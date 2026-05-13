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La reacción de Evangelina Anderson cuando le contaron que Ian Lucas no quiere sentarse a su lado en los Martín Fierro

La modelo dejó en claro su postura frente al rumor de que el influencer pidió no estar cerca suyo con ella en la gala de la televisión

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Evangelina Anderson e Ian Lucas protagonizaron una polémica previa a los Martín Fierro tras el supuesto rechazo a compartir mesa (Video: Intrusos, América TV)

A pocos días de la entrega de los Premios Martín Fierro, una inesperada polémica sacudió la previa de la gala más importante de la televisión argentina. Evangelina Anderson e Ian Lucas, dos de los ex participantes más recordados de MasterChef Celebrity (Telefe), quedaron en el centro de la escena tras el trascendido de que el influencer habría pedido expresamente no compartir mesa con la modelo durante la ceremonia. La noticia, que fue revelada en Intrusos (América TV) no tardó en viralizarse y alimentar especulaciones sobre la relación entre ambos.

El conflicto salió a la luz cuando Paula Varela contó en el ciclo que Ian Lucas, ternado como revelación por su paso por MasterChef Celebrity, habría reaccionado muy mal al enterarse de que podía compartir mesa con Evangelina Anderson en la gala. “Estarían en la misma mesa y cuando se enteró Ian pegó el grito en el cielo, no le gustó y no quiere compartir mesa con Evangelina”, explicó la panelista, recordando además que no es la primera vez que ocurre algo así entre ellos: “Pasa algo similar a lo que pasó en el programa de Verónica Lozano, que él no quería ir si ella estaba”.

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De acuerdo a lo que trascendió, la producción de los Martín Fierro ya estaría evaluando cómo organizar las ubicaciones para evitar roces o momentos incómodos durante la ceremonia, que este año promete ser una de las más concurridas.

ian lucas evangelina anderson
Evangelina Anderson afirmó no tener problemas y mantuvo una actitud profesional ante la controversia con Ian Lucas

La reacción de Evangelina Anderson no se hizo esperar. Consultada por el mismo programa, la modelo se mostró sorprendida por la información y, aunque intentó mantener la diplomacia, dejó entrever cierta incomodidad. “Estoy muy contenta por los Martín Fierro, disfruto mucho de estos eventos”, comenzó diciendo, enfocada en la expectativa de asistir a la gala. Luego, explicó que no sabe dónde se ubicará durante la ceremonia: “No sé dónde me voy a sentar, eso te lo avisan ahí cuando entrás. Será en la mesa de MasterChef”.

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Cuando le mencionaron el supuesto pedido de Ian Lucas, Evangelina cambió el gesto y fue tajante: “No me llegó nada sobre el pedido de Ian, no estaba al tanto. No sé qué decirte, la verdad”. Sin embargo, dejó una frase que fue interpretada como una indirecta hacia el influencer: “Cada uno se maneja a su manera, yo también tengo la mía que es muy tranquila”. Y, para dejar en claro su postura, aseguró: “No soy complicada, lo que me dicen lo hago porque es mi trabajo”.

Evangelina también quiso despejar cualquier rumor de conflicto personal con su ex compañero de reality y remarcó su profesionalismo: “Donde me pongan voy a estar bien porque son compañeros. A esta altura de mi vida a mí no me sorprende nada ya”. La modelo, que en los últimos años dividió su vida entre Argentina y Alemania, siempre se mostró amable y relajada en su trato con colegas, y en esta oportunidad eligió no alimentar la polémica.

El acercamiento entre Ian Lucas y Evangelina Anderson
Ian Lucas habría pedido no sentarse junto a Evangelina Anderson en los Martín Fierro y ya expresó incomodidad en ocasiones previas

Lejos de ponerle fin al escándalo, la actitud de Anderson contrastó con la supuesta intransigencia de Ian Lucas, quien ya habría manifestado su incomodidad en otras oportunidades. Según contó Varela, durante una visita al programa de Verónica Lozano, el influencer también habría pedido no coincidir con Evangelina, lo que sumó un antecedente más a la historia.

En paralelo, en Intrusos reflexionaron sobre la dinámica de las galas y la presión que implica sentar en una misma mesa a figuras que tuvieron roces en programas anteriores. Rodrigo Lussich, por ejemplo, sugirió que la producción podría optar por ubicar a Evangelina en la mesa de Verónica Lozano y a Ian Lucas en la de MasterChef, para evitar cualquier situación incómoda.

Mientras tanto, Evangelina Anderson dejó en claro que, de su lado, no existe ningún problema. “De mi parte está todo re bien. No tengo problemas, por mí está todo más que bien. El lunes vamos a chusmear, después les cuento”, cerró con una sonrisa, apostando a la tranquilidad y el profesionalismo.

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