Denunciaron al portero de un jardín de infantes de Rosario señalado por el abuso de un nene de 4 años

Denunciaron al portero de un jardín de infantes por abuso sexual de un nene de 4 años

El portero del jardín de infantes N° 261 “Paulo Freire” fue detenido durante este miércoles después de haber sido escrachado en el barrio Empalme Graneros, en la zona noroeste de Rosario. Todo se inició por la denuncia de una mamá de un menor de 4 años que lo señaló por haber abusado sexualmente de él. Por el caso, hubo un reclamo de las familias frente a la institución y todo terminó en un violento enfrentamiento con directivos y las fuerzas de seguridad.

El detenido en cuestión fue identificado con las iniciales R. A. L. y tiene 55 años. En ese marco, tuvo que ser asistido en la Comisaría 10a por un médico debido a golpes que recibió de los padres que fueron al establecimiento educativo.

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La tensa situación que se vivió durante toda la mañana de este miércoles, y parte del mediodía, producto de la grave denuncia sumada a la falta de respuestas de autoridades del Ministerio de Educación, hizo que la violencia escale cuando padres y madres buscaron al acusado en el jardín ubicado en Cabal y La República para golpearlo.

Una vez que el portero fue esposado por el Comando Radioeléctrico, los adultos exigieron una reunión con la directora y con personal del Ministerio de Educación, ya que el denunciado supuestamente también habría trabajado en una escuela primaria situada a la vuelta, en La República y Ottone, aunque oficialmente eso no fue confirmado. Golpearon las puertas y se enfrentaron a la Policía, que comenzó a recibir refuerzos del Cuerpo Guardia Infantería.

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Los padres de los menores se presentaron en la puerta del establecimiento, agredieron a las maestras y se enfrentaron con la policía

Los testimonios de madres y padres de niños del jardín indicaron que, sumado al caso denunciado, habría más menores abusados por el detenido. No obstante, desde el Ministerio Público de la Acusación aclararon a Infobae que solo hay registro de una presentación –radicada ante la Comisaría de la Mujer– por un solo hecho, que es el que habría tenido lugar este martes y que desató toda la escena de tensión de hoy.

La fiscal Antonela Valente, de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, dispuso que se tomen testimonios a Fabiana M., madre de la víctima. A su vez, un equipo interdisciplinario de psicólogas interviene para tratar de reunir la mayor cantidad de información posible de los niños.

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Valente ordenó a la Policía de Investigaciones que realice un relevamiento en la escuela y en el jardín para identificar a personal docente y no docente al que se le pueda tomar testimonio. Se aguardará el resultado de todas las medidas solicitadas para definir la situación procesal del portero, que mientras tanto permanecerá alojado en la seccional de la zona norte.

En paralelo, tres mujeres policías resultaron heridas producto de las trompadas y piedrazos que arrojaron padres y madres de los nenes del jardín que se enfrentaron a todos los uniformados presentes. En total fueron aprehendidos tres adultos por esas agresiones, pero ya recuperaron la libertad.

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Por su parte, desde el Ministerio de Educación santafesino se informó que se inició un sumario administrativo al hombre de 55 años, a quien separaron de su trabajo en función de la gravedad del caso en el que está sindicado.