Maxi López contó cómo pasó de la guerra con Wanda Nara a tener una relación cordial: “Nos llevó un tiempo”

El exparticipante de MasterChef Celebrity habló de la evolución de su relación con su exmujer (Video: Valet Parking-La Casa Streaming)

Maxi López se sentó en el piso de Valet Parking (La Casa Streaming) y habló sin filtros sobre dos temas que marcaron su vida en los últimos años: la reconciliación con Wanda Nara tras una década de conflicto y la decisión de dejar Ginebra para instalarse en la Argentina. Lo que contó trazó un recorrido que va del orgullo al pragmatismo, y de la distancia al reencuentro.

El punto de partida fue la pregunta de Chechu Bonelli sobre la clave para superar un vínculo tan complejo, en especial porque ella está pasando por un momento similar. Maxi no dudó en señalar lo primero que ordenó sus prioridades: “Nosotros teníamos hijos de por medio.” Eso, dijo, fue lo que en algún momento lo llevó a entender que había que cambiar de postura. La imagen que usó para describirlo vino de lejos: una frase que le había dejado su padre años atrás. “A veces uno al orgullo, y todo eso que lleva, lo tiene que hacer un bollito”, explicó. Un consejo simple que tardó tiempo en aplicar, pero que terminó siendo la base de todo lo que vino después.

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El quiebre real llegó con el diagnóstico de leucemia de Wanda. En ese momento, Maxi estaba en Inglaterra con su pareja Daniela Christiansson y su hija recién nacida, que tenía apenas seis meses. Aun así, no dudó. “Nada, tengo que ir, porque aparte quiero estar con los chicos, porque esto va a ser una bomba”, le dijo antes de tomar el vuelo. Ya le había pasado antes que otras situaciones difíciles explotaran justo cuando él no estaba cerca de sus hijos, y no quería que se repitiera. Resumió su lógica con pocas palabras: “Mirá, voy, estoy, por lo menos para estar con los chicos, porque es un tema heavy y vuelvo.”

Ese gesto fue el inicio de un proceso que, según admitió, no fue para nada lineal. “Bajamos armas y nos llevó un tiempo”, reconoció. El camino tuvo idas y vueltas, momentos de tensión y pequeños avances. Una de las decisiones que más pesó en ese recorrido fue la de no devolver los golpes ante cada comentario o provocación: “Una decisión de no atacar más. Si bien cada tanto había un ataque, nunca responder.” No lo presentó como algo que surgió naturalmente. Lo definió sin adornos: “Eso es una postura elegida, trabajada.”

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El exfutbolista contó por qué decidió volver al país junto a su pareja y dos hijos (Video: Valet Parking-La Casa Streaming)

El pedido de Wanda de que volviera al país no fue nuevo ni espontáneo. Durante varios años, la modelo le había repetido la misma frase: “Yo te necesito que me ayudes, que estés a mi lado, ayudame con los nenes. Venite a vivir a Argentina.” Maxi escuchaba, pero en ese entonces estaba formando su nueva familia y mudarse no entraba en sus planes. Su respuesta siempre fue la misma: “Mirá, yo voy a estar siempre.” Una promesa que, con el tiempo, fue tomando forma concreta.

La oportunidad que finalmente lo trajo de vuelta fue MasterChef Celebrity. Cuando salió la propuesta, Maxi estaba instalado en Ginebra con Daniela y su familia, y la idea era ir por poco tiempo. “Bueno, voy una semana, vuelvo, esperame con la comidita calentita, una semana voy y vengo”, recordó entre risas. La semanita, dijo, “se extendió un poquito más.” Las idas y vueltas se fueron acumulando hasta que la balanza se inclinó definitivamente hacia quedarse.

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Detrás de esa decisión hubo otra razón que para Maxi pesó tanto como el trabajo: la posibilidad de estar con todos sus hijos juntos al mismo tiempo. Llevaba años buscando esa chance. “Mirá, está esta posibilidad, me parece que esta vez tengo chance y me gustaría estar con todos los chicos juntos”, le dijo a Christiansson. La respuesta de ella fue inmediata y sin condiciones: “Cien por cien.”

El apoyo mutuo entre ellos no fue algo nuevo ni unilateral. Maxi recordó que años antes había sido él quien acompañó a Daniela cuando ella quiso dejar Londres por Ginebra. Estaba a gusto en Inglaterra, le encantaba la ciudad, pero ella le dijo: “Che, no aguanto más que no salga el sol.” Y él, sin dudar, hizo las valijas. Ahora era al revés, y Daniela respondió de la misma manera. Esa lógica de reciprocidad fue la que, según Maxi, definió el vínculo a lo largo de los doce años que llevan juntos: “Fuimos compinches uno con el otro.”

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