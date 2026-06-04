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Sin guantes y con una sola mano: Dibu Martínez fue la figura del entrenamiento abierto de la Selección en Kansas City

El arquero del Aston Villa se adaptó a su lesión con ejercicios específicos bajo la supervisión de Tocalli y el cuerpo técnico confirmó que estará listo para el debut ante Argelia el 16 de junio

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Un arquero de la selección argentina realizó una sesión de entrenamiento en Kansas City de cara al debut en el Mundial ante Argelia

Sin guantes, con la mano derecha protegida por una férula y valiéndose únicamente de la mano izquierda para hacer ejercicios de arquero, Emiliano “Dibu” Martínez fue la imagen más llamativa del primer entrenamiento abierto a la prensa de la selección argentina en Kansas City. La escena, que se viralizó de inmediato entre los seguidores de la Albiceleste, sintetizó el estado actual del guardameta: en plena recuperación de la fractura en el dedo anular de la mano derecha, pero sin pausar su trabajo.

Bajo la supervisión del entrenador de arqueros Martín Tocalli, Martínez participó de los ejercicios propios del puesto en el Compass Minerals National Performance Center (CMNPC) con adaptaciones específicas a su situación física. En un momento del entrenamiento se lo vio practicar reflejos con una pelotita de tenis, atrapando los envíos con la mano izquierda mientras la derecha permanecía inmovilizada. En otro tramo de la sesión, gambeteó al arquero Gerónimo Rulli y le dio una asistencia al delantero Santiago Beltrán, lo que generó una ovación del público presente en las instalaciones.

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La jornada también trajo una novedad concreta en su proceso de recuperación: ese mismo día le retiraron el yeso de la mano derecha. El arquero del Aston Villa acumula aproximadamente dos semanas de recuperación desde que sufrió la lesión en la previa de la final de la UEFA Europa League contra el Friburgo, partido que atajó hasta el final pese al daño óseo. Durante el período de descanso y en los primeros días de concentración en Kansas, mantuvo la inmovilización para proteger la zona mientras el hueso terminaba de soldar.

El cuerpo técnico transmite tranquilidad respecto a su evolución. Martínez no disputará ninguno de los dos amistosos previos al Mundial, ante Honduras el sábado 6 de junio ni frente a Islandia el martes 9, y recién a partir del 12 ó 13 de junio comenzará a trabajar con intensidad plena. El objetivo, siempre planificado así desde el inicio, es que llegue en condiciones para el debut de la Albiceleste el martes 16 de junio ante Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

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El propio arquero ya había dado señales de confianza días atrás al ser interceptado por hinchas a la salida del hotel. “Muy bien. Llego, llego”, respondió con el pulgar en alto. La imagen de este miércoles en el CMNPC reforzó ese mensaje: Martínez estuvo presente en el campo desde el inicio, se movió con soltura entre sus compañeros y generó expectativa con cada intervención.

Mientras el número 23 avanza en su recuperación, el resto del plantel también presentó un panorama variado en cuanto a lesiones. Leandro Paredes, que sufrió un desgarro en el último partido con Boca Juniors, apareció en zapatillas y prácticamente no corrió durante la práctica. Nicolás Paz, Nahuel Molina y Gonzalo Montiel entrenaron en una cancha separada: el mediocampista del Como arrastra una leve lesión ósea en la rodilla izquierda, Molina tiene un leve desgarro y Montiel una molestia muscular en el cuádriceps. Julián Álvarez, ya con el alta médica, estuvo de reposo preventivo tras haber sido exigido en la sesión.

Lionel Messi, por su parte, trabajó diferenciado por una sobrecarga en el isquiotibial izquierdo, aunque el cuerpo técnico no descarta que pueda sumar minutos ante Islandia. Lo que sí está confirmado es que será de la partida en el debut mundialista. Durante la práctica, el capitán también regaló un momento que las cámaras no dejaron pasar: antes de sumarse a las pasadas, se puso a hacer jueguitos con una pelota de menor tamaño, con la soltura de siempre.

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