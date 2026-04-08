¿Una sola sesión de terapia puede aliviar la ansiedad y la depresión?

La terapia de sesión única emerge como una alternativa eficaz ante el aumento de costos y listas de espera en salud mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una única sesión de terapia puede ser decisiva para quienes enfrentan dificultades emocionales cotidianas o problemas persistentes, según revela una investigación reciente.

En un mundo donde cada vez más personas buscan soluciones puntuales, como la terapia de sesión única, especialmente cuando se requiere apoyo inmediato y eficaz.

Según la Sociedad de Psicología Británica uno de los primeros terapeutas que practicó la terapia de sesión única (TSU) fue Sigmund Freud. El pionero del psicoanálisis realizó dos conocidos tratamientos de sesión única y con el famoso compositor Gustav Mahler en 1910.

Alfred Adler, Milton Erickson y Albert Ellis fueron pioneros en el uso de sesiones de terapia única pero no fue hasta 1990 que el campo de la TSU comenzó a consolidarse.

Especialistas advierten que, aunque la terapia puntual es útil, casos crónicos requieren atención convencional y evaluación de riesgo de autolesión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio dirigido por Jessica Schleider, profesora de psicología en la Universidad de Northwestern y fundadora del Lab for Scalable Mental Health, analizó 415 ensayos clínicos y concluyó que, en la mayoría de los casos, las intervenciones de sesión única redujeron trastornos de salud mental como la depresión y la ansiedad tanto en adolescentes como en adultos.

Schleider explicó en AP que la sesión única se ha vuelto cada vez más común como una forma de subsanar las deficiencias en el acceso a la atención de la salud mental y la necesidad es mayor que nunca.

La especialista señaló que existe una brecha insalvable entre la oferta de profesionales y las necesidades de la sociedad: “Aunque duplicáramos milagrosamente el número de expertos entrenados de la noche a la mañana, no estaríamos ni cerca de cubrir la demanda de atención en salud mental”, dijo a AP.

De todas formas, Schleider puntualizó que no cree que las intervenciones de una sola sesión deban reemplazar ningún otro tipo de apoyo que ya existe en el ecosistema de atención de salud mental.

“Pero sí creo que las intervenciones de una sola sesión, debido a su escalabilidad, especialmente las digitales y autoguiadas, están realmente preparadas para llenar esos vacíos no cubiertos en el sistema de atención de salud mental que los tratamientos de alta intensidad, como la psicoterapia semanal impartida por profesionales, nunca fueron diseñados para abordar”, dijo.

Cómo se realizó el estudio

Estudios demuestran que una única visita terapéutica puede disminuir síntomas de depresión y ansiedad en adolescentes y adultos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un metaanálisis previo dirigido por Schleider afirmó que, en 50 ensayos controlados aleatorios que evaluaron a 10.000 jóvenes, las intervenciones de una sola sesión redujeron significativamente los problemas de salud mental, incluyendo la depresión y la ansiedad.

“Esto me sorprendió mucho, porque como psicoterapeuta estoy capacitada para brindar tratamientos que duran semanas, meses o incluso años. Pero desde ese metaanálisis, me he propuesto encontrar la manera de optimizar y aprovechar al máximo el primer, y a menudo último, encuentro clínico al que alguien pueda tener acceso”, dijo Schleider en un comunicado de Northwestern Medicine.

Animados por estos hallazgos, la experta y su equipo llevaron a cabo una revisión general, sintetizando todas las investigaciones disponibles sobre intervenciones de sesión única para problemas de salud mental y la participación en servicios tanto en jóvenes como en adultos.

Los científicos identificaron 24 revisiones sistemáticas de intervenciones de salud mental y conductual de sesión única, que incluyeron 415 ensayos clínicos. De las 24 revisiones sistemáticas identificadas, encontraron que el 83 por ciento reportó efectos positivos de las intervenciones de sesión única para uno o más de los siguientes trastornos: ansiedad, depresión, problemas de externalización, trastornos alimentarios, consumo de sustancias y participación o adherencia al tratamiento.

La sesión única se basa en identificar un problema puntual y generar un plan de acción concreto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Schleider expresó su esperanza de que estos hallazgos impulsen la utilización de las intervenciones de sesión única en la atención de la salud mental y sirvan de base para la creación e implementación de nuevas medidas de política pública.

“Si dedicas tu primera sesión con alguien exclusivamente a diagnosticar, pierdes la oportunidad de aprovechar ese primer y posiblemente último encuentro para hacer algo que realmente les ayude”, dijo Schleider. “Un ejemplo de la dirección política que esperamos seguir es la creación de nuevos códigos de reembolso para que las intervenciones de una sola sesión puedan ser ofrecidas de manera sostenible por las clínicas que aceptan seguros, de modo que puedan brindar un apoyo más flexible a las personas fuera del flujo de trabajo tradicional de los servicios clínicos”.

Cómo funciona una sesión única

La opción de sesión única atrae a quienes buscan flexibilidad, resultados rápidos o son escépticos con los tratamientos prolongados (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Mental Health Academy define la terapia de sesión única como un encuentro terapéutico estructurado diseñado para lograr resultados medibles en una sola sesión. Si bien se pueden ofrecer sesiones de seguimiento si es necesario, la filosofía que la guía es tratar cada sesión como potencialmente completa en sí misma. La terapia de sesión única se centra en los problemas que presenta el paciente, ofreciendo soluciones o estrategias inmediatas en lugar de realizar exploraciones prolongadas.

Según Sharon Thomas, psicóloga y directora del programa de terapia de sesión única del Ross Center en Washington D.C., en este formato ambos, paciente y terapeuta, comparten la expectativa de lograr un cambio significativo en la vida del paciente y ver mejoras en su autodominio y síntomas en una sola visita.

El profesional se concentra en un asunto puntual en lugar de evaluar la historia personal completa del consultante. Al final de la intervención, la persona se retira con un plan de acción escrito para seguir gestionando el problema.

Thomas aclaró que “no todo el mundo quiere hablar de traumas infantiles. Esta modalidad se enfoca totalmente en lo que el paciente necesita abordar en ese momento”.

Entre los coautores del estudio citado se encuentran Juan Zapata, doctor en filosofía, profesor adjunto de investigación en Ciencias Sociales Médicas en la División de Ciencias de la Intervención, y Erica Szkody, doctora en filosofía , profesora adjunta de investigación en Ciencias Sociales Médicas.