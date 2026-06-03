El padre de Agostina Vega explicó que no investigaron a Barrelier desde el minuto cero porque buscaban a un “Franco”

Conferencia de prensa Padre de Agostina Vega

Gabriel Vega, padre de Agostina Vega, encabezó este martes por la noche una conferencia de prensa en un hotel de la ciudad de Córdoba. Acompañado por sus abogados, Fernanda Alaníz y Gino Torreani, el hombre expuso su postura sobre la investigación, reclamó respeto por la memoria de su hija y criticó la difusión de versiones y comentarios sobre su intimidad.

Durante el encuentro, primero pidió un minuto de silencio en homenaje a Agostina y solicitó que el foco se mantenga en la víctima y en el avance de la causa. “Dejemos de hablar de la intimidad de Agostina. Eso no la define a ella”, insistió Alaniz al enfatizar que “es una víctima” y ese tipo de escrutinio solo buscaba revictimizarla.

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Al momento de reconstruir los pasos de la causa, explicaron el motivo por el que Claudio Barrelier, actual detenido y principal sospechoso del femicidio, no fue investigado desde el minuto cero. “Hasta el martes a la mañana no se hacía foco en él como sospechoso. El foco estuvo puesto en una persona llamada Franco, que mencionó la madre”, apuntaron.

Según expusieron los abogados de Vega, a partir de la denuncia de la madre de Agostina, Melisa Heredia, las autoridades habían comenzado a buscar a una persona identificada solo por el nombre “Franco”. El relato planteaba la posibilidad de que la menor estuviera con este masculino, por lo que en las primeras actuaciones se ordenó localizar el domicilio y hacer una averiguación de antecedentes penales.

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Tras una semana de búsqueda, los restos de Agostina fueron encontrados en el barrio Ampliación Ferreyra

Por varias horas, las sospechas giraron en torno a esta persona hasta que la declaración aportada por el remisero que trasladó a la adolescente hasta el barrio Cofico comenzó a orientar a la causa hacia la casa ubicada en Juan del Campillo al 878.

“En la primera denuncia no está el nombre. Aparece recién el domingo a la tarde como un buen amigo de la familia, posterior al remisero”, aclaró Alaniz, tras mencionar que, bajo este contexto, es que lo citan a declarar por primera vez en calidad de testigo.

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En línea con esto, Torreani aclaró que la investigación no tomó a Barrelier como sospechoso hasta que no se realizó una ampliación de la denuncia el martes, cuando la madre de Agostina contó que había hablado por mensajes con el acusado.

“El mismo martes fue que nosotros pedimos detención y pedimos allanamientos también. Eso se dio, sucedió y lo tuvimos preso ese día”, destacó la querella. Sin embargo, criticaron: “Ya era tarde, porque no se brindaron los datos. Si al primer momento nos hubiesen dicho todo, hoy quizás la historia sería otra”.

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Gabriel Vega, el padre de Agostina durante la conferecia del martes a la noche

Por este motivo, Alaniz apuntó en contra de la mamá de Agostina al indicar que ella había facilitado la información y guiaba la conversación. “Ella lo introducía, lo corregía. Entonces hay responsabilidad y queremos que responda y que la imputen. Se lo hemos pedido al señor fiscal”, anticipó.

De la misma manera, Vega apuntó: “Cuando una denuncia es ambigua, no sabes para dónde encarar. Si vos tenés una pérdida de un hijo, tenés que decir todo desde un principio. Simple”. Asimismo, aclaró: “No tengo relación con la madre, así que lo que ella diga o haga… Cada uno toma sus propias decisiones”.

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Al ser consultado sobre la investigación por cuenta propia que había iniciado apenas se enteró de la desaparición de su hija, el papá de Agostina recordó cómo fue el encuentro con el acusado el lunes por la tarde. “Al principio quería saber por qué no entendía qué estaba pasando. Hay una prueba donde, para mí, hay gente implicada en todo esto”, aseveró.

“No sé ni cómo llamarlo, no sé cómo describirlo. El psicópata enfermo, hijo de mil putas. Porque no sé cómo describirlo, no tiene nombre”, describió Vega. Asimismo, criticaron el actuar del fiscal Iván Rodríguez, acusado de haberlo dejado en libertad por haber abonado una fianza de 5 millones de pesos en mayo de 2025 en el marco de una causa por presunta privación ilegítima de la libertad.

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Melisa Heredia y Claudio Barrelier, investigados por el asesinato de Agostina Vega

Al plantear que el investigador debería “rendir cuentas si corresponde”, el papá de Agostina remarcó: “Este tipo no tenía que estar en la calle porque no estaba apto para la sociedad. No es normal que una persona secuestre a una mujer, la meta adentro de la casa, la tenga atada, desnuda, y esté en la calle a los veinte días”.

Por otro lado, Vega consideró que “las personas que vivían en esa casa también son responsables” y cuestionó: “¿Por qué están libres todavía? Eso hay que preguntárselo a la justicia”. En línea con esto, apuntó: “Esta persona no actuó sola y yo la voy a encontrar a esa persona”.

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Tras insistir en la sospecha de que hay más personas involucradas, Vega expresó su apoyo al trabajo del fiscal Raúl Garzón. “Nos sentimos respaldados por el fiscal Garzón. Él me dijo: ‘Yo la voy a encontrar a tu hija’. Y la encontró”, resaltó.

Por su parte, la abogada del papá de Agostina sostuvo: “Apoyamos al fiscal Garzón abiertamente y no tenemos ningún vínculo con él. Creemos en la investigación. Este papá trabajó codo con codo con el fiscal”. Sin embargo, reiteraron su desacuerdo ante la falta de imputaciones en la causa. “Vamos a pedir más imputaciones. Hoy lo hablamos personalmente con el fiscal”, afirmaron.

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Una captura de video muestra el vehículo de Barrelier ingresando al descampado en Córdoba, el lugar donde se encontraron los restos de Agostina Vega

En ese mismo sentido, los letrados adelantaron que solicitarán la imputación de Soledad, la dueña del vehículo Ford Ka utilizado por el acusado para descartar el cuerpo de la menor. “Ella debe responder. Vamos a pedir que sea imputada por encubrimiento”, anunciaron.

No obstante, el padre de Agostina recordó que la causa se encuentra bajo secreto de sumario, por lo que evitó dar detalles sobre los pedidos de imputación que presentarían en la brevedad. “Si está bajo sumario, es porque hay un montón de gente que está siendo investigada en este preciso momento y si nosotros decimos algo de algo de lo que sabemos, vamos a complicar la investigación”, aclaró.

Por último, pidieron que el caso no sea utilizado por la política. “Los políticos acá no tienen nada que ver. No la buscaron, no vi a ninguno, como les dije antes, arremangado buscando a Agostina ”, criticó la abogada querellante al sentenciar: “Nosotros queremos justicia por Agostina. Que no haya más Agostinas en el país”.