San Valentín: los beneficios para la salud de estar en pareja y por qué hoy no es tan fácil encontrarla

Vivir en pareja implica reconocer al otro, compartir cuidados y construir experiencias que contribuyen al bienestar (imágen Ilustrativa Infobae)

El Día de San Valentín o de los Enamorados es una buena ocasión para hablar del amor, el bienestar y la felicidad que nos brinda. Los beneficios de estar enamorados son incuestionables: varios estudios científicos han demostrado su poder en la salud física y mental.

Según la Universidad de Utah Health, las personas que disfrutan de parejas saludables tienden a vivir más años, recuperarse más rápido de enfermedades, mantener la presión arterial más baja y fortalecer su sistema inmunológico. Además, suelen estar en mejor forma física, gozar de mejor salud cardíaca y mayor bienestar general.

Sin embargo, a pesar de estos múltiples beneficios, cada vez hay más solteros. En los últimos años, las cifras registraron un crecimiento significativo en los países desarrollados. El fenómeno se observa principalmente en grupos de edad jóvenes, de 25 a 34 años, según datos de The Economist.

¿Por qué si estar en pareja es tan bueno, existe una “pandemia” de solteros?

Roxana Rostan, psicoterapeuta del departamento de Pareja de Fundación Aiglé, explicó a Infobae que en los últimos años comenzó a circular la idea de una “pandemia de solteros”. “El término no es médico, pero refleja un fenómeno social real: cada vez más personas viven solas, postergan el matrimonio o no están en relaciones estables. En Argentina uno de cuatro hogares es unipersonal, y en las generaciones jóvenes crece la proporción de adultos sin pareja formal", describió la especialista.

Las redes sociales y los nuevos modos de encuentro transforman la manera de vincularse y formar pareja hoy (Imagen Ilustrativa Infobae)

Y agregó que más que en una crisis estamos frente a un cambio cultural profundo. “Las personas hoy priorizan desarrollo profesional, autonomía, bienestar personal y relaciones elegidas, no impuestas por mandato social", destacó.

Por su parte, el doctor José Eduardo Abadi, médico psiquiatra, psicoanalista y escritor, explicó a Infobae que en este momento hay tres situaciones que importan:

“Una versión cultural, en la cual ya no hace falta el matrimonio legalmente registrado para convivir en pareja y tener familia. Por lo tanto, hay muchas parejas que viven hace años juntos y no están casadas. Otro aspecto que puede estar influyendo es la idea del matrimonio como un compromiso para toda la vida, la cual asusta y en un mundo donde todo está circulando a una velocidad tan vertiginosa y los compromisos a veces se hacen difíciles de sostener, aparece mucho miedo. Entonces, la idea de casarse se la vive como una cosa definitiva que termina generando inconscientemente una vivencia de encierro".

Y finalmente, completó: “Creo que la dificultad de vivir en pareja tiene que ver con el nivel de soledad que deja una cierta superficialidad en las relaciones. Muchas veces hay una ausencia de transitarse y conocerse recíprocamente en serio. Hay como un cierto aislamiento en lo que se entrega y se recibe, que termina generando una versión solitaria del vivir", describió el doctor.

Los solteros de hoy

El crecimiento de solteros jóvenes se observa principalmente en grupos de entre 25 y 34 años según datos recientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

En una reciente nota en Infobae, el doctor Walter Ghedin, médico psiquiatra y sexólogo, explicó que en los tiempos actuales, marcados por el auge de las redes y nuevas maneras de vincularse, la soltería adquiere rasgos distintos a los de otras épocas.

“La necesidad de construir la experiencia propia, la falta de tiempo y de predisposición para estar en pareja, la valoración de otros grupos sociales (familia, amigos), la crítica a las expectativas sociales (noviazgo, trabajo, familia, estatus social), son algunos de los factores que están influyendo", dijo el experto.

Y señaló que en estos tiempos de redes sociales, de género y de cambios en las perspectivas personales, las características de la soltería no son las mismas que antes. “Los solteros se toman su tiempo para establecer un vínculo, los más jóvenes priorizan la vida social, el trabajo, los estudios y los adultos no quieren perder los espacios personales, excepto que la otra persona se ajuste a serie de pautas que tiene mucho de ideal y poco de realidad. Las altas expectativas y la idealización de conductas y de estatus social y económico son más fuertes que el deseo de relacionarse", afirmó Ghedin.

Además, explicó que la sociedad despliega alternativas para que la falta de amor no se sienta tanto “grupos de amigos, actividades varias o disfrutar la soledad quedándose en la casa mirando series, usando por horas las redes sociales o pidiendo deliverys varios. Muchas personas se convencen de que la soltería es la mejor opción frente a modelos de relaciones fluctuantes y difíciles de sostener en el tiempo", destacó Ghedin.

Sin embargo, tener un compañero/a es muy bueno para la salud, según la ciencia.

Cómo influye estar en pareja en la salud mental

Una relación sana puede ser un gran factor protector; una relación conflictiva puede convertirse en una fuente crónica de estrés", señaló la licenciada Rostan (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación muestra un dato clave: las personas en relaciones satisfactorias tienden a reportar mayor bienestar emocional y menor tasa de depresión que quienes están solteras, señaló la licenciada Rostan. “Estudios longitudinales como el Harvard Study of Adult Development concluyen que la calidad de las relaciones cercanas es uno de los predictores más importantes de salud mental y física a lo largo de la vida. Pero la palabra es calidad", remarcó.

Y afirmó que las investigaciones señalan que las personas en relaciones conflictivas o insatisfactorias presentan niveles de estrés y malestar iguales o incluso mayores que las personas solteras. “Es decir: no es el estado civil lo que protege, sino la experiencia vincular”, resaltó.

“Desde la teoría del apego sabemos que un vínculo seguro funciona como regulador emocional: disminuye la activación del sistema de amenaza y aumenta la sensación de seguridad interna. No es la pareja en sí lo que mejora la salud mental, sino la experiencia de sentirse visto, valorado y sostenido emocionalmente. Una relación sana puede ser un gran factor protector; una relación conflictiva puede convertirse en una fuente crónica de estrés“, advirtió la experta.

Las actividades con amigos y la vida social activa compensan la ausencia de pareja en muchos adultos solteros (Imagen Ilustrativa Infobae)

Destacó que la pregunta entonces no es si estamos ante una pandemia de solteros, sino ¿cómo estamos aprendiendo a vincularnos en esta época?. “El desafío contemporáneo no es simplemente estar en pareja, sino construir vínculos donde haya reciprocidad, disponibilidad emocional y espacio para la individualidad. Porque, en definitiva, lo que protege la salud mental no es el estado civil, sino la calidad de nuestras conexiones", remarcó.

Por su parte, el doctor Abadi destacó que vivir en pareja implica un encuentro con el otro, reconocer al diferente y compatibilizar una armonía que los integre. “Vivir en pareja es una experiencia de amor. Entiendo por amor el registro del otro, cuidado, placer compartido, encuentro y descubrimiento de un montón de vivencias que tienen que ver con la interioridad de cada uno. Por lo tanto, vivir en pareja, en la medida de que es un ejercicio de amor, siempre va a ser, sin dudas, saludable, va a contribuir al bienestar de una manera que se asocia con una relación muy directa, que es una mayor felicidad posible“, afirmó.

Recomendaciones para estar en pareja

La experiencia de sentirse valorado y acompañado en una relación sana actúa como protector de la salud mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

La licenciada Rostan dijo que en un contexto donde las formas de vincularnos cambiaron profundamente, muchas personas expresan frustración: “Desean una relación estable, pero no logran construirla. Mas que dar ‘recetas’, es importante ofrecer orientaciones que integren autoconocimiento y comprensión del contexto actual.

Por su lado, el doctor Abadi señaló que es muy importante no quedar atrapado en falacias de “no consigo pareja”; “no la encuentro, no existe para mí”; “estoy destinado a quedarme en soledad”. “Si uno quiere de verdad, no solamente desea estar en pareja, se ocupa de estar en disponibilidad. ¿Qué es estar en disponibilidad? Estar dispuesto a encontrar, a reconocer al otro, a dar y recibir, a construir. Yo creo que es un despertar que se relaciona con poder mirar al otro, porque se está generalmente, muy blindado, muy solo y ‘creo que quiero’, pero en realidad es una manifestación de deseo, un ‘me gustaría’. No, el querer es una labor en la cual hay que buscar y buscar", resaltó Abadi.

Por su parte, la licenciada Rostan brindó los siguientes consejos:

El encuentro con el otro en la pareja implica reconocer las diferencias y aprender a construir armonía conjunta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Revisar el propio patrón vincular. “Tendemos a repetir formas de vincularnos aprendidas tempranamente. Si siempre aparecen vínculos evitativos, personas no disponibles o relaciones ambiguas, vale la pena preguntarse: ¿Qué me resulta familiar en este tipo de vínculo? ¿Será que elegimos desde un patrón automático?“, afirmó Rostan.

Diferenciar deseo de necesidad . “Muchas veces el deseo de pareja está atravesado por presión social o miedo a la soledad. Buscar pareja desde la carencia suele generar vínculos de dependencia; buscar pareja desde la integridad permite elegir mejor”, resaltó la psicóloga.

Ajustar expectativas irreales. “Hoy esperamos que una sola persona cumpla múltiples funciones emocionales: que sea refugio, mejor amigo, amante, proyecto de vida. Revisar expectativas no significa resignarse, sino humanizar la idea de la relación”, destacó la especialista.

Estar en pareja puede favorecer la longevidad y mejorar la recuperación frente a enfermedades según investigaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ampliar espacios reales de encuentro. “Las apps pueden facilitar el contacto, pero no reemplazan espacios donde haya intereses compartidos y tiempo para que el vínculo madure”, dijo Rostan y aconsejó realizar actividades grupales, proyectos, formación, deportes, o concurrir a comunidades, que suelen generar encuentros más orgánicos.

Trabajar la tolerancia a la frustración. “Construir pareja implica atravesar rechazos, desencuentros y tiempos distintos. La regulación emocional es clave: no todo ‘no´es una confirmación de desvalor personal", dijo la experta.

Finalmente, concluyó: “Más que preguntarnos por qué no aparece la pareja, tal vez la pregunta sea: ¿estoy disponible emocionalmente para un vínculo recíproco? Construir pareja no es solo encontrar a alguien, es poder sostener intimidad, diferencia y compromiso".