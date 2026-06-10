Dalma habló sobre los audios de Leopoldo Luque en el juicio por la muerte de Diego Maradona: “Trató de menospreciarme”

La hija del Diez contó la dura jornada que vivió el día anterior (Video: DDM/ América TV)

El juicio por la muerte de Diego Maradona sumó un duro capítulo cuando le tocó a Dalma Maradona declarar durante 3 horas en el día de ayer. Este miércoles la actriz en DDM (América TV) se refirió al movilizante día y la conmoción que sufrió luego de escuchar los audios de Leopoldo Luque.

Dalma relató cómo vivió el impacto de escuchar insultos y cuestionamientos directos hacia su persona y la labor del equipo médico que atendió a su padre. “El día de ayer fue durísimo porque esta es la segunda vez que sucede mi declaración y con todo lo que eso implica”, afirmó la hija de El Diez, dejando en claro que su estado anímico estuvo atravesado por la crudeza de las pruebas presentadas en el tribunal.

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La exposición de los mensajes de Luque, sumada a la presión judicial y mediática, llevaron a la hija de Claudia Villafañe a expresar con firmeza su postura y a detallar el dolor que generó revivir uno de los momentos más difíciles de su vida. La audiencia brindó un nuevo vistazo al detrás de escena del proceso que busca dilucidar las responsabilidades médicas en torno al fallecimiento del exfutbolista.

“Que él hable así de mí, habla de quién soy yo. Él nunca me cerró, nunca me gustó, ni como médico, ni como persona”, aseveró Dalma Maradona en DDM (REUTERS/Cristina Sille)

Durante la audiencia, el tribunal reprodujo varios audios que Leopoldo Luque habría enviado a allegados tras la operación por el hematoma subdural de Diego. En uno de esos mensajes, Luque se refirió a Dalma con insultos: “Esta gorda es una pel…, desagradecida, el papá estaba muerto en la casa y no lo iba ni a ver, sino lo agarraba yo y lo llevaba a una clínica este tipo se cag… muriendo”. El impacto de estas palabras fue inmediato. Dalma no pudo contener las lágrimas ante la sala.

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La difusión de estos audios formó parte de las pruebas que buscan determinar si existieron negligencias o faltas graves en la atención médica de Maradona. En el ciclo de Mariana Fabbiani contó cómo al escuchar cómo se referían a ella y a su hermana, el dolor se mezcló con la certeza: “Que él hable así de mí, habla de quién soy yo. Él nunca me cerró, nunca me gustó, ni como médico, ni como persona”, sostuvo. La actriz remarcó que su relación con su padre se forjó mucho antes de la llegada de Luque y defendió su accionar: “Lamentablemente, yo no era la única que decidía quién era el médico de mi papá. Ni siquiera era yo la que le pagaba el sueldo”.

Leopoldo Luque y Diego Maradona

En otro fragmento, Luque también apuntó contra Gianinna Maradona, lo que generó una reacción desesperada en la hermana de Dalma durante el desarrollo de la jornada judicial.

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“Cuando uno va con la verdad, la verdad es que estoy muy tranquila”, expresó al recordar que esta fue la segunda vez que debió comparecer ante los jueces. La actriz enfatizó que, a pesar del sufrimiento, es fundamental contar su versión para que los magistrados comprendan cómo fueron las cosas: “Siempre es duro porque uno vuelve a ese momento, vuelve a ese año, a ese lugar, a ese momento que obviamente nunca quería que pase”.

En su testimonio, Dalma se refirió a la reacción social y mediática que generaron los audios: “Mucha gente dice: ‘Bueno, pero que te trate mal en un audio no quiere decir que haga mal su trabajo’. Lamentablemente los audios hablaban de su trabajo también y de su paciente”. La actriz remarcó que, para ella, la falta de respeto y el descuido en los mensajes evidencian la falta de profesionalismo en la atención del ídolo del fútbol.

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“La defensa de Luque trata de menospreciarte, de hacerte sentir mal, de echarte la culpa”, aseguró la actriz contra el médico (RSFotos)

Según describió, la defensa de Luque buscó incomodarla y menospreciarla durante las preguntas, pero aseguró sentirse bien preparada por su representante legal, Fernando Burlando, y su equipo. “Tratan de menospreciarte, de hacerte sentir mal, de echarte la culpa”, resumió la actriz. En varias oportunidades, Dalma remarcó que la hostilidad fue evidente, incluso cuando se le cuestionó por qué no buscó un médico clínico para su padre: “Básicamente porque yo no soy médica, ese es tu trabajo”.

Uno de los puntos más delicados de la declaración giró en torno a los controles médicos y las decisiones adoptadas por el equipo de salud. Dalma y Mariana Fabbiani coincidieron en la indignación que genera la falta de controles y la actitud de los profesionales involucrados. La actriz recordó audios en los que los miembros del equipo decían: “Bueno, yo me tomo una semana y vuelvo a la otra semana a ver qué pasa”. La ausencia de monitoreo y el desinterés por el estado de Diego Maradona fueron ejes centrales del reclamo de la familia.

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