Esta noche se entregan los Martín Fierro de Portales Web: horario, cómo seguirlo y todos los nominados

La segunda edición de los Martín Fierro de Portales Web se realizará este jueves (4 de junio) en el Goldencenter de Parque Norte, con transmisión de Infobae, para premiar al periodismo digital argentino correspondiente a 2025. La gala comenzará a las 21:00 con la conducción de Julieta Prandi y Nacho Girón.
Según informó la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentina (APTRA), habrá 33 categorías y los ganadores se definirán por votación de sus miembros. La producción integral estará a cargo de Red Cube.
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En esta edición, Infobae suma 19 nominaciones, entre ellas Mejor sitio de noticias y Mejor diseño integral, además de postulaciones para varios de sus periodistas en distintas ternas. La cobertura previa incluirá una alfombra roja encabezada por Paula Varela y Guido Záffora.
De acuerdo con APTRA, los Martín Fierro de Portales Web distinguen rubros que incluyen sitios de noticias, columnistas, documentales y avisos publicitarios para plataformas online. La entidad, fundada en 1958, entrega históricamente los Martín Fierro de radio y televisión y extendió el reconocimiento al ámbito digital.
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En la primera edición, realizada el año pasado y centrada en contenidos de 2024, Infobae ganó en cinco rubros y obtuvo el Martín Fierro de Oro para Daniel Hadad, CEO y fundador del medio, quien también fue distinguido como Responsable de la edición del sitio. En esa gala también fueron premiados Nicolás Pizzi, Laureano Pérez Izquierdo y Tatiana Schapiro, entre otros integrantes del equipo.
Durante su discurso, Hadad afirmó: “No creo que el periodismo esté en un proceso de extinción como escuché por ahí. Está en un proceso de renovación de nuevas tecnologías y va a salir mucho más favorecido”. También sostuvo: “Los periodistas tenemos que tener dudas, porque la certeza muchas veces lleva al fanatismo y el periodismo se puede permitir cualquier cosa, lo que no se puede permitir es el fanatismo”.
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