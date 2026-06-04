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Esta noche se entregan los Martín Fierro de Portales Web: horario, cómo seguirlo y todos los nominados

Infobae, que transmitirá el evento, llega con 19 nominaciones al galardón que premia los contenidos digitales publicados en 2025. Julieta Prandi y Nacho Girón estarán a cargo de la conducción

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Estatuillas Martín Fierro

La segunda edición de los Martín Fierro de Portales Web se realizará este jueves (4 de junio) en el Goldencenter de Parque Norte, con transmisión de Infobae, para premiar al periodismo digital argentino correspondiente a 2025. La gala comenzará a las 21:00 con la conducción de Julieta Prandi y Nacho Girón.

Según informó la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentina (APTRA), habrá 33 categorías y los ganadores se definirán por votación de sus miembros. La producción integral estará a cargo de Red Cube.

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En esta edición, Infobae suma 19 nominaciones, entre ellas Mejor sitio de noticias y Mejor diseño integral, además de postulaciones para varios de sus periodistas en distintas ternas. La cobertura previa incluirá una alfombra roja encabezada por Paula Varela y Guido Záffora.

Díptico que muestra a Julieta Prandi a la izquierda, con cabello rubio y blusa blanca, y a Nacho Girón a la derecha, con barba y camisa negra
Julieta Prandi y Nacho Girón, los encargados de conducir la gala de esta noche

De acuerdo con APTRA, los Martín Fierro de Portales Web distinguen rubros que incluyen sitios de noticias, columnistas, documentales y avisos publicitarios para plataformas online. La entidad, fundada en 1958, entrega históricamente los Martín Fierro de radio y televisión y extendió el reconocimiento al ámbito digital.

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En la primera edición, realizada el año pasado y centrada en contenidos de 2024, Infobae ganó en cinco rubros y obtuvo el Martín Fierro de Oro para Daniel Hadad, CEO y fundador del medio, quien también fue distinguido como Responsable de la edición del sitio. En esa gala también fueron premiados Nicolás Pizzi, Laureano Pérez Izquierdo y Tatiana Schapiro, entre otros integrantes del equipo.

Daniel Hadad en la alfombra negra de los Martín Fierro de los Portales Web habló del crecimiento de Infobae y el futuro del periodismo

Durante su discurso, Hadad afirmó: “No creo que el periodismo esté en un proceso de extinción como escuché por ahí. Está en un proceso de renovación de nuevas tecnologías y va a salir mucho más favorecido”. También sostuvo: “Los periodistas tenemos que tener dudas, porque la certeza muchas veces lleva al fanatismo y el periodismo se puede permitir cualquier cosa, lo que no se puede permitir es el fanatismo”.

Cartel promocional de los premios MFIERRO 2026 Portales Web con texto dorado sobre fondo negro, mostrando los presentadores Julieta Prandi y Nacho Girón

Todos los nominados

Sitio de noticias argentino

  • Infobae
  • La Nacion
  • Clarín
  • El Cronista
  • TN
  • Mitelefe
  • A24

Contenido periodístico sobre gaming

  • Malditos Nerds — Infobae
  • La Nacion
  • TN
  • Pressover News

Investigación periodística

  • Mariel Fitz Patrick — Infobae
  • Hugo Alconada Mon — La Nacion
  • Nicolás Wiñazki — Clarín
  • Roberto Navarro — El Destape
  • Francisco Olivera — La Nacion
  • Bruno Yacono — TN

Nota de actualidad

  • Miguel Wiñazki — Clarín
  • Nelson Castro — Perfil
  • Stella Garnica — A24
  • Pablo Sirvén — La Nacion
  • Gustavo Noriega — El Observador

Diseño integral

  • Página 12
  • Clarín
  • Cenital
  • Infobae
  • Ahora

Entrevista o reportaje

  • María Laura Santillán entrevista a Locomotora Oliveras — Infobae
  • Luciana Geuna entrevista a Mauricio Macri — TN
  • Tomás Méndez entrevista a Guillermo Moreno — News Digitales
  • Luli Fernandez entrevista a Teresa Calandra — Infobae
  • Mariana Arias entrevista a Cris Morena — La Nacion

Crónica urbana

  • Facundo Pedrini — Panama Revista
  • Andrés Klipphan — Infobae
  • Cristian Alarcón — Revista Anfibia
  • Martin Ciccioli — TN
  • Gonzalo Rodriguez — A24

Periodista 2025

  • Hernan De Goni — El Cronista
  • Jorge Fontevecchia — Perfil
  • Victoria Liendo — Seúl
  • Luis Novaresio — Infobae

Documental

  • Fentanilo contaminado: una masacre sanitaria — Infobae
  • Paralelo 46: la flota depredadora — Clarín
  • Dólar: un amor argentino — El Cronista
  • Subrogación de vientres — Filo News

Editor periodístico

  • Valeria Cavallo — Infobae
  • Ricardo Roa — Clarín
  • Juan Abraham — Revista Gente
  • Javier Petersen — El Cronista
  • Jose Del Rio — La Nacion
  • Estefania Pozzo — Buenos Aires Herald

Innovación en medios digitales

  • El Cronista
  • Clarín
  • News Digitales
  • Crónica
  • Olé

Sitio de investigación

  • DIB
  • El Archivo
  • La Política Online
  • Cenital

Sitio de información general

  • Minuto Uno
  • Agencia Nova
  • Rosario Nuestro
  • Mitelefe

Sitio político

  • La Política Online
  • El Destape
  • Realpolitik
  • La Tecla
  • El Parlamentario

Sitio / contenido de espectáculos

  • Primiciasya — A24
  • Pronto
  • Teleshow — Infobae
  • Paparazzi
  • Chisme
  • Vision Show

Sitio / contenido deportivo

  • Olé
  • ESPN
  • Todo Fútbol
  • El Gráfico
  • TyC Sports
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Columnista destacado en portal web

  • Alejandro Borensztein — Clarín
  • Jaime Durán Barba — Perfil
  • Felipe Pigna — Clarín
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Sitio del interior

  • El Marplatense
  • Mejor Informado
  • Cadena 3
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  • La Gaceta

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  • Mariano Roa — Clarín
  • Luis Majul — El Observador
  • Joaquín Morales Solá — La Nacion
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Aviso publicitario para portales web

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  • Algo que sí llega de Mercado Libre

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