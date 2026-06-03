Ciencia

El ADN del tiburón de Groenlandia revela indicios que podrían explicar sus casi 400 años de vida

Un equipo internacional logró secuenciar el 96,7% del material genético de esta especie y detectó cambios en proteínas que organizan el ADN, una expansión de genes vinculados al manejo del hierro y señales asociadas a reparación celular, inmunidad y protección frente al cáncer

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El tiburón de Groenlandia vive hasta 400 años según científicos. (WaterFrame/Alamy)
El tiburón de Groenlandia habita las aguas frías de Groenlandia, Canadá e Islandia y es considerado el vertebrado más longevo del planeta (WaterFrame/Alamy)

El desciframiento del genoma del tiburón de Groenlandia abre nuevas perspectivas sobre los factores genéticos que explican su longevidad y resistencia a enfermedades asociadas al envejecimiento, como el cáncer.

Un equipo internacional, liderado por Shigeharu Kinoshita de la Universidad de Tokio, ha logrado mapear casi la totalidad del material genético de esta especie, revelando pistas inéditas que podrían impulsar la investigación biomédica.

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El estudio del genoma del tiburón de Groenlandia muestra que posee mecanismos moleculares poco comunes entre los vertebrados. Estas características podrían explicar por qué este animal alcanza edades cercanas a los 400 años y mantiene una salud extraordinaria incluso en la vejez. Los hallazgos pueden contribuir al desarrollo de estrategias médicas dirigidas a prolongar la vida y prevenir enfermedades vinculadas al paso del tiempo.

El tiburón de Groenlandia habita las aguas frías de Groenlandia, Canadá e Islandia. Es conocido como el vertebrado más longevo del planeta y crece a un ritmo de solo un centímetro al año, por lo que la madurez reproductiva puede demorar hasta 150 años. La falta de información genética había dificultado el estudio de los secretos de su supervivencia.

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El proceso de secuenciación del genoma

El equipo dirigido por Kinoshita logró secuenciar el 96,7% del genoma del tiburón de Groenlandia, lo que equivale a 5.900 millones de bases de ADN. Este avance representa la cartografía más precisa de la genética de esta especie hasta la fecha.

Infografía que presenta un tiburón de Groenlandia, junto a diagramas de ADN, estructuras moleculares, células, microscopios y tubos de ensayo.

Para este análisis, los científicos examinaron a un solo ejemplar, lo que subraya la singularidad de los datos obtenidos. Señalan que serán necesarias investigaciones adicionales para confirmar estos resultados en poblaciones más amplias. La decodificación genética constituye una base para entender los mecanismos de longevidad en especies con vidas excepcionalmente largas.

Claves genéticas de la longevidad

Uno de los descubrimientos principales es la presencia de sustituciones de aminoácidos en la proteína histona H1.0. Esta proteína está implicada en la organización de la cromatina y la protección del material genético. En el tiburón de Groenlandia, estas variaciones podrían ayudar a estabilizar la cromatina, evitando el deterioro del ADN que se asocia con el envejecimiento.

Según los autores del estudio, “nuestros análisis revelan posibles mecanismos que pueden permitir a esta especie superar los límites convencionales de longevidad”. Este enfoque remarca la importancia de la estabilidad genética para frenar los efectos del paso del tiempo en las células.

Tiburón de Groenlandia grisáceo con cicatrices visibles, nadando lentamente en aguas profundas de tonos azul verdoso. Enfoque nítido en el ojo y la cabeza.
El crecimiento del tiburón de Groenlandia avanza a un ritmo de un centímetro por año y su madurez reproductiva puede demorar hasta 150 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio también identifica la expansión del gen FTH1b en el pseudo-cromosoma 33, con 59 copias halladas, frente a cantidades menores en otros tiburones y peces relacionados. Esta familia génica regula el almacenamiento intracelular de hierro y está involucrada en la ferroptosis, un tipo de muerte celular programada que protege frente al daño oxidativo.

Además, los investigadores observaron la ampliación de familias de genes vinculados a la función inmunológica, la resistencia al cáncer y la reparación del ADN. Estos rasgos podrían explicar la notable capacidad del tiburón para conservar su salud a lo largo de los siglos.

Potenciales aplicaciones en salud humana

Los avances en el conocimiento del ADN del tiburón de Groenlandia abren la puerta a futuras aplicaciones en la medicina humana. Las estrategias genéticas identificadas podrían inspirar nuevas terapias para prolongar la vida y fortalecer la defensa frente a enfermedades ligadas al envejecimiento y al cáncer.

Primer plano de un tiburón de Groenlandia nadando en aguas oscuras, con una doble hélice de ADN y líneas de mapeo genómico superpuestas.
El estudio del genoma del tiburón de Groenlandia detectó sustituciones de aminoácidos en la proteína histona H1.0, ligada a la organización de la cromatina y la protección del ADN (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de que el estudio se realizó sobre el genoma de un solo individuo, los resultados sientan las bases para nuevas líneas de investigación en biología evolutiva y en tratamientos biomédicos.

La disponibilidad de este recurso genético constituye un punto de partida fundamental para mejorar la comprensión de los procesos vinculados a la longevidad y el envejecimiento, y para arrojar luz sobre la evolución de los peces cartilaginosos.

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