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Israel descartó el fin de la guerra contra Irán y advirtió sobre una respuesta “severa” ante nuevos ataques

El ministro de Defensa, Israel Katz, insistió en que su país mantendrá la presión sobre los grupos aliados de Teherán que operan en distintos puntos de Medio Oriente

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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, visitó la base aérea de Palmachim junto al ministro de Defensa, Israel Katz, y al jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir (EP/Archivo)
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, visitó la base aérea de Palmachim junto al ministro de Defensa, Israel Katz, y al jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir (EP/Archivo)

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó este miércoles que la confrontación militar con Irán está lejos de haber concluido y sostuvo que las fuerzas de su país mantienen plena capacidad para lanzar nuevas operaciones contra objetivos iraníes en caso de que se registren ataques contra el Estado hebreo.

Durante una ceremonia oficial de reconocimiento organizada por el Ministerio de Defensa, Katz se refirió a la reciente escalada regional y envió un mensaje de advertencia a Teherán.

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No debemos pensar que el trabajo está terminado. La campaña contra Irán está lejos de haber terminado”, declaró el funcionario ante los asistentes.

Sus palabras llegan después de varios días de tensión en Medio Oriente marcados por intercambios de ataques, amenazas cruzadas y movimientos militares en distintos frentes de la región. Aunque en las últimas horas no se registraron enfrentamientos de gran magnitud entre ambos países, las autoridades israelíes insisten en que la situación sigue siendo inestable.

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Katz señaló que Israel responderá con dureza ante cualquier nueva acción militar iraní.

Si Irán ataca a Israel, sufrirá un golpe severo, como el que le infligimos hace unos días”, afirmó. También aseguró que las Fuerzas de Defensa de Israel “están preparadas para atacar con gran fuerza en Irán” si las circunstancias lo requieren.

El ministro de Defensa, Israel Katz, insistió en que su país mantendrá la presión sobre los grupos aliados de Teherán que operan en distintos puntos de Medio Oriente (REUTERS/Archivo)
El ministro de Defensa, Israel Katz, insistió en que su país mantendrá la presión sobre los grupos aliados de Teherán que operan en distintos puntos de Medio Oriente (REUTERS/Archivo)

Las declaraciones reflejan la postura del gobierno israelí de mantener la presión sobre la República Islámica tras la reciente crisis entre ambos países. Si bien existieron versiones sobre la posible cancelación de una operación militar de gran escala contra territorio iraní, Katz dejó en claro que las capacidades ofensivas israelíes continúan disponibles y que la conducción política no considera cerrado el episodio.

El ministro también dedicó parte de su discurso a la situación en el Líbano, donde Israel mantiene operaciones contra Hezbollah. Según explicó, las fuerzas israelíes llevaron a cabo acciones contra integrantes de la organización terrorista en la ciudad costera de Tiro, en el sur libanés.

Katz aseguró que las operaciones permitieron actuar contra miembros de Hezbollah que operaban en un barrio de mayoría cristiana. De acuerdo con su versión, los residentes de esa zona comenzaron a regresar a sus viviendas después de que las fuerzas israelíes atacaran objetivos vinculados al grupo armado.

El funcionario aprovechó además para elogiar el desempeño de los militares israelíes en distintos escenarios de combate. Sostuvo que las tropas han infligido “golpes duros” a Hezbollah durante los últimos enfrentamientos y destacó la actuación de las unidades desplegadas tanto en territorio israelí como fuera de sus fronteras.

Las FDI iniciaron una operación extensa en la cresta de Beaufort y en el área del Nahal Saluki en el sur de Líbano (@IDFonline)
Las FDI iniciaron una operación extensa en la cresta de Beaufort y en el área del Nahal Saluki en el sur de Líbano (@IDFonline)

Las declaraciones del ministro se producen en un contexto de alta sensibilidad regional. El pasado fin de semana, Irán lanzó varias andanadas de misiles contra Israel como respuesta a bombardeos israelíes en Beirut. Teherán justificó esas acciones argumentando que los ataques contra la capital libanesa afectaban uno de los principales límites que había fijado para evitar una expansión del conflicto.

En respuesta, Israel llevó a cabo ataques contra objetivos iraníes y rechazó públicamente cualquier intento de vincular los acontecimientos del frente libanés con las decisiones militares adoptadas por Jerusalén. Katz ya había expresado esa posición el lunes, cuando aseguró que su país continuaría actuando en el Líbano pese a las advertencias formuladas por la República Islámica.

Desde entonces, ambos gobiernos han mantenido un intercambio de amenazas mientras observan de cerca la evolución de los acontecimientos en el norte de Israel y el sur del Líbano. Aunque Irán anunció la suspensión de sus ataques, las autoridades israelíes no han declarado el final de sus operaciones ni consideran cerrada la confrontación. Las palabras de Katz refuerzan esa postura y muestran que, para el gobierno israelí, la posibilidad de nuevas acciones militares contra Irán sigue sobre la mesa.

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