Teleshow

La palabra de Araceli González sobre la posibilidad de un acercamiento con Griselda Siciliani

La actriz, en una conversación con LAM, habló de su reconciliación con Adrián Suar y contó si le gustaría dejar atrás viejos roces con la protagonista de Envidiosa

Guardar
Google icon
Araceli González habló de Griselda Siciliani tras su reconciliación con Adrián Suar y afirmó: “Yo ya no juzgo más” (Video: LAM, América TV)

La pregunta estaba en el aire desde que Araceli González apareció en el estreno de Sottovoce junto a sus hijos y se confirmó su revinculación con Adrián Suar. ¿Qué pasa con Griselda Siciliani en todo esto? El panelista Pepe Ochoa se animó a plantearla en LAM (América TV), y la respuesta de Araceli fue tan medida como reveladora: “Yo ya no juzgo más. Me dedico a estar más liviana en la vida”.

No fue una respuesta de protocolo. Fue la de alguien que eligió, con tiempo y trabajo personal de por medio, correrse de un conflicto que durante años tuvo nombre y apellido. La historia entre las actrices estuvo marcada desde el principio por la separación de Araceli y Suar en 2004, en medio de fuertes rumores de infidelidad que involucraban a la actriz. A eso se sumó un episodio de 2017 que Araceli mencionó en el programa: “Una persona salió a defenestrar a mi marido”, dijo, en referencia a declaraciones públicas de Siciliani sobre Fabián Mazzei, su pareja de casi dos décadas.

PUBLICIDAD

Araceli González, Toto Kirzner y un hombre sonríen a cámara, de pie, frente a un fondo azul oscuro con el logo de "Sottovoce" en letras amarillas y blancas
La historia entre Araceli González y Griselda Siciliani quedó marcada por la separación de González y Suar en 2004 y por rumores de infidelidad (StoryLab/RSFotos)

Ante la consulta directa de Ochoa sobre si había podido sanar esa parte del vínculo, Araceli eligió no dramatizar. “Yo no tengo ningún problema. Creo que al ser público a veces se hacen como películas, como series de televisión”, respondió, con una sonrisa que mezcló ironía y distancia. Cuando Denise Dumas le preguntó si se saludarían si se cruzaran, fue categórica: “Yo saludo a todo el mundo. No dejo de saludar a nadie, al contrario”.

Nazarena Vélez, presente en el panel, interpretó el gesto desde otro ángulo: “Lo está haciendo por el hijo. Está el hijo en el medio”. Araceli la escuchó, la saludó con afecto y amplió la respuesta: “Por mi hijo, y por nosotras también. Y por Adrián también, en un punto”. Una frase que resume bien el espíritu de esta nueva etapa.

PUBLICIDAD

El proceso que llevó a este momento no fue de un día para el otro. Araceli contó que todo empezó en enero, cuando decidió mandarle un mensaje a Suar después de años sin hablarse. “Un día baja la ficha, el corazón y la mente hacen un click. Le mandé un ‘hola’ a Adrián, pensando en si me responde, avanzo para reconciliar. Empezó una conversación maravillosa”, relató en declaraciones previas. El detonante, según ella misma explicó, fue su paso por el programa de Mirtha Legrand, donde se quebró en llanto al hablar del pasado. “A partir de lo de Mirtha, que fue lo peor, empecé a hacer un trabajo muy intenso”, reconoció.

araceli gonzález griselda siciliani
“Yo saludo a todo el mundo. No dejo de saludar a nadie, al contrario”, aseguró Araceli González sobre la posibilidad de tener un acercamiento con Griselda Siciliani

El resultado de ese trabajo se vio en el estreno de Sottovoce, la obra en la que participa Suar junto a Lorena Vega, Carla Peterson y Fernán Mirás. Araceli fue con sus hijos, y la velada incluyó una cena posterior en la que el propio Toto, el hijo que tiene con Suar, brindó con humor: dijo que sus padres iban a volver a vivir juntos y rompió la tensión de la mesa. “No lo podía creer cuando cenamos, Adrián es muy gracioso y desplegó sus alas”, contó Araceli.

Sobre Suar, la actriz fue directa: “Lo noto muy bien. Estar enamorado te hace bien”, dijo, en referencia a la relación de él con Rocío Robles. Y cerró con una frase que sintetiza el tono de esta nueva etapa: “¿Cuántas vacaciones nos quedan para correr por la playa, Adrián? No pedimos más”.

El único nombre que no apareció en el estreno fue el de Fabián Mazzei. Araceli explicó su ausencia con naturalidad: ese día él tenía la presentación de Disney y, además, “vamos de a poco”. Mazzei, que acompañó a Araceli durante casi veinte años y siempre habló bien de Suar frente a su hijo, sabe de este proceso desde el inicio. “Obviamente, todo esto mi pareja lo sabe y él quiso que estemos reconciliados desde el día uno”, aclaró González. Sobre los rumores de crisis en la pareja, fue tajante: “No estamos en crisis. Estamos en el mejor momento. Sabíamos que podía pasar esto”.

Temas Relacionados

Araceli GonzálezAdrián SuarGriselda SicilianiFabián Mazzei

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Marta Fort contó los exigentes requisitos que debe cumplir un hombre para salir con ella

La modelo sorprendió al detallar los rangos de edad, gustos físicos y señales que no tolera en un joven

Marta Fort contó los exigentes requisitos que debe cumplir un hombre para salir con ella

La decisión de Fede Bal para intenta cerrar el escándalo con Barbie Vélez

Tras el reclamo público de la actriz por el dolor que le provoca revivir el conflicto, el conductor definió una nueva actitud para frenar la seguidilla de declaraciones cruzadas

La decisión de Fede Bal para intenta cerrar el escándalo con Barbie Vélez

Trueno reveló la romántica forma en la que le propuso ser novios a Teresa Prettel: “No pude aguantar más de tres meses”

A nueve meses de hacer pública la relación con la modelo española, el rapero de La Boca recordó el gesto con el que formalizó el vínculo y por qué dice que es impulsivo en el amor

Trueno reveló la romántica forma en la que le propuso ser novios a Teresa Prettel: “No pude aguantar más de tres meses”

Lisa María, la hija de Gustavo Cerati, sobre la herencia musical de su padre: “La gente llora”

La artista, que acaba de lanzarse como cantante, abrió su intimidad en una charla con Matías Martin. Cómo atraviesa el legado del líder de Soda Stereo, su búsqueda y la presencia en la ausencia del músico

Lisa María, la hija de Gustavo Cerati, sobre la herencia musical de su padre: “La gente llora”

El discurso de Cazzu en el acto de Ni Una Menos en el Congreso: “Las vidas de las pibas valen”

La artista jujeña leyó el documento central junto a Thelma Fardín y lanzó un mensaje contra la violencia de género en una jornada atravesada por el reclamo de justicia

El discurso de Cazzu en el acto de Ni Una Menos en el Congreso: “Las vidas de las pibas valen”

DEPORTES

Sin guantes y con una sola mano: Dibu Martínez fue la figura del entrenamiento abierto de la Selección en Kansas City

Sin guantes y con una sola mano: Dibu Martínez fue la figura del entrenamiento abierto de la Selección en Kansas City

Se oficializó el cronograma de los octavos de la Libertadores y los playoffs de la Sudamericana: la alarma en Boca por el Mundial

La divertida promesa que cumplió el padre de Franco Colapinto: “Hijo, te pido mil disculpas”

La decisión clave en el Autódromo de Buenos Aires para avanzar en las obras detrás del sueño de albergar la Fórmula 1

Lo mejor de la práctica abierta de la Selección en Kansas City: el foco puesto en los lesionados y el equipo ante Honduras

TELESHOW

Marta Fort contó los exigentes requisitos que debe cumplir un hombre para salir con ella

Marta Fort contó los exigentes requisitos que debe cumplir un hombre para salir con ella

La decisión de Fede Bal para intenta cerrar el escándalo con Barbie Vélez

Trueno reveló la romántica forma en la que le propuso ser novios a Teresa Prettel: “No pude aguantar más de tres meses”

Lisa María, la hija de Gustavo Cerati, sobre la herencia musical de su padre: “La gente llora”

El discurso de Cazzu en el acto de Ni Una Menos en el Congreso: “Las vidas de las pibas valen”

INFOBAE AMÉRICA

Honduras: Discusión por una camisa terminó en violento ataque entre estudiantes dentro de la UNAG

Honduras: Discusión por una camisa terminó en violento ataque entre estudiantes dentro de la UNAG

Historia de la crisis en la “Edad Dorada”: una economía con magnates, desigualdad y resentimiento social

“Gato Negro”, sospechoso del ataque que dejó 20 personas muertas en Honduras, rompe el silencio tras captura

El pasaporte electrónico dominicano recibe respaldo global de la Organización de Aviación Civil Internacional

Migración hondureña exige vacuna contra el sarampión para viajar a países con circulación activa del virus