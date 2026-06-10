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Una estrella de Hollywood visitó el entrenamiento de Brasil y aseguró que la Canarinha ganará el Mundial 2026

El ganador del Óscar al Mejor Guión Adaptado en 2019 llegó como invitado de la CBF, el mismo día en que el plantel le rindió homenaje a Carlo Ancelotti por su cumpleaños número 67

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En el día del cumpleaños de Ancelotti, el director de cine pasó por el entrenamiento y sostuvo que la canarinha será la próxima campeona del mundo

Spike Lee, el director de cine ganador del Óscar, se presentó este miércoles en el centro de entrenamiento de la selección de Brasil en Morristown, Nueva Jersey, con la camiseta y la gorra de la Canarinha puestas, y ante los periodistas fue directo: “Quiero que Brasil gane”.

La visita del cineasta de 69 años al Columbia Park Training Facility coincidió con una jornada que ya tenía su propio protagonismo: el plantel del pentacampeón del mundo le rindió homenaje a su entrenador, el italiano Carlo Ancelotti, quien cumplió 67 años. Convocado por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) como invitado especial de los patrocinadores, Lee se unió a una tarde que mezcló el trabajo con la celebración, a tres días del debut de Brasil en el Mundial de Norteamérica 2026 ante Marruecos.

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El director de El infiltrado del KKKlan —película por la que obtuvo el Óscar al Mejor Guión Adaptado en 2019— se instaló en una grada reservada para los invitados especiales y observó la práctica desde allí. Su presencia no pasó inadvertida: rodeado de periodistas, habló de fútbol con la misma convicción con la que suele hablar de cine. Sobre Neymar, el goleador histórico del Scratch con 79 tantos, fue categórico: “Ese es mi hombre”. Y cuando le preguntaron por Vini Jr., señaló su ropa —la camiseta verde y amarilla de Brasil— y respondió con una pregunta retórica: “¿De qué color es mi ropa? ¿Qué piensas?”.

Spike Lee, invitado por la CBF, observó el entrenamiento desde una tribuna reservada para los patrocinadores de la selección brasileña (AFP)
Spike Lee, invitado por la CBF, observó el entrenamiento desde una tribuna reservada para los patrocinadores de la selección brasileña (AFP)

Lee, fanático declarado de los New York Knicks, tenía además otro partido en mente esa noche. “Estoy aquí solo por el entrenamiento, ¡tengo un juego que ver esta noche!”, dijo entre risas, en referencia al cuarto partido de las Finales de la NBA entre los Knicks y los San Antonio Spurs. Cuando le preguntaron si los Knicks ganarían en cinco o seis juegos, respondió sin dudar: “Seis. Es mejor en casa”.

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La práctica estuvo abierta a la prensa durante casi 20 minutos. Antes de que comenzaran formalmente los trabajos con balón, todos los jugadores —con excepción de Neymar— formaron un pasillo para festejar el cumpleaños de Ancelotti.

El técnico lo atravesó a trote mientras sus dirigidos lo golpeaban suavemente en la espalda. Tras superar el corredor, se lo vio acomodarse el cabello y levantar un balón amarillo con una sonrisa, antes de dar inicio a los ejercicios de calentamiento.

La ausencia de Neymar en el campo fue la nota más esperada de la jornada. El delantero atraviesa la recta final de su recuperación de una lesión muscular en la pantorrilla derecha, sufrida en mayo, y no trabajó con el grupo. Se da por descontado que no estará disponible para el estreno del sábado ante Marruecos en East Rutherford, Nueva Jersey, aunque el cuerpo técnico espera contar con él para el segundo partido del Grupo C, frente a Haití el 19 de junio.

Carlo Ancelotti cumplió 67 años durante la práctica, sus jugadores le hicieron un pasillo y lo recibieron con palmadas suaves en la espalda (Reuters/Caean Couto)
Carlo Ancelotti cumplió 67 años durante la práctica, sus jugadores le hicieron un pasillo y lo recibieron con palmadas suaves en la espalda (Reuters/Caean Couto)

Según informó la cadena brasileña Globo Esporte, en ocasiones, Ancelotti alineó la línea defensiva con Danilo, Gabriel Magalhães, Marquinhos y Alex Sandro, lo que indicaba que los laterales del Flamengo serían titulares. Los puestos de lateral son inciertos, con Ibáñez y Douglas Santos también compitiendo por un lugar.

Más adelante, el escenario probable es que Brasil alinee a Casemiro y Bruno Guimarães; Lucas Paquetá, Raphinha, Vini Jr. y Matheus Cunha. Sin embargo, el miércoles Luiz Henrique, Gabriel Martinelli, Igor Thiago y Endrick también fueron puestos a prueba en esa posición.

Aún quedan dos sesiones de entrenamiento antes del partido contra Marruecos, en el que se espera que Ancelotti confirme la alineación. La probable alineación titular de Brasil para su debut en el Mundial es: Alisson, Danilo, Gabriel Magalhães, Marquinhos y Alex Sandro; Casemiro y Bruno Guimarães; Lucas Paquetá, Raphinha, Vini Jr y Matheus Cunha.

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