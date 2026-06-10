Sociedad

Se incendió una casa en el norte de Córdoba: el dueño de la vivienda quedó atrapado en las llamas y murió

Los bomberos de la provincia lograron rescatarlo inconsciente y con vida, pero falleció minutos más tarde. Aún se investiga qué originó el fuego

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Los bomberos rescataron con vida pero inconsciente al hombre atrapado en la vivienda incendiada de Córdoba, aunque murió minutos después
Los bomberos rescataron con vida pero inconsciente al hombre atrapado en la vivienda incendiada de Córdoba, aunque murió minutos después

Un hombre mayor de edad murió tras un incendio que consumió parte de una vivienda en barrio Argüello Norte, en la ciudad de Córdoba, durante la madrugada de este miércoles. El siniestro se registró en calle Ítalo Bizzio al 7400 y movilizó a efectivos policiales y de Bomberos. La víctima fatal logró ser rescatada con vida, pero finalmente falleció a los minutos.

Según informó la Policía de Córdoba, el foco ígneo se habría originado en una de las habitaciones del inmueble, donde un colchón resultó alcanzado por las llamas, momento en que la situación comenzó a agravarse. Las causas exactas del inicio del fuego aún no fueron determinadas y permanecen bajo investigación por las autoridades.

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Ante el avance del siniestro, los bomberos se desplegaron en el lugar y lograron sofocar las llamas. Al ingresar al interior de la vivienda, el personal encontró a la víctima inconsciente. De acuerdo con la información oficial a la que accedió Infobae, el hombre fue rescatado del interior del inmueble con vida, aunque en estado crítico.

La intervención de un servicio de emergencias, que llegó al lugar tras el rescate, no logró revertir el cuadro del afectado. El personal de ese servicio constató el fallecimiento de la víctima en el sitio.

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La Policía de Córdoba informó que el hecho se encuentra bajo investigación a fin de establecer las circunstancias que desencadenaron el incendio.

Murió una jubilada en un incendio de su casa de Berisso

Dos camiones de bomberos rojos con las inscripciones 'Voluntarios Berisso' y 'Bomberos Voluntarios Berisso' estacionados en un terreno de tierra y pasto
Otro incendio en una casa de Berisso provocó la muerte de una jubilada de 86 años en un domicilio de la calle 166 entre 12 y 13 (0221)

Una mujer de 86 años murió semanas atrás luego de un incendio que arrasó su vivienda en Berisso, partido de la provincia de Buenos Aires. El siniestro se registró en un domicilio de la calle 166, entre 12 y 13, donde las llamas se desataron pasado el mediodía y pusieron en alerta a todos los servicios de emergencia del área.

El fuego se inició cerca de las 14:00, en una de las habitaciones de la casa. En cuestión de minutos, una espesa columna de humo comenzó a escapar por puertas y ventanas de la propiedad, señal que encendió las alarmas entre los vecinos del barrio.

Ante la dimensión que tomaba el fuego, varios residentes de la zona decidieron actuar sin esperar la llegada de los equipos especializados. Con baldes de agua y extintores, intentaron frenar el avance de las llamas y evitar que el incendio se extendiera a las propiedades aledañas, mientras otros vecinos realizaban llamadas a los servicios de emergencia para reportar el hecho, según detalló el portal 0221.

Al cabo de pocos minutos, una dotación de Bomberos Voluntarios del cuartel de Berisso llegó al lugar. Los efectivos lograron contener el incendio y evitaron que el fuego alcanzara otras habitaciones de la vivienda y las casas linderas. No obstante, al acceder a la habitación donde se había originado el siniestro, los rescatistas encontraron a la mujer sin signos vitales. La víctima se hallaba sola en el domicilio al momento del hecho.

El Comando de Patrullas también se desplegó en la escena para apoyar el operativo y asegurar el perímetro del lugar. Por su parte, el personal del SAME que se hizo presente en el domicilio constató la muerte de la mujer: las lesiones derivadas de la inhalación de humo y las quemaduras resultaron de tal gravedad que no fue posible intentar ninguna maniobra de reanimación.

Las autoridades pusieron en marcha las pericias técnicas necesarias para establecer si el origen del fuego se vincula a un fallo en la instalación eléctrica, al uso de algún artefacto de calefacción o a alguna otra circunstancia accidental producida dentro de la habitación afectada. La fiscalía de turno tomó intervención en el caso y aguarda los resultados de dichos análisis para esclarecer cómo comenzó el siniestro.

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