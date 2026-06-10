En sus propias aguas, el Reino Unido mata accidentalmente 120 toneladas de tiburones y rayas protegidos por año

La evaluación nacional documentó muertes anuales de marsopas, aves marinas, focas y cetáceos por enredos en artes para capturas comerciales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pesca incidental, conocida como bycatch, causa cada año la muerte de miles de especies marinas protegidas en aguas del Reino Unido, según el primer análisis nacional realizado por la organización ambiental Wildlife and Countryside Link (WCL). El estudio, citado por el periódico británico The Guardian, expone que delfines, ballenas, aves marinas, focas y tiburones quedan atrapados y mueren en redes y artes de pesca dirigidas a otras especies comerciales.

La investigación, titulada “Hidden in the haul: The true scale of bycatch”, estima que más de 1.000 marsopas y delfines comunes, al menos 10.000 aves marinas y cerca de 500 focas pierden la vida anualmente como resultado de la actividad pesquera. La cifra incluye también la muerte de seis ballenas jorobadas y 30 ballenas minke por enredos en sogas de pesca, así como la captura de más de 1.000 salmones atlánticos en peligro y unas 120 toneladas de tiburones, rayas y mantarrayas protegidas.

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La organización advirtió que “el alcance de la destrucción que revela este informe es impactante, con animales muriendo de formas innecesarias y terribles”, según el director ejecutivo de la entidad, Richard Benwell, en declaraciones recogidas por The Guardian.

El reporte subraya que la magnitud real del bycatch podría ser mucho mayor, ya que solo una fracción de la flota pesquera británica monitorea este fenómeno. Por ejemplo, apenas el 0,05% de los barcos de dragado cuenta con sistemas de control, lo que limita la precisión de las estimaciones.

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Artes de pesca y especies más afectadas

Un análisis revela que la pesca incidental en el Reino Unido causa la muerte de miles de especies marinas protegidas anualmente, incluyendo delfines, aves marinas, focas y tiburones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los métodos de pesca analizados, las redes de enmalle representan el mayor riesgo para las aves marinas como frailecillos, alcatraces y araos, que quedan atrapados y mueren ahogados al sumergirse en busca de alimento. Según datos de BirdLife International, estas redes causan cerca de 400.000 muertes de aves marinas a nivel mundial cada año.

La pesca con redes de arrastre y el uso de sogas entre nasas en Escocia provocaron la muerte de ballenas y otras especies de gran tamaño. El informe enfatiza que los cetáceos muertos por bycatch son una de las razones por las que el Reino Unido no cumple sus obligaciones legales para alcanzar un buen estado ambiental en parte de sus mares.

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El documento señala que las embarcaciones extranjeras que operan en aguas británicas no fueron incluidas en el análisis, lo cual sugiere que el panorama podría ser aún más grave. Además, la mayoría de los casos de bycatch permanece oculta o no es reportada, dificultando la implementación de soluciones efectivas.

Reclamos y propuestas de mitigación

La actividad pesquera británica la pérdida de cerca de 500 focas, seis jorobadas y 30 minke, además de 120 toneladas de elasmobranquios protegidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las organizaciones que integran la WCL solicitan al gobierno británico medidas más estrictas para controlar el bycatch. Entre las propuestas figura la adopción de monitoreo electrónico obligatorio en todas las embarcaciones, incluidas las menores de 10 metros de eslora, responsables de una proporción considerable de capturas accidentales.

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Algunas iniciativas locales mostraron resultados positivos. En la bahía de Filey en Yorkshire, pescadores y conservacionistas colaboraron en el uso de redes más pesadas, lo que redujo el número anual de aves marinas atrapadas de 700 a apenas cuatro o cinco. En Escocia, la introducción de sogas lastradas entre nasas disminuyó el riesgo de enredos de ballenas.

El gobierno británico, a través de un portavoz del Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales (Defra), aseguró estar comprometido con la restauración de los ecosistemas marinos y anunció la puesta en marcha del programa Clean Catch, que utiliza monitoreo electrónico para recopilar datos y evaluar la eficacia de las medidas de mitigación.

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La responsable de conservación marina en The Wildlife Trusts, Ruth Williams, explicó al diario británico que “para muchos en la industria pesquera, el bycatch es un resultado indeseado y angustiante”, ya que estas especies cumplen un papel esencial en la salud de los mares y su desaparición puede alterar gravemente los ecosistemas.

La coalición conservacionista reclama que se avance en la modernización de las técnicas de pesca y que se refuercen los controles.