astronautas señalaron que la readaptación a la gravedad terrestre es un proceso que puede durar hasta 45 días tras la misión (NASA)

El legado de Artemis II se integra en una tradición que remite a los ideales del programa Apolo y a la visión de John F. Kennedy, quien impulsó la llegada a la Luna “no porque fuera fácil, sino porque era difícil”.

Koch sintetizó el espíritu de la misión: “Todas las posibilidades, todas las soluciones operativas posibles para cualquier cosa que puedas encontrar, lograr lo casi imposible es exactamente lo que hacemos, y lo que acabamos de demostrar que podemos hacer”.

Artemis II marcó el inicio de una nueva etapa en la exploración lunar y fortaleció la cooperación internacional en la carrera espacial (NASA)

Con el regreso de Artemis II, la NASA y sus socios internacionales se preparan para los siguientes pasos: nuevos alunizajes, la construcción de una base lunar y el fortalecimiento del trabajo colaborativo entre países.

La misión no solo probó tecnologías y procedimientos, sino también la capacidad de la humanidad para unirse en torno a desafíos extraordinarios y compartir la esperanza de que los sueños colectivos aún pueden inspirar al mundo.