La palabra de Araceli González sobre la posibilidad de un acercamiento con Griselda Siciliani

Araceli González habló de Griselda Siciliani tras su reconciliación con Adrián Suar y afirmó: “Yo ya no juzgo más” (Video: LAM, América TV)

La pregunta estaba en el aire desde que Araceli González apareció en el estreno de Sottovoce junto a sus hijos y se confirmó su revinculación con Adrián Suar. ¿Qué pasa con Griselda Siciliani en todo esto? El panelista Pepe Ochoa se animó a plantearla en LAM (América TV), y la respuesta de Araceli fue tan medida como reveladora: “Yo ya no juzgo más. Me dedico a estar más liviana en la vida”.

No fue una respuesta de protocolo. Fue la de alguien que eligió, con tiempo y trabajo personal de por medio, correrse de un conflicto que durante años tuvo nombre y apellido. La historia entre las actrices estuvo marcada desde el principio por la separación de Araceli y Suar en 2004, en medio de fuertes rumores de infidelidad que involucraban a la actriz. A eso se sumó un episodio de 2017 que Araceli mencionó en el programa: “Una persona salió a defenestrar a mi marido”, dijo, en referencia a declaraciones públicas de Siciliani sobre Fabián Mazzei, su pareja de casi dos décadas.

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La historia entre Araceli González y Griselda Siciliani quedó marcada por la separación de González y Suar en 2004 y por rumores de infidelidad (StoryLab/RSFotos)

Ante la consulta directa de Ochoa sobre si había podido sanar esa parte del vínculo, Araceli eligió no dramatizar. “Yo no tengo ningún problema. Creo que al ser público a veces se hacen como películas, como series de televisión”, respondió, con una sonrisa que mezcló ironía y distancia. Cuando Denise Dumas le preguntó si se saludarían si se cruzaran, fue categórica: “Yo saludo a todo el mundo. No dejo de saludar a nadie, al contrario”.

Nazarena Vélez, presente en el panel, interpretó el gesto desde otro ángulo: “Lo está haciendo por el hijo. Está el hijo en el medio”. Araceli la escuchó, la saludó con afecto y amplió la respuesta: “Por mi hijo, y por nosotras también. Y por Adrián también, en un punto”. Una frase que resume bien el espíritu de esta nueva etapa.

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El proceso que llevó a este momento no fue de un día para el otro. Araceli contó que todo empezó en enero, cuando decidió mandarle un mensaje a Suar después de años sin hablarse. “Un día baja la ficha, el corazón y la mente hacen un click. Le mandé un ‘hola’ a Adrián, pensando en si me responde, avanzo para reconciliar. Empezó una conversación maravillosa”, relató en declaraciones previas. El detonante, según ella misma explicó, fue su paso por el programa de Mirtha Legrand, donde se quebró en llanto al hablar del pasado. “A partir de lo de Mirtha, que fue lo peor, empecé a hacer un trabajo muy intenso”, reconoció.

“Yo saludo a todo el mundo. No dejo de saludar a nadie, al contrario”, aseguró Araceli González sobre la posibilidad de tener un acercamiento con Griselda Siciliani

El resultado de ese trabajo se vio en el estreno de Sottovoce, la obra en la que participa Suar junto a Lorena Vega, Carla Peterson y Fernán Mirás. Araceli fue con sus hijos, y la velada incluyó una cena posterior en la que el propio Toto, el hijo que tiene con Suar, brindó con humor: dijo que sus padres iban a volver a vivir juntos y rompió la tensión de la mesa. “No lo podía creer cuando cenamos, Adrián es muy gracioso y desplegó sus alas”, contó Araceli.

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Sobre Suar, la actriz fue directa: “Lo noto muy bien. Estar enamorado te hace bien”, dijo, en referencia a la relación de él con Rocío Robles. Y cerró con una frase que sintetiza el tono de esta nueva etapa: “¿Cuántas vacaciones nos quedan para correr por la playa, Adrián? No pedimos más”.

El único nombre que no apareció en el estreno fue el de Fabián Mazzei. Araceli explicó su ausencia con naturalidad: ese día él tenía la presentación de Disney y, además, “vamos de a poco”. Mazzei, que acompañó a Araceli durante casi veinte años y siempre habló bien de Suar frente a su hijo, sabe de este proceso desde el inicio. “Obviamente, todo esto mi pareja lo sabe y él quiso que estemos reconciliados desde el día uno”, aclaró González. Sobre los rumores de crisis en la pareja, fue tajante: “No estamos en crisis. Estamos en el mejor momento. Sabíamos que podía pasar esto”.

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