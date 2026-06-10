Riesgo país y regreso a los mercados: por qué la mejora de la calificación de deuda es una buena noticia, según los analistas

Los analistas coinciden en que la noticia podría reducir el riesgo país en el corto plazo. (Jaime Olivos)

La agencia financiera Standard & Poor’s (S&P) subió la calificación de la deuda argentina en moneda extranjera a largo plazo de CCC+ a B-, debido al avance del programa de austeridad fiscal y el aumento de compra de divisas por parte del Banco Central, entre otros factores. La decisión sigue a la mejora anunciada por Fitch Ratings a principios de mayo y los analistas anticipan que podría redundar en una baja del riesgo país y en un acercamiento a los mercados internacionales.

En su informe, S&P fundamentó la perspectiva estable en la expectativa de que el Gobierno mantenga el ajuste fiscal y que “el Banco Central aumentará sus reservas internacionales, sosteniendo el crecimiento económico y reduciendo la inflación”. La firma remarcó una menor vulnerabilidad económica y una mejora gradual en la liquidez externa, mientras el gobierno logra fondos emitiendo bonos en dólares, utilizando garantías de organismos oficiales y acuerdos con bancos globales.

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S&P advirtió que aún persisten desafíos y que “es probable que persistan tensiones en los próximos 12 a 18 meses que podrían afectar la estabilidad económica”, aunque considera que el gobierno podrá enfrentarlos “sin caer en default ni en un canje de deuda estresado, según nuestras definiciones”.

Sobre los fundamentos institucionales, la calificadora señaló que “el historial de inestabilidad macroeconómica y los cambios bruscos de política económica afectan la credibilidad y previsibilidad de las instituciones argentinas”. También destacó los avances legislativos del gobierno de Javier Milei, pero subrayó que “la estabilidad macroeconómica será clave para su implementación”.

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Standard & Poor's mejoró la perspectiva crediticia de la Argentina. (foto de Archivo)

S&P proyecta un crecimiento económico de 2,7% para 2026 y de cerca de 3% en los años siguientes, con desempeño dispar entre sectores: minería, energía y agro muestran crecimiento, mientras otros enfrentan dificultades. En el plano monetario, la agencia indicó que “el ajuste fiscal sostenido, junto con una política monetaria estricta, es el ancla del plan económico”. Aunque la acumulación de reservas se aceleró, advirtió sobre la vulnerabilidad a shocks adversos.

Entre los aspectos positivos, S&P resaltó el desarrollo de recursos energéticos no convencionales y los avances en la autonomía del Banco Central, que “podrían mejorar gradualmente la credibilidad de la política monetaria”. Concluyó que la mejora en la calificación “equilibra los riesgos derivados de vulnerabilidades económicas persistentes con los resultados fiscales positivos y otras medidas que mejoran la liquidez del Estado”.

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En diálogo con Infobae, Fernando Marull, titular de la consultora FMyA, destacó que las tres calificadoras -Fitch Ratings, S&P y Moody’s-, “ya van dos y eso es positivo para que le dé un empujón a los bonos y que baje un poco más el riesgo país”.

“Con esto, se puede acercar a 450 puntos básicos solamente por este efecto. Segundo, S&P era la más reacia y se convenció. La pregunta es por qué se convenció de mejorar la nota. Un poco por la compra de reservas, los nuevos préstamos que están cubriendo los bonares que está colocando el Tesoro”, opinó Marull.

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Y continuó: “Tercero, eventualmente, los nuevos financiamientos que aparezcan del Tesoro Nacional como para cubrir parte de los vencimientos de 2026 y 2027. Además de todo, los equilibrios macro que vienen reconociendo, pero es más por la parte de que les gusta cómo se descomprimió el tema de la acumulación de dólares y el nuevo financiamiento. Así que es muy positivo”.

Fitch Ratings había mejorado la nota de deuda de la Argentina a comienzo de mayo. (REUTERS/Reinhard Krause)

Coincidió Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos, al señalar que este tipo de noticias ayudan a reducir el riesgo país. “Las calificadoras a veces llegan un poco tarde, tanto para revisar al alza como para revisar a la baja, pero el hecho de que se den estas revisiones consolidan lo que pueda estar pasando”.

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“El proceso de baja del riesgo país va más allá de lo que diga la calificadora. Tiene que ver con la política fiscal y la mejora en la política macroeconómica en general. Desde el punto de vista financiero me parece que este año ya arrancó mejor, sobre todo por el tema de la compra de reservas, y de alguna forma es como que las calificadoras ahora lo ven y validan la mejora”, sumó.

En tal sentido, Tiscornia consideró que la calificación B- responde a que a la Argentina “la condena mucho su pasado de inestabilidad macroeconómica y de incertidumbre política y que obviamente, si bien estamos acumulando reservas, falta tener más reservas”. “Veremos si mueve para abajo la aguja del riesgo país”, acotó.

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A su turno, Gabriel Caamaño, economista de la consultora Outlier, expresó que la mejora en la calificación de la deuda argentina “es una buena noticia porque abre la puerta a que haya más flujo externo en deuda”.

“Hay que ver hasta qué punto el mercado no lo venía anticipando también y puede ser que parte de la noticia ya estuviera precios. Está bien porque hasta altura Macri tenía una mejora más rápida y este Gobierno tiene equilibrio fiscal y Macri no, además de pagar todo. Este contexto internacional es más adverso ahora en materia de tasas, además. Nos pone más cerca del objetivo, que es volver al volver los mercados para terminar de normalizar la macro. Falta una calificadora más de las tres, pero tener dos con mejora de nota es muy positivo”, ponderó Caamaño.

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Desde la perspectiva de Matías de Luca, jefe de Research de Parakeet, “algo viene estando metido en precios en el mercado, mientras que las calificadoras se mueven más lento, pero que las expectativas se convaliden con las noticias es lo relevante”.

“Con 2 de 3 calificadoras que nos suben el rating de CCC a B- , Argentina deja de ser deuda en distress (muy alto riesgo de default) a ser un riesgo ‘especulativo’ si se quiere, pero con capacidad de pago. Eso incluso habilita a que inversores institucionales compren deuda argentina que antes no podían. Por lo que puede significar una afluencia de plata significativa que empuje un poco más el riesgo país a la baja y le facilite al Gobierno refinanciar su deuda en dólares“, argumentó de Luca.

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El analista financiero, Christian Buteler, sostuvo que la decisión de S&P de revisar al alza del rating soberano del país “es una buena noticia”. “Objetivamente, mejorar la calificación siempre es algo es algo positivo, sobre todo para un país como la Argentina, que necesita tanto llegar a un nivel de riesgo país que nos permita rolear la deuda a una tasa razonable. Está claro que mejorar la calificación acerca hacia ese hacia ese objetivo. Sin ninguna duda es una muy buena noticia”, manifestó.

Al mismo tiempo, un informe de Balanz remarcó que la suba de la calificación financiera se sustenta en una mayor liquidez para repagar la deuda y en el equilibrio fiscal. “¿Por qué es importante? La mejora en el rating crediticio puede ayudar a bajar el riesgo país. Fondos institucionales que solo pueden invertir en bonos soberanos con calificación B- o superior ahora podrían aumentar su exposición a Argentina“, indicó.

En paralelo, Agustín Etchebarne, director general de la Fundación Libertad y Progreso, apuntó que “no es un punto de llegada” sino “una confirmación de dirección: superávit fiscal, caída de la inflación, normalización macro y recuperación de credibilidad. La Argentina vuelve lentamente al mundo del crédito”.

Por último, Andrés Reschini, de la consultora F2, le dijo a Infobae: “Desde ya que toda mejora en el rating crediticio es una buena noticia. Con la upgrade de S&P Global Argentina se empareja con Ecuador pero a diferencia de este, el primero tiene alrededor de 100 puntos de riesgo país más".

“Si bien puede que esta noticia genere alguna mejora en la deuda soberana local en moneda extranjera creo que la incertidumbre sobre qué pasará luego del mandato de Javier Milei sigue limitando el efecto del upgrade“, concluyó Reschini.